Arrúa destacó al turismo como la cuarta economía de Misiones, generando más de 25 mil empleos: «Hay un potencial de crecimiento del sectror en toda la provincia»

José María Arrua, el ministro de turismo de la provincia de Misiones, mencionó que el aeropuerto de Posadas actualmente tiene un promedio de seis vuelos al día. También se discutió la importancia del turismo internacional en la región, que impulsa la llegada de pasajeros y ayuda a presentar a Misiones como un lugar de oportunidades de inversión.

Cadena Express – José María Arrúa

¿Hay más vuelos ahora? ¿De cuantos pasajeros diarios hablamos?

José María Arrúa: Lo habíamos hablado nosotros antes, cuando se cerró la pista, que se acordaron las necesidades, por una cuestión de seguridad y también por una cuestión de ambientar la pista y la torre de control, que bueno, es histórico que hoy el aeropuerto de Posadas tenga un gran movimiento. Estamos hablando de seis vuelos diarios, en la mayoría de los días, estamos hablando de una semana, tres días, hay seis vuelos diarios, y después hay entre cinco y cuatro, los días que menos hay, así que me parece que, bueno, habla también del crecimiento de la ciudad como ciudad turístico y bueno, por supuesto, en un segmento corporativo que tiene Misiones y que tiene Posadas económicamente.

Hay un tema interesante, acá hay opciones turísticas que van desde lo más humilde para un laburante hasta lo más caro para un jeque árabe. En el medio están, podría decir esta gente que viene en aviones, cuando vos decís un avión con turistas, ya no es un vuelo por día, son varios. Y acá en Iguazú y cuando se abra la línea de cabotaje que llega a Moconá, estaremos festejando seguramente todos.

JMA: Sí, sí, esto va a cubrir un segmento importante de turismo internacional que viene al destino y que nos queda bien a Sudamérica, bien a Argentina, y que por ahí viene vía Ezeiza o viene vía San Pablo a través de Foz, con tiempo limitado, a lo mejor dos o tres días en Misiones, después se va a Buenos Aires, y después se va al sur, a Mendoza, bueno, la idea es que esa persona que venga en ese tiempo pueda también hacer un recorrido por la provincia, por eso esa línea aérea va a generar también seguramente una o dos noches más de ese segmento de turistas, ¿no? Pero la verdad que el crecimiento comercial de Misiones ha sido muy bueno, Iguazú también, ya estuve por allá y la expectativa es muy alta para, para Semana Santa, incluso se están aumentando frecuencias de aerolíneas. Y bueno, la idea que también es continuar, digamos, en esa senda de crecimiento, por lo menos la tendencia es esa, porque son los meses, desde abril hasta junio.

¿La llegada de internacionales le da una mano gigante a la inversión?

JMA: Por supuesto. El turismo internacional es un segmento que mueve el arribo del pasajero y también nos impulsa a nosotros a seguir presentando a Misiones como un lugar de oportunidad de inversión, ¿no? En esta línea, estamos trabajando también con la agencia de desarrollo y la verdad que hay una expectativa muy alta, ahora tenemos una, una presentación que tenemos que hacer en el mes de junio, a inversores potenciales de la provincia, y bueno, no es lo mismo mostrar números de turismo con solamente turismo nacional, que mostrar números con turismo internacional. Entonces, ahí Misiones siempre tuvo un plus con respecto a eso, y bueno, la verdad que el último número fuerte que tenemos de ese segmento es el número de 2019, seguramente este año va a estar en números similares o superiores a 2019.

Si estamos pensando en que el ministro del área, como vos, que sale a buscar inversores, estamos hablando de una lectura tremendamente empresarial de la historia.

