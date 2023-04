La decisión de la FIFA de que la Copa del Mundo juvenil se dispute en nuestro país le dará la oportunidad a los jóvenes cracks de vestir la camiseta de la Selección argentina y lograr un poderío mayor al mostrado en el Sudamericano.

La decisión de la FIFA de que Argentina organice el Mundial sub 20 abrió la posibilidad a que los jóvenes talentos que se encuentran en Europa puedan jugar con la selección nacional, algo que no había ocurrido en el Sudamericano de Colombia, en donde los albicelestes no lograron la clasificación.

Ahora que Argentina participará como país organizador, las cosas han cambiado: como se trata de una competencia oficial de la FIFA, los clubes están obligados a ceder a los futbolistas. Es ahí donde nuestro país tiene una gran ventaja ya que cuenta con grandes proyectos juveniles.

Alejandro Garnacho (Manchester United), Matías Soulé (Juventus), Nicolás Paz (Real Madrid), Luka Romero (Lazio) y Thiago Geralnik (Villarreal), son algunos de los importantes nombres con los que cuenta el seleccionado nacional. Muchos no solo han sido llamados a la mayor, sino que además son parte de las jóvenes promesas que sigue el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Tal es la ilusión de los “europibes” de vestir la camiseta albiceleste en el Mundial, que hasta armaron un grupo de WhatsApp en el que palpitan minuto a minuto todo lo que puede venir.

“Tenemos un grupo de WhatsApp con los que fuimos convocados desde Europa. Hablamos de que ojalá podamos ir”, dijo Matías Soulé en diálogo con TNT Sports.

Además, agregó: “Me sorprendió el cambio de sede. Yo tenía muchas ganas de jugarlo, así como el Sudamericano, al que me hubiese encantado ir. Creo que en Juventus no saben todavía, veremos más adelante”.

Tal vez te interese leer: La camiseta de De Paul, el tesoro de Mbappé y otras reliquias: el espacio dedicado al Mundial de Qatar que inauguró la FIFA en su museo

Quiénes son los “europibes” que pueden jugar el Mundial Sub 20 en Argentina

Alejandro Garnacho. Tiene 18 años y juega en el Manchester United. Nació en España, pero su mamá es argentina lo que le permitió tener la doble nacionalidad. El joven jugó durante muchos años en el Atlético Madrid y tuvo grandes actuaciones, que le valieron la convocatoria para la selección sub-18 de España. Se desempeña como extremo izquierdo y ya debutó en el Manchester United, en donde es muy tenido en cuenta por el entrenador, Erik Ten Hag.

Matías Soulé. Tiene 19 años y se desempeña como extremo derecho. Es un habitual convocado de la Juventus y suele ser reemplazo de Ángel Di María en algunos partidos.

Tiago Geralnik. Tiene 20 años y es jugador del Villareal. Hizo las inferiores en River, pero se fue a Europa por la patria potestad, previo resarcimiento a la entidad de Nuñez. Es hijo del preparador físico Marcelo Geralnik y se desempeña como enganche o volante ofensivo.

Luka Romero. Tiene 18 años y nació en México. Es hijo del exfutbolista Diego Romero. Tiene pasaporte español y fue tentado varias veces para vestir la camiseta de ese seleccionado. Sin embargo, su intención es jugar para la Argentina. Romero es dueño de uno de los récords de precocidad más sorprendentes: es el futbolista más joven en haber debutado en la Liga de España, a los 16 años, en el Mallorca. Hoy es jugador de la Lazio que adquirió su ficha después de que el joven terminara su contrato con el club español.

Franco Carboni. Tiene 20 años y es hijo del Kely Carboni, exjugador de Lanús y el Catania de Italia, entre otros. Se desempeña como volante izquierdo y ya fue convocado para la a Sub 17 y Sub 19 de Italia. Su doble ciudadanía le permitió ser citado para la Selección argentina. Su pase pertenece al Inter, pero actualmente juega en el Monza de la Serie A.

Valentín Carboni. Tiene 18 años y es el hijo menor del Kely, hermano de Franco. Se desempeña en las inferiores del Inter de Italia desde mediados de 2020. Actúa como mediocampista y también fue citado por los seleccionados juveniles de ese país.

Nicolás Paz. Tiene 18 años y es hijo de Pablo Paz, defensor Central de Argentinos Juniors e Independiente, entre otros. El joven se desempeña como mediocampista en el Real Madrid B, pero ya fue convocado en algunas oportunidades al primer equipo. Su doble nacionalidad le permitió ser citado por la Selección argentina, camiseta que su padre vistió en el Mundial de Francia 98.

Pura ternura: el hijo del Dibu Martínez ganó un premio en su escuelita de fútbol y lo festejó con el baile de su papá https://t.co/zEhou2CQPk — misionesonline.net (@misionesonline) April 4, 2023



Fuente: TN