La China Suárez y Rusherking dieron por terminada su relación amorosa. En medio de las versiones sobre una posible ruptura amorosa, la actriz compartió un mensaje en sus redes sociales en el que hizo referencia al fin de su relación. Minutos después, el cantante publicó otro texto en su cuenta de Instagram.

Luego de varios días de rumores acerca de una posible crisis en la relación entre la actriz Eugenia «China» Suárez y el cantante Rusherking, la pareja finalmente confirmó su separación a través de mensajes en sus redes sociales. La actriz publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram, en el que expresó su dolor por el fin de la relación y deseó un duelo con el menor sufrimiento posible.

Minutos antes de la publicación de la China, Rusherking también compartió un texto en su cuenta de Instagram en el que confirmó la separación y aseguró que ambos se quieren y se respetan mutuamente.

Si bien la pareja no se refirió directamente a los rumores de crisis, se tomaron algunas acciones que despertaron aún más las especulaciones. Por ejemplo, ambos eliminaron los románticos posteos que habían compartido en sus redes sociales, y la China publicó una foto en la que se ve una estantería en la que antes había gorras del cantante, pero que ahora tiene otro tipo de decoración, lo que sugiere que él se habría llevado sus pertenencias.

Además, días antes de la confirmación de la separación, Rusherking había publicado un enigmático mensaje en su cuenta de Twitter que llamó la atención de sus seguidores.

En medio de los rumores, la China compartió en sus redes sociales que había estado cocinando para sus hijos en el departamento de su ex pareja, Benjamín Vicuña, lo que alimentó aún más las especulaciones de una posible reconciliación con el actor y padre de sus hijos. Sin embargo, Vicuña aclaró públicamente que no se encontraba en Buenos Aires en ese momento y pidió que no se lo involucre en rumores infundados.