JMA: No, a ver, nosotros entendemos al turismo como una herramienta de desarrollo, no es casual que el turismo hoy sea la cuarta economía de nuestra provincia, que genere más de 25.000 empleos, los directos y los empleos indirectos, entonces, por supuesto, hay una necesidad, digamos, y por otro lado, hay un potencial del crecimiento de la entidad turística en toda Misiones. No solamente uno o dos destinos son turísticos en la provincia, sino que hoy podemos ver realmente un movimiento turístico en toda la provincia de Misiones, no se trata solamente promocionar el turismo, que la gente venga y hacer acuerdos con empresas aerocomerciales o terrestres, como lo que hicimos con la gente de Crucero, que está haciendo ahora la línea Iguazú-Moconá de manera regular, algo que tampoco estaba, esta es la primera semana santa que aparece esa opción y la verdad es que está siendo muy bien recepcionada por las agencias, y de eso se trata, ¿no?

José ¿Se va a inaugurar un hotel muy lindo en Iguazú, me dijeron o estoy errado?

JMA: Y pues, hay uno que están terminando en el lote 1, que es justamente en las 600 hectáreas, que está ahí el centro de convenciones, y después hay dos o tres que están ahí también en la ciudad, que están ultimando detalles, que son los hoteles que se habían parado con el tema de la pandemia, se había parado la construcción, bueno, ahora arrancó de vuelta el año pasado y están terminando. Todavía no tengo fecha cierta, de la inauguración, pero bueno, seguramente vamos a estar avisando cuando se pueda nuevamente después de la pandemia volver a inaugurar un hotel en Iguazú. Ya que hemos inaugurado acá en Posadas, en Oberá, en Apóstoles, pero bueno, en Iguazú todavía no pudimos inaugurar un hotel, sí hemos inaugurado espacios gastronómicos, lo último fue ahora en el aeropuerto que se inauguró en el Hard Rock.

Patricia Durán hace muy pocos días nos contaba al aire que ella sigue profundamente enamorada de la provincia, a un nivel de asombro, hablaba de amor, esta dama del turismo que sabe un montón, y está en un cargo hoy nacional que le permite llevar muy lejos ¿provoca ese enamoramiento la provincia hoy en día?

JMA: Sí, sí, la tierra colorada, la tierra firme, la verdad que genera esa empatía con cualquier visitante, y bueno, está pasando eso, hoy hay un turismo que se está viendo que por ahí no es el turismo convencional, el turismo de hoteles, es el turismo del motorhome, la gente que viene por ahí con una cierta tranquilidad en su vida, personas de más de 60 años que compran un motorhome y viajan por el país o por el mundo, bueno, eligen misiones y se van quedando, se van quedando, y muchos que vienen de viaje se quedan a vivir en misiones, la verdad que está pasando eso, y incluso hay un desarrollo también importante de barrios y de lotes privados, digamos, en distintos puntos de la provincia, que también podemos notar que hay una tendencia a no solamente venir y visitar la provincia, sino también a quedarse en ella y desarrollar aquí sus esquemas de negocio.

¿Se inauguró un hotel descomunal? ¿Hay un glamping?

JMA: Sí, es en la Ombresal, están terminando el octavo glamping, así que son ocho tiendas que van a estar ahí como un primer desarrollo. Bueno, sin dudas, no solamente el hecho de dormir en el glamping y dormir en las celdas, sino que todo una experiencia que pasa por actividades de ecoturismo, que pasa por senderismo, por kayak, por gastronomía también racional, autóctona, es un combo, digamos, es un all inclusive, por así decirlo, que hace que toda la experiencia sea realmente naturaleza y ese concepto que está hoy también en el mundo, que es el concepto del nuevo lujo, ahí el nuevo lujo pasa por lo natural, por comer productos de la misma chacra donde estás ¿no? Es un concepto que ahora que lo estamos, lo veíamos como incipiente en el 2018, 2019, la pandemia ha hecho que también la gente cambie la cabeza, e incluso también hay un concepto de turismo rural comunitario en donde hay una relación con las comunidades, con las comunidades originarias, la gente hace la experiencia y también trabaja con donaciones para las comunidades, hay esquemas de padrinazgo de distintas asociaciones. Hay un desarrollo de ese concepto del turismo consciente que está aprendiendo muchísimo y bueno, en la pandemia se ha acelerado mucho más y la gente salió en la post pandemia a buscar ese concepto, a buscar esa experiencia.