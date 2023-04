Nicki Nicole confirmó su show para este 15 de abril en Posadas

Será en el Parque la Cantera el sábado 15 de abril. La cantante fue la primera argentina en presentarse en el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos. Sus canciones tienen millones de reproducciones en las distintas plataformas.

Primero trascendió en las redes sociales. Algunos empezaron a publicar como pregunta. Otros ya compartían un flyer que lo anticipaba. Los fans no lo podían creer. Finalmente se confirmó: la cantante Nicki Nicole vendrá a Posadas a dar un show el sábado 15 de abril en el Parque la Cantera, en el marco del Festival Misiones Vibra.

En su cuenta de twitter, la cantante subió la invitación al recital con la consigna: “Ahí nos vemos”.

Si hay una palabra que pueda definir a esta joven rosarina es el éxito. Solo en Instagram tiene 14,3 millones de seguidores. Su canal de YouTube con 4,4 millones de suscriptores y sus videos arrasan en vistas: los más “flojitos”, 3 millones de visualizaciones. Los que “la rompen” como Colocao, 152 millones o Wapo Traketero 138 millones. En el medio quedan otros en términos medios, pero siempre millones.

Pero dónde está su verdadero reinado es en Spotify. La plataforma que supo hacerle frente a la piratería de la música (algo que parecía casi imposible), exhibe unos números increíbles:

Entre Nosotros: 213 millones de reproducciones

Otra noche: 147 millones

Marisola (remix): 137 millones

La primera argentina con Jimmy Fallon

Hace poco estuvo Bizarrap con Shakira sentada en el sillón de Jimmy Fallon. El conductor recibió al dúo dueño de la sesión 53 donde la colombiana aprovechó (con justa causa) para descargar toda su furia contra su ex marido Gerard Piqué. Pero este pibe no fue el primero en llegar al programa The Tonight Show: lo logró Nicki Nicole.

En el estudio de Estados Unidos presentó sus hits No Toque Mi Naik y Wapo Traketero. Fue en junio del año pasado. “Nuestra próxima invitada es una superestrella argentina que hace su debut en la televisión de los Estados Unidos… ¡Esta es Nicki Nicole!”, la había anunciado Jimmy.

“Muchas gracias por dejarme ser parte de tu programa @jimmyfallon. ¡Y gracias a todo el equipo de @fallontonight también por dejarme presentar mi música acá! Estoy muy contenta de representar a mi país. Gracias a todos”, había posteado la cantante en su Instagram.

Rosarina y rapera

Con tan sólo 22 años Nicki Nicole irrumpió en la escena cuando lanzó “Wapo Traketero”, su primera canción. En tan solo 6 meses Nicki rompió los récords de audiencia. Poco después, la Music Session #13 con Bizarrap escaló a los top charts tan solo en horas posicionándose en el puesto 1 del Top 50 de Argentina en Spotify y ocupando posiciones dentro de las 50 canciones más escuchadas del mundo.

Nicki es una artista versátil y auténtica, con una voz diferente. Su originalidad, su flow, carisma y su forma única de componer la convierten en una artista que tiene absolutamente todo para ser una estrella, resume su perfil en youtube.

Nicki Nicole lanzó su álbum debut: “Recuerdos” compuesto por 11 canciones, entre las que se destacan “Como Dímelo” junto a Cazzu; “Shorty” con Duki; y “Plegarias”, una nueva colaboración con Bizarrap, dentro de un álbum que explora diferentes géneros como el Trap, R&B y el Pop (“Diva”, su tema principal, es un gran ejemplo de ello). Tras el lanzamiento, las 9 canciones inéditas de Recuerdos ocuparon el Top 200 de Argentina.