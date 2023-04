Osvaldo Suárez, 'Tene', más conocido como “El Mismísimo Diablo”, volvió a subir un video en sus redes sociales y se volvió rápidamente viral. En esta oportunidad, el “Mismísimo”, publicó su “vuelta a clases”.

Su famosa frase “Qué “imbééécil” ya quedó atrás y Osvaldo Suarez día a día se reinventa para seguir generando contenido para su público que lo sigue en sus distintas redes sociales.

En esta oportunidad, publicó un video de su “vuelta a clases” y generó varios comentarios divertidos. “Volviendo de la escuela ya pasé a primer grado chikens, ja”, describió elmismisimodiablo_, quen tiene más de 206 mil seguidores en instagram.

En el video, que no dura más de 10 segundos, “El Mismísimo” aparece con un flamante guardapolvo blanco y una lata de cerveza. Hola mis chikens, ya pasé a primero, bye”, lanzó en el video.

Misiones | “El mismísimo diablo” denunció públicamente a su exmánager por el robo de sus redes sociales: “Estoy tratando de renacer”, lamentó

El reconocido artista e influencer misionero, Osvaldo Suárez, mejor conocido como “El mismísimo diablo”, denunció a su exmánager por el robo de sus producciones audiovisuales y apropiación de sus redes sociales.

Que misionero no habrá soltado alguna carcajada con los vídeos publicados por “El mismísimo diablo”, quien en sus comienzos como humorista logró el cariño de la gente y el aumento de sus seguidores en redes sociales.

De sus inicios como influencer, decidió innovar en la música y a través de su cuenta de Youtube logró su capital, lo que le permite hoy dedicarse de lleno a esta profesión y lucrar con ello.

En diálogo con Misiones Online, Osvaldo Suárez denunció públicamente a su exmánager y alertó a los misioneros sobre lo que aseguró le ocurrió con este hombre, con quien trabajo desde sus inicios en la música.

Tomando “unos verdes” desde la provincia de Buenos Aires, “el mismísimo diablo” contó que desde la pandemia decidió cambiar de aire y mudarse a la capital de la República Argentina. “Estoy viviendo acá hace casi dos años, donde hago mi trabajo y salen mis giras”.

Comentó que hace seis meses detectó un problema con sus redes sociales y se percató que había sido hackeado por una de las personas a la que mayor confianza le depositó. “A base de eso perdí muchas cosas, mucho trabajo, perdí mucho. En sí estoy volviendo a empezar de nuevo”.

Expuso que “Es lamentable porque él era de mucha confianza, mi cuenta de Youtube la había abierto con mi anterior mánager, pero todo eso se perdió. La confianza que le di al muchacho este es increíble, pero me cagó todo”.

Aseguró que hoy en día tiene contacto con artistas y productores de la televisión nacional, pero que sin sus redes sociales no sería nada. “En todos lados me piden como requisito mis redes, especialmente la de Youtube porque tenía muchos suscriptores. En Tik tok tenía más de 200 mil seguidores. El Instagram lo rescaté porque de pedo le había cambiado de contraseña”.

Reflexionó y aconsejó a la población en no depositar tanta confianza en una persona. “Yo como buen tipo no pensé nunca que me iba a hacer esto, pero hay gente tan mala”.

A pesar de ello, sigue en la suya, tratando de concretar giras y show a lo largo y ancho del país. “Tengo mi propia banda de cumbia, estoy por grabar en estos días con Carlos, cantante de ‘El Perro´, y también estoy por sacar un enganchado de tres temas con la banda en vivo. Estoy con presentaciones en provincia, hago presencias y estamos con la banda moviéndonos a full”.

Recordó que, desde sus comienzos en la música, tiene el mismo representante. “Todo lo creamos con mi mánager anterior, que es de Posadas, lo perdí. Este último es oriundo de Oberá, pero vivía en Recoleta, yo me vine con él antes de que empiece la segunda pandemia”, explicó.

Querido por muchos y criticado por pocos, supo ganarse el cariño de sus seguidores en redes sociales, en donde se muestra muy activo diariamente. “La verdad que a mí me encanta mi trabajo, el compartir con la gente, la verdad el cariño es muy lindo, soy muy bien recibido en todos lados”.

Contó que actualmente, su carrera como artista esta parada por la pérdida que sufrió con sus redes sociales. “Estamos tratando de renovar todas las cuentas, pero si estoy armando giras para el lado de Chaco, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero. En enero y febrero estaremos viajando a Europa, tenemos un tour allá. Tenemos mucho por hacer”, se mostró agradecido. “La gente me escribe de todos lados, estoy tratando de renacer”.

Por último, declaró que su exmánager cambió todas sus contraseñas y borró todo su trabajo, pero que el hombre se quedó con sus suscriptores. Desde el principio del trabajo, lo que generaba en Spotify nunca vi nada, ni un peso”, cerró.