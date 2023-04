La historia real del exorcista del Papa y sus secretos tras años “luchando contra Satanás”

Tras el estreno de "Exorcista del Papa", basada en la vida del sacerdote Gabriele Amorth, quien fue el principal exorcista del Vaticano desde 1986 hasta su muerte en 2016, el film ha despertado la curiosidad del público por conocer más acerca de este sacerdote que afirmó haber realizado más de 60,000 ritos de exorcismo y escribió decenas de libros sobre el tema.

De bromista a exorcista

«El padre Cándido, hace un tiempo, me pidió un ayudante. Siempre tuve un pretexto. Ahora que me dices que lo conoces, ya no lo tengo. Harás bien el trabajo. No tengas miedo», le animó Poletti.