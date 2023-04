Bomba en el fútbol: Marcelo Gallardo es el gran candidato a dirigir a Chelsea

El nombre de Marcelo Gallardo ha tomado trascendencia internacional desde el despido de Graham Potter en Chelsea. El club inglés impulsó la salida del entrenador que había contratado a comienzos de temporada y este jueves anunció que Frank Lampard será su reemplazante en un rol interino hasta mitad de año.

Mientras desde la dirigencia trabajar para contratar al próximo técnico. En este contexto, el apellido del Muñeco circuló en Stamford Bridge.

Esta semana fueron varios los candidatos que desfilaron por las portadas de los medios británicos, pero hubo tres por encima de todos: el español Luis Enrique, el alemán Julian Nagelsmann y el argentino Maurico Pochettino. Actualmente, ninguno tiene trabajo, pero el que pica en punta parecería ser el ex Barcelona, quien incluso viajó a Inglaterra para que las tratativas sean cara a cara. Además, desde los diarios ibéricos insistieron el miércoles que Luisito tenía interés de asumir esta misma temporada y no de esperar hasta la 2023/24, algo que finalmente no será así.

¿Cómo es que en todo este panorama aparece el nombre de Gallardo? El martes, antes de que Chelsea informara que Lampard será su interino hasta junio, los periódicos británicos The Independent y The Express revelaron que el ex River Plate había sido ofrecido a la dirigencia blue. La información de los medios coincidía en que la propuesta no surgió desde la dirigencia, sino que llegó desde afuera y con una pretensión económica por encima de lo esperado. Según aseguraron, el salario planteado era superior a los que hoy en día cobran Mikel Arteta en Arsenal, equipo líder de la Premier League, y Erik ten Hag en Manchester United. Por ese motivo, y por su falta de experiencia a nivel europeo, el conjunto londinense habría entonces dejado de lado la opción de Gallardo.

Sin embargo, este jueves en el canal TyC Sports informaron que desde Chelsea “contactaron directamente” al Muñeco. El mismo medio advirtió que el DT argentino se habría negado a tomar las riendas en estos momentos, pero sí “se sentaría a hablar” para la próxima temporada que arranca en el segundo semestre del 2023. El llamativo fichaje de Lampard como interino hasta junio impulsa aún más este enfoque. Gallardo habría manifestado que no está dispuesto a agarrar las riendas del club en medio de la temporada, pero que sí se sentaría a hablar para comenzar en junio. Aún no han habido voces cercas a Gallardo que se manifiesten al respecto.

Por el momento, Chelsea le dio la bienvenida a Lampard. “Estamos encantados de dar la bienvenida a Frank de nuevo a Stamford Bridge. Frank es miembro del Salón de la Fama de la Premier League y una leyenda en este club. A medida que continuamos nuestro proceso minucioso y exhaustivo para un entrenador permanente, queremos brindarle al club y a nuestros fanáticos un plan claro y estable para el resto de la temporada. Queremos darnos todas las posibilidades de éxito y Frank tiene todas las características y cualidades que necesitamos para llevarnos a la meta”, publicaron en el sitio oficial. El ex futbolista, ídolo de la institución, ya ha dirigido 84 partidos en el cuadro azul y logró ganar la FA Cup, además de obtener una clasificación a Champions League.

En la actualidad el elenco inglés marcha 11° en la tabla de la Premier League, está fuera de zona de clasificación a certámenes internacionales, y necesita levantar en las ocho fechas que restan si pretende tener competencia europea en la próxima campaña. Lo curioso es que este mal desempeño en el ámbito local no ha repercutido en la Champions League, en donde se ha llegado hasta los cuartos de final, instancia en la que chocará ante el vigente campeón, Real Madrid. Lampard estará al frente del equipo durante esos encuentros.

Cabe recordar que Chelsea se encuentra en un período de reconstrucción. Después de la salida del ruso Roman Abramovich, quien se vio obligado a vender el club, el magnate estadounidense Todd Boehly (quien posee parte de Los Ángeles Lakers de la NBA y los Dodgers de la MLB) compró la institución en 2022 y en su primera temporada ha hecho una inversión superior a los 600 millones de dólares en refuerzos entre los que se destacan el argentino Enzo Fernández, el ucraniano Mykhailo Mudryk, el portugués Joao Felix y el francés Christopher Nkunku.

Además, despidió al entrenador Thomas Tuchel y contrató a Graham Potter, de resonante campaña en Brighton. Pero este cambio no fue una buen jugada para la dirigencia que ahora se encuentra recurriendo a Lampard como interino y sigue negociando por un nuevo técnico.

Por su parte, Marcelo Gallardo se encentra sin trabajo desde su salida de River Plate, en donde ganó 13 títulos y se convirtió en ídolo indiscutido de los hinchas. Su probada experiencia en Sudamérica y su estilo de conducción parece una tentación para cualquier club europeo, pero su falta de experiencia en el Viejo Continente puede ser tomada como una falencia en su currículum que puede restarle a la hora del análisis de los más poderosos. Solo el tiempo sabrá si el Muñeco aterrizará en Stamford Bridge.

