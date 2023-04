Productores yerbateros de San Pedro celebran el laudo conseguido y reconocen labor del gobierno de Misiones

Ariel Steffen, productor yerbatero e integrante de la Cooperativa 7 Estrellas de San Pedro, celebró el aumento histórico en precios y agradeció al gobierno provincial por la gestión. Sin embargo, dijo que enfrentan la falta de hoja verde debido al factor climático que los azotó en los últimos meses. Un nuevo molino en Andresito busca agregar valor al producto, y se espera el dólar diferencial.

El presidente de la cooperativa 7 Estrellas de San Pedro, Ariel Steffen, dialogó con Misiones Online Tv y se refirió al laudo de la nación, y destacó, al igual que el gobernador Herrera Ahuad que el acuerdo es un «hecho histórico». Los productores habian pedido $120 por el kilo de hoja verde, y desde el laudo de la nación se llegará a ese precio en 6 meses. Además remarcó la importancia del mega molino que se inaugura en Andresito, pero pidió ampliar la cantidad de molinos en Misiones

Ariel Steffen: Estamos contentos. Yo te digo que yo soy productor, pero también soy vocero de los productores de San Pedro y tenemos un gran grupo de WhatsApp por ahí para no reunirnos personalmente. A veces se hace muy difícil porque somos mucha cantidad. Y ayer estuvimos debatiendo todo el día por los grupos, hablando y conversando. Estamos viviendo una Argentina muy difícil, una inflación muy grande, pero estamos contentos. Nuestra meta era los 120 pesos el kilo de hoja verde. No vamos a recibir hoy ese precio que va a ser escalonado, pero también hay que considerar y ser razonable que la situación no está fácil.

Entonces estamos totalmente de acuerdo. Estamos conformes con ese laudo. Y tengo que decir las cosas por tu nombre porque quiero aclarar que no soy de ningún grupo político, pero sí tengo que destacar el trabajo que hizo el gobernador. La gestión se tomó el trabajo de ir a Buenos Aires, Agroindustria Nación, a solicitar a Bahillo para que revea bien el laudo. A Juan José Szychowski, a los directores de la producción, porque sabemos bien que muchos directores del Instituto están en contra de este precio. Entonces, cuando tengo que criticar o reclamar, reclamo. Pero cuando tengo que decir las cosas por su nombre, agradecer también. Soy una persona así, entonces quiero destacar y agradecer el trabajo que hicieron en conjunto el presidente del INYM, el gobernador, los directores, que estuvieron dedicados trabajando en esto por más que es un tiempo político, que están también cada uno en su trabajo político, pero se tomaron el trabajo de hacer eso, se fueron a Buenos Aires, pidieron audiencia, y hoy tenemos un laudo, para mí un laudo histórico, que tenemos casi un 70% de la suba.

Para mí es muy importante realmente, porque la agroindustria nunca laudó así, un número tan elevado. También tenemos consciente la inflación, tenemos consciente los insumos, lo que sube, todas las cosas, pero para mí estamos los productores, como voceros de los productores de San Pedro, estamos contentos. La verdad, nos gustaría lógico el 120 arrancada, pero también tenemos que coincidir y ser razonables en la situación que estamos viviendo.

Desafíos climáticos en la producción yerbatera: sequías e insectos

Periodista: Ariel, en materia de proyección, este año con esos precios, ¿cómo nos paramos de cara a todo este año que resta todavía? Teniendo en cuenta en algunas zonas de la provincia la sequía, teniendo en cuenta que el fenómeno “La Niña” ha terminado y que inicia “El Niño”, por lo menos eso se espera, ¿cómo proyectan el año completo?

AS: San Pedro es mi pueblo y es mis colonias, recorro día a día por las chacras que tengo y por los productores, estamos muy complicados. Tuvimos el año pasado de mucha seca, las plantas tienen vida igual que un ser humano, se estresaron, dieron todo lo que tenían el año pasado para poder producir y este año fue muy grave porque como la planta estaba estresada y siguió el faltante de agua, las plantas tuvieron un ataque muy grave de rulo y ácaro, terrible, violento, de matar yerbales grandes en producción, están prácticamente muertos. Entonces ese es un problema que tenemos, el factor climático que no podemos culparle a nadie, ¿no es cierto? Eso siempre el sector productivo es vulnerable a esa situación porque tenemos el rulo, tenemos el ácaro, la seca, el granizo, los robos, somos bastante maltratados, el productor es bastante castigado en el sector por ahí del factor climático porque tienen muchas variantes que te pueden perjudicar.

Sin embargo, después todavía con el precio, que hoy es razonable. Seamos conscientes que esto es un precio a seis meses para adelante, que no sabemos lo que va a pasar en nuestra Argentina en la situación económica que vivimos, pero tenemos una cláusula en la ley yerbatera que dice que debido al ajuste inflacionario se puede llegar a rever cada tres meses los precios. Entonces yo le pongo la buena gana a todo, pero ojalá que marche, pero San Pedro está muy maltratado, va a tener el 50% de la producción de la hoja verde que tuvo el año pasado, es catastrófico la producción lo que vamos a tener, va a ser muy poco, fue muy castigado, muy azotado por la sequía y por los insectos.

P: ¿Cuál sería el plazo ahora para la zafra, Ariel, para tener en cuenta cuándo finalizaría la cosecha?

AS: Y acá en San Pedro, no sé si llegamos a agosto con la cosecha, no hay hoja verde, no hay materia prima. La cooperativa donde nosotros trabajamos llegaba a recibir hasta 250, 300 mil kilos por día, estaba recibiendo el año pasado, y este año empezó y no llegaban a 30, hay secaderos privados acá que cerraron las puertas por no haber hoja, empresas privadas que empezaron a comercializar, o sea, a negociar hoja verde y no hay hoja verde, esa es la problemática grave que tenemos, encima que no tenemos precio no hay hoja verde, yo no sé si llegamos a agosto con la zafra gruesa, con la producción que hay, la hoja que hay en planta, hay muy, pero muy poca, 50% te digo de la producción del año pasado.

P: Y lo último de consultarte, Ariel, tener en cuenta el dólar diferencial, si llega a salir, lo han anticipado, así que esperemos que salga el dólar diferencial justamente que va a impactar a la yerba…

AS: Sí, espero que esto, el dólar diferencial, ojalá que por ahí no tengo tanto conocimiento cómo es el manejo de eso, pero espero que impacte en la mano de los productores, del pequeño productor el que produce la hoja verde, porque esto, lo tengo entendido, es para exportar. O sea, las empresas van a poder hacer mejor exportación, pero siempre y cuando eso repercuta y se vuelque al productor primario, al que produce la hoja verde.