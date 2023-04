Posadas | Memoria activa a 41 años de Malvinas: “la idea es mostrar nuestra historia con las cosas que tenemos acá”, aseguró un excombatiente

Excombatientes participan de la exposición “Memoria activa, 41 años de Malvinas” desarrollada en el Museo Lucas Braulio Areco y cuentan sus vivencias en el campo de batalla. Este espacio, busca mostrar el rol de los veteranos y su importancia en la historia argentina. Está abierta a todo público con entrada libre y gratuita hasta el 14 de abril en los horarios de 8 a 13 y de 15 a 19 horas.

Luis Cabral, es un excombatiente, que participó de la exposición en la que aseguró que busca mostrar a la ciudadanía la experiencia real de los soldados en la guerra. Cabral destacó la relevancia de exponer los elementos que se utilizaron en la guerra, explicó cómo el clima y las inclemencias del tiempo dificultaron la tarea de los soldados.

“La idea de la exposición es mostrar a la ciudadanía lo que realmente cada uno tiene, lo que usó en Malvinas y mostrar nuestra historia a través de las cosas que tenemos acá. La importancia que queremos resaltar es que, hasta ahora, después de 40 años, la gente solo nos veía caminando en la calle o en los desfiles, pero no conocían nuestra experiencia real”, explicó Cabral.

Además, Cabral señaló que es una oportunidad para mostrar lo que nunca se mostró y que demuestra la prioridad del gobierno en dar una mano a los veteranos. También habló sobre cómo las cartas de apoyo y las banderas de los regimientos argentinos brindaron un gran apoyo moral a los soldados en Malvinas.

“Eso era un abrazo al alma, al corazón, decíamos nosotros. Era un aliento que vos recibías desde afuera. Estar metido en un pozo, estar pasando el frío que estábamos pasando, el hambre y te llega una carta así, un aliento. Para ese soldado argentino que está ahí, te damos el apoyo, te damos el abrazo” comentó conmovido Cabral.

Volver a las Islas Malvinas

Por otra parte, mencionó que quiere volver a las islas, porque para él sigue siendo “algo pendiente” para poder cerrar ese capítulo. Además, remarcó el alto costo que conlleva realizar la travesía de retornar a ese territorio argentino.

“Eso (volver al Malvinas) es todavía algo pendiente. Antes de la pandemia estaba organizando para ir, pero no se dio. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para organizar. Pero está muy caro volver y tener una serie de protocolos que cumplir, por ejemplo: tenés que tener pasaporte, el hotel reservado y todo a precio de dólar, o libras esterlinas, otra plata no aceptan. Un compañero me dijo que trate de ir y que cierre esa historia, y en eso estoy, para ver si podemos volver”, aseguró el excombatiente.

41 años de Malvinas