Tras el crimen del colectivero, Sergio Berni ratificó que no va a renunciar: “Un golpe más no me hace mella”

Después de haber sido atendido en el Hospital Churruca tras haber sido atacdo a trompadas y piedrazos, Sergio Berni aseguró que no va renunciar. El ministro de Seguridad bonaerense fue agredido en la protesta en la General Paz por los compañeros de Daniel Barrientos, el colectivero de 65 años que fue asesinado esta madrugada en La Matanza.

El funcionario expresó su solidaridad con la familia de la víctima aunque generó sospechas sobre el asesinato: “Ya detuvimos al primer sospechoso, el policía que viajaba arriba del colectivo lo identificó. No es un hecho habitual, no va a quedar impune. No es el modus operandi típico de un asalto a un colectivo”.

“No tengo ninguna duda de que a estos asesinos los vamos a tener. Por eso pedimos desde el 10 de diciembre de 2019 la presencia de la gendarmería en la provincia de Buenos Aires”, dijo Berni en medio de los estudios que le realizan en el centro de Salud, a la espera del alta médica.

Además, ratificó: “El Presidente se comprometió a hacer una revisión del operativo Centinela”

Berni anticipó qué decisión tomará con los choferes que lo atacaron: “Es un hecho trágico que nos duele a todos, más que los golpes que uno recibe, más allá de tener fractura de cráneo y hundimiento de la órbita. Ahora están viendo si tienen que operarme o no. No voy a denunciar a los agresores”.

El ministro Berni fue a la protesta de los colectiveros y tuvo que ser evacuado por efectivos de Infantería tras la agresión

Berni fue evacuado por efectivos de infantería que se lo llevaron del lugar contra su voluntad y se enfrentaron con los propios choferes. Pasadas las 12.15 y en apenas dos minutos, los policías lograron hacer un escudo sobre el ministro bonaerense, mientras los manifestantes arrojaban piedrazos.

El ministro de Seguridad bonaerense recibió los primeros auxilios en el vehículo en el que fue evacuado y se negó a ir a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Recibió curaciones por un corte al costado de la nariz que no requeriría sutura. También sufrió golpes en la cabeza y en las piernas. Finalmente, se atendió en el Hospital Médico Policial Churruca Visca de la provincia de Buenos Aires.

El funcionario llegó pasadas las 11.30 al cruce de la General Paz y la Ruta 3 y una vez que se acercó a la protesta, fue atacado por los choferes que lo insultaron, le arrojaron proyectiles e incluso lo sorprendieron con golpes de puño, que le provocaron heridas en el rostro.

“Mentiroso, renunciá”, fueron algunos de los insultos que le dijeron los distintos compañeros de Barrientos. Unos minutos después lo redujeron y lo pusieron contra un paredón, mientras personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un cordón para proteger al ministro.

Cerca de las 12 del mediodía, el ministro de Seguridad bonaerense trató de retirarse junto con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio. El operativo no tuvo éxito en ese momento y el propio Berni trató de calmar hablándole a los manifestantes.

“Entiendo perfectamente el problema que están pasando. No hay nadie que esté poniendo la cara. ¿Cómo no voy a entender la bronca de los colectiveros? Pero por eso estoy acá. No me voy a ir hasta que pueda hablar con ellos y encontrar una solución. Vamos a seguir trabajando, no hay soluciones mágicas. Yo no me escondo”, señaló.

“Nos mentís. Decinos adelante de todas las cámaras lo que está pasando”, respondió uno de los colectiveros que trataba de entablar un diálogo con el funcionario. Mientras, efectivos de infantería esperan a unas pocas cuadras para evacuar a Berni. Minutos después, los manifestantes le arrojaron tomates y botellas al ministro bonaerense.

En simultáneo, seis ambulancias del SAME arribaron a General Paz para asistirlo. “No me voy a ir hasta que pueda hablar con ustedes. Yo no me voy a esconder”, respondió en medio de las constantes agresiones que recibía. Finalmente el ministro de Seguridad bonarense fue evacuado en un auto blindado.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/2nouTZVxPV — misionesonline.net (@misionesonline) March 31, 2023