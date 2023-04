La alegría de Yamila Rodríguez luego del histórico partido de la Selección Argentina frente a más de 30mil personas: “Es una locura”

La selección argentina empató 1-1 ante Venezuela en el Estadio Mario Alberto Kempes en una jornada histórica para el fútbol femenino, debido a que 31.800 espectadores presenciaron el primer amistoso internacional programado en la segunda Fecha FIFA del año.

Se trata de la mayor asistencia de público en un partido de fútbol femenino en la historia de Argentina. La delantera misionera Yamila Rodríguez mostró su alegría ante esta situación y expresó: “Es una locura”.

Luego del encuentro que Argentina perdió por penales, la ex Boca y actual Palmeiras, declaró: “Se me ponía la piel de pollo toda, la gente linda. Ojalá me pudiera sacar fotos con todos. Es una locura que nos vengan a ver a nosotras, a la Selección Argentina«, dijo la misionera en diálogo con DSports después de sentir el apoyo de las 31.800 personas en el Estadio Kempes.

Después de la exitosa fecha FIFA de febrero, en la que obtuvo tres triunfos en tres partidos, Argentina volvió a aprovechar esta nueva ventana ante un rival de fuste como el venezolano, en la previa de la novena edición del Mundial a jugarse entre el 20 de julio y el 20 de agosto próximos en las sedes de Australia-Nueva Zelanda.

El seleccionado argentino dirigido por Germán Portanova, que hace un año no se presentaba en el país, volverá a presentarse ante Venezuela el próximo domingo desde las 16 en La Rioja.