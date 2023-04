El titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Milciades Giménez, se refirió a los cambios que tendrá la ley del Impuesto a las Ganancias: "El salario es para alimentar, y darle la educación a la familia".

José Milciades Giménez – Santa María de las Misiones

Asimismo, afirmó que todo aquello que mejore la situación provocada por dicho impuesto será bienvenido, y que se encuentran luchando con el gobierno nacional debido a que los trabajadores no pueden continuar abonando el impuesto, incluyendo a los jubilados dentro del grupo. «El salario no es ganancia, la salud, el alimento y la educación no es ganancia para una familia tipo», agregó.

En cuanto al sector marítimo, contó que cada 3 viajes, uno está destinado para abonar con dicho impuesto, lo cual «nos llevará a tomar una medida de fuerza que no queremos, pero la única manera es que consigan los montos de otros lados».

Además, aseguró que el trabajo de altamar representa un gran riesgo para cada persona involucrada. «No puede ser que lo ganado por el viaje se lo que quede el impuesto», reclamó.

Con respecto a que si los cambios se enmarcan dentro de una posible estrategia política del sector oficialista, Gimenez consideró que en todo momento político electoral se dan este tipo de situaciones.

«Es un parche para salir de la situación, pero luego de las urnas volvemos a la lucha», sostuvo. Además, afirmó que el gobierno nacional deberá entender el reclamo de los trabajadores.

«Lastimosamente lastimamos a terceros debido a las medidas de fuerzas, pero si no hay respuestas, no quedará otra opción», continuó. En este sentido, apuntó que desde hace largo tiempo están esperando una solución concreta, la cual no se da.

También, aseguró que diversos sectores del país perdieron la paciencia, por lo que es el momento de mirar de manera política nacional y provincial para contenerlos.

Para terminar, Gimenez afirmó que «existen distintos espacios que se pueden llevar adelante sin tocar el bolsillo de los trabajadores»