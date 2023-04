Barcelona está decidido a contratar nuevamente a Messi y trabaja para lograrlo

El conjunto español está decidido a ir a fondo por el campeón del mundo y 10 de la selección argentina. Sin embargo antes debe solucionar los inconvenientes económicos y esperar que se concrete su salida del PSG, algo que parece no estar lejos.

El contrato de Lionel Messi con PSG, que finaliza en junio de este año, ha puesto en alerta a Barcelona, ya que la idea de su retorno a la institución catalana ha tomado cada vez más fuerza. Sin embargo, para que este deseo se concrete, Barcelona debe seguir ciertos pasos y superar algunos obstáculos.

El primer paso es solucionar los problemas económicos. Jorge Messi, padre de Leo, ha afirmado que las condiciones económicas no son favorables para un regreso de su hijo al Barcelona. Por ello, la dirigencia del Blaugrana está en conversaciones con diversos sponsors de grandes mercados económicos para diseñar un plan de viabilidad que permita rebajar el límite salarial impuesto por La Liga. Si este plan es aprobado, sería un gran avance hacia el objetivo de repatriar a Messi.

Según informa el medio español Sport, «los ejecutivos del Barça se reunirán con La Liga la próxima semana para explorar un acuerdo en la rebaja del límite salarial. Barcelona estará excedido en unos 200 millones de euros, pero se están dando pasos para solventar este asunto. El encuentro de la próxima semana es clave para desencallar este asunto y en el Barça lo ven bien enfocado».

El segundo paso implica esperar a que Messi no acuerde un nuevo contrato con PSG. En los últimos meses, han disminuido las posibilidades de que la estrella argentina continúe en el equipo francés después de junio, cuando su contrato expire. Messi ha postergado las charlas de renovación con PSG debido a que no está convencido de su continuidad en el club. Esto ha generado incertidumbre y expectativas en Barcelona, que espera aprovechar esta situación para avanzar en su objetivo de traer de vuelta a Messi.

El tercer paso será negociar directamente con Messi una vez que Barcelona obtenga el OK de La Liga para rebajar su límite salarial. Con las asperezas limadas luego de su salida en agosto de 2021, y si el club catalán consigue los recursos necesarios, las posibilidades de un retorno de Messi aumentarían. El vicepresidente del Barcelona, Rafa Yuste, ha reconocido que ha habido contactos con el entorno de Messi, pero hasta el momento no ha habido una oferta formal para su vuelta.

Si Messi decide definitivamente no continuar en PSG, se espera que Barcelona le presente una oferta económica atractiva, dentro de sus posibilidades, para convencerlo. Se habla de un contrato por una temporada, pero aún es prematuro afirmar que se concrete. En las próximas semanas, Barcelona sabrá si podrá ir a buscar a Messi o no, pero es probable que se necesite más paciencia para conocer con certeza el futuro de la estrella argentina.

El posible regreso de Lionel Messi al Barcelona ha generado expectación entre los aficionados culés, que anhelan ver nuevamente al astro argentino con la camiseta azulgrana. Con información de TyC Sports.

Kylian Mbappé descargó toda su furia contra el PSG

Kylian Mbappé sorprendió al mundo este jueves luego de publicar un durísimo mensaje contra las más altas esferas del PSG. Lo hizo a partir de la publicación de un video institucional que el club lanzó como parte de la campaña de renovación de abonados y de capatación de nuevos socios con foco en la próxima temporada, y en el que no aparecen ni Lionel Messi, ni Neymar, pero sí el ahora capitán de la Selección de Francia. “El PSG es un club y una familia de primer nivel, pero NO es Kylian Saint-Germain”, sentenció.

El enojo de Mbappé tiene que ver con que se sintió engañado. Es que en las imágenes que el PSG envió a sus socios aparece un monólogo suyo mientas está sentado en una de lastribunas del Parque de los Príncipes y en el que habla de su relación de afecto por el club, todo lo cual fue dicho por él pero en el contexto de haber aceptado una entrevista y no como parte de un discurso institucional, como luego se usó.

¿Qué dice Kylian Mbappé en el video de la polémica del PSG?

El video que el PSG envió a sus abonados y que causó la furia de Kylian Mbappé se titula “Grand Paris, grande famille” y allí el atacante francés dice:

“El ambiente, el terreno, la atmósfera… El Parque de los Príncipes envuelve muchas cosas, es el 12º hombre, es lo que nos da fuerza adicional para librar nuestras batallas. Ser parisino es estar orgulloso de lo que eres, de lo que representas, orgulloso de ser ambicioso, de querer hacer cosas, de querer ganar, de superarte siempre y nunca olvidar de dónde venimos”.

“Hablo también en nombre de todos los jugadores, de todo el club, de los que no han podido venir, para demostraros lo importante que son para nosotros. Desafortunadamente, no siempre podemos manifestarlo. Nos gustaría hacer más, siempre podemos hacer más, pero aquí está. No somos nosotros contigo, somos todos juntos.Sé que este año no ha sido el mejor de los años. No cumplimos con las expectativas del club, las tuyas y las nuestras también. Todos queremos seguir juntos para terminar bien la temporada y ganar el campeonato”.

Claro que en el clip hay dos grandes ausencias: no aparecen en ningún momento Lionel Messi, pendiente de un posible regreso al Barcelona o una nueva aventura por Europa, ni tampoco Neymar. Con información de TN.