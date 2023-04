Femicidio de Lucía Maidana | A 10 años del crimen, su asesino sigue impune: realizarán una intervención este jueves en la plaza 9 de julio de Posadas

En el caso de Lucía Maidana, ella fue brutalmente asesinada, violada anteriormente, y después su departamento, el monoambiente donde vivía, fue consumido por las llamas, el asesino quemó el lugar. Las investigaciones comprobaron que el ADN del femicida estaba en otros hechos similares de tres estudiantes más. Mañana el femicidio de Lucía cumple 10 años de impunidad.

Mañana se cumplen 10 años, y hay una sensación, no solamente de ustedes, sino también de todos los misioneros que siguen pidiendo justicia por el femicidio de Lucía, de que hay impunidad.

Felicitas Maidana: Sí, sí, la verdad que se hizo muy largo. 10 años, y cuesta muchísimo. Así que es difícil ponerlo en palabras, pero hay que enfrentarlo y hay que vivirlo, y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las actividades y las cosas mañana, tanto en la familia como en el resto de las personas.

Felicitas, ¿Qué sensación tienen y qué piensan de la justicia después de esta larga espera de dolor cada día, cada año, sin la presencia de tu hermana.

FM: La verdad que te da mucha impotencia. Esta espera tan larga es difícil, porque uno, por ahí, en los primeros tiempos, la expectativa de que haya novedades siempre estaba. Ahora, con el paso de los tiempos, es como que uno se va acostumbrando, y no debería ser así, no es que nos acostumbramos a pensar que no se va a resolver, pero sí a no esperar tanto, digamos. No debería ser así.

No debería ser así. El problema es que aquí alguien falló, algún organismo no cumplió con su deber de detener al femicida. Recordemos que tras este hecho, tras este femicidio, se comprobó que el violador no había atacado solamente a Lucía, su ADN estaba en otros hechos de violación que no llegó al femicidio, pero sí a agredar a otras mujeres. Por eso es algo inexplicable, que la justicia no haya podido encontrar una solución a esta causa.

FM: Sí, vos sabes que ayer me preguntaban si yo tenía certeza de quién había sido. Y yo dije que no, pero después, pensando, digo, sí, yo sé quién fue. Fue la justicia, fue el Estado, que no acompaña, que no funciona, entonces, cada vez, cada año, yo creo que Lu vuelve a morir, vuelve a pasar esto, porque es recordar todos los años de vuelta, todo lo que pasó, entonces, acá, si hay alguien que es el verdadero culpable, es la justicia que no está trabajando y no está buscando, lo cual para mí es frustrante, porque parece que están dando vueltas en supuestas soluciones que sabemos que no van a funcionar. . Pero bueno, como nosotros somos simples creyentes, digamos, no tenemos tampoco las herramientas, y entonces acudimos a esto, a esto de levantar la voz en la sociedad, para ser escuchadas.

Felicitas, como decís, cada año, cada día, recordar la muerte de Lucía. ¿En qué consiste esta convocatoria? ¿Cómo tienen que vestirse para mostrar su adhesión a estos 10 años de impunidad?

FM: Mira, la convocatoria surge de dos carreras de la Universidad de Humanidades, la carrera que yo cursé, Educación Especial, y la carrera que cursó Lucía, Comunicación Social. Desde el inicio, estas dos carreras siempre estuvieron acompañando, siempre estuvieron presentes, y bueno, organizan una intervención mañana, y la idea es ir vestidos de negro, con velas, y estar presentes en forma silenciosa, no es una marcha. Vestidos negros, con pañuelos negros, y con velas.

Recordemos la hora y dónde.

FM: En la Plaza 9 de Julio, 18.30.

Felicitas pasado tanto tiempo, y pensando en la justicia, en lo que demoró, o lo que no hizo en su momento, ¿crees que se podrá tener, en algún momento, justicia por Lucía?

FM: La verdad que, a ver, yo las esperanzas nunca las voy a perder, porque eso sería olvidar completamente a Lucía. Pero bueno, la idea es seguir insistiendo porque no es sólo este caso el que nos perturba, hay un montón, hay tres o cuatro casos más que supuestamente están relacionados con Lucía que también merecen una respuesta.