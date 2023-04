Análisis semanal: Misiones crece y proyecta a largo plazo a pesar de un país que apenas llega a fin de mes

Datos de la CEPAL ubican a Misiones entre las tres provincias de mayor crecimiento económico en la última década y la llegada de empresas innovadoras permite avizorar un salto cualitativo en ese crecimiento. Massa consiguió el aval del FMI y se trajo dólares frescos, pero datos de pobreza e inflación expusieron la crudeza de la crisis. Macri dio un paso al costado pero la interna de JxC no afloja.

Un reciente trabajo elaborado por el instituto IERAL, dependiente de la Fundación Mediterránea, revela que la economía de Misiones estuvo entre las tres que tuvieron mayor crecimiento en todo el país entre 2011 y 2021. El informe, que toma datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, indica que el aporte que hace Misiones al PBG (Producto Bruto Geográfico) nacional aumentó 12% durante el período analizado, mientras que el promedio nacional marcó una reducción de 3%.

El PBG es el índice que mide el valor de la producción de bienes y servicios en un territorio determinado, es a una provincia o región lo que el PBI o PIB es a un país, y se considera la medida más acertada para medir el tamaño de una economía.

Durante el mismo lapso en el que el aporte de la economía misionera al conjunto del país aumentó 12%, solo diez de las veinticuatro provincias lograron una variación con signo positivo, una cerró en equilibrio y las restantes trece registraron caídas, lo que revela que Misiones logró crecer mientras la mayoría de las provincias se achicaban en términos económicos.

El indicador resulta interesante porque no se detiene en la coyuntura sino que ofrece una foto panorámica que abarca diez años, lo cual permite analizar resultados en el largo plazo, algo para nada menor en una economía altamente oscilante como la argentina.

Lograr un crecimiento económico sostenido durante diez años ya es un mérito en un país más o menos normal con reglas relativamente constantes, pero hacerlo en Argentina es directamente un milagro.

Los diez años que abarca el informe citado incluyen el último período de gobierno del kirchnerismo, que claramente fue el más pobre en materia de gestión de la economía, los catastróficos cuatro años de macrismo y los desopilantes primeros dos años de la presidencia de Alberto.

Con un dólar barato, pero también con uno caro; con el mercado cambiario totalmente liberado, medianamente regulado y estrictamente regulado; con inflación de 15%, de 25% y también de 60%; con tarifas nacionales congeladas y con tarifazos; en salud y en pandemia; con mercados financieros en ebullición y en colapso, en tiempos de sequía y de inundación, bajo todas estas condiciones Misiones consiguió mantener el crecimiento.

Mucho tuvo que ver con esta mejora constante a pesar de un entorno cambiante la capacidad de adaptación de un sector privado pujante y acostumbrado a jugar con la cancha inclinada y la inquebrantable voluntad del laburante misionero, siempre decidido a salir adelante aunque vengan degollando.

Pero de nada hubiera servido todo eso sin la presencia de un Gobierno provincial capaz de aportar la previsibilidad que los sucesivos gobiernos nacionales fueron incapaces de brindar.

La mano del Gobierno provincial pude verse con mucha nitidez cuando se analiza el período 2019-2021 que resultó caótico para la economía nacional porque comenzó con el desbarranque del gobierno de Macri y siguió con la pandemia.

En ese lapso, el aporte de Misiones al PBG total del país creció 6,8% y lo consiguió en gran medida gracias a las herramientas desarrolladas por el Gobierno provincial, primero para amortiguar la crisis económica que generó el gobierno nacional de Cambiemos (los programas Ahora, por ejemplo) y luego para atender la crisis sanitaria que impuso la pandemia pero sin desatender las necesidades de la economía.

La eficiencia del Gobierno provincial en la gestión de la pandemia hizo que en Misiones el parate de las actividades no se extendiera más allá de un mes y que la reactivación progresiva llegara ya en los primeros días de mayo, cuando el resto del país permanecía encerrado.

Los números de la CEPAL llegan hasta 2021, lo que lleva a preguntarnos qué pasó después. Y lo que muestran los números oficiales de actividad económica es que a febrero último Misiones hilvanó 24 meses consecutivos de crecimiento.

Lo confirmó en entrevista con Misiones Online el secretario de Hacienda de la Provincia, Adolfo Safrán, quien destacó que la actividad comercial viene aumentando 15 puntos por encima de la media nacional y que el sector privado ya emplea de manera formal a más de 110 mil personas.

A diferencia de otras provincias del norte del país, en las que el sector público se erige como el mayor empleador, en Misiones hay dos trabajadores registrados del sector privado por cada uno que se desempeña en el Estado.

Con la mira en el futuro

Otro de los lujos que se puede dar la Provincia gracias a tener un contexto de mucho mayor previsibilidad es el de planificar a largo plazo. Mientras las autoridades nacionales y las de la mayoría del resto de las provincias sólo piensan en llegar a fin de mes, o en el mejor de los casos al final de sus mandatos, Misiones desde hace muchos años que piensa en el futuro.

Al mismo tiempo que el Gobierno provincial hace su parte para impulsar a los sectores más tradicionales de su economía, también trabaja para desarrollar nuevas actividades que le den un salto cualitativo a su matriz productiva.

El objetivo es convertir a Misiones en un polo de producción del insumo más buscado en el mundo de hoy: el conocimiento, y en aplicar ese conocimiento a la creación de valor.

Fue un camino que ya lleva dos décadas y que inició con la creación del Centro de Convenciones y siguió con el Parque del Conocimiento, el Parque Industrial y de la Innovación, la Escuela de Robótica, la Secundaria de la Innovación y el Silicon Misiones.

Un nuevo mojón en ese camino se plantó en los últimos días con la inauguración de la planta industrial de la empresa Macoma Environmental Technologies, que se vale de la nanotecnología para fabricar pinturas que tienen propiedades muy particulares.

Macoma es una startup que nació en 2014 en la Universidad de Nevada, Estados Unidos, y llegó a la Tierra Colorada como resultado de un convenio firmado entre el Silicon Misiones y la mencionada casa de altos estudios. En su fábrica ubicada en el Parque Industrial de Posadas elaborará, en una primera etapa, dos productos de altísima innovación.

Una pintura para interiores que tiene un efecto catalizador que le permite limpiar el aire de bacterias y virus y otra para exteriores que tiene la propiedad de refractar los rayos del sol logrando bajar la temperatura en los ambientes y reducir el calor que emanan techos y estructuras hacia el exterior.

Investigaciones científicas demostraron que 100 metros cuadrados de techos tratados con esta pintura reducen entre 8 y 10 grados la temperatura de los ambientes interiores, bajan el consumo de energía aplicada a refrigeración en hasta en un 35% y compensan hasta 28 toneladas de dióxido de carbono anual.

Según estimaron desde el Gobierno provincial, la instalación de esta compañía podría generar hasta 2.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta, aunque ello dependerá del volumen de operaciones que alcance.

Aprobación del FMI y dólar diferencial

Después de mucho trajinar, finalmente el ministro de Economía, Sergio Massa, consiguió que el FMI le firmara el boletín de calificaciones. El Fondo aprobó el viernes la ejecución del programa acordado y habilitó un desembolso de 5.400 millones de dólares, que a esta altura de los acontecimientos caen como un bidón de agua fresca para quien atraviesa el desierto al mediodía.

El giro ya ingresó a las alicaídas arcas del Banco Central, que subieron más de 2.500 millones de dólares después de que se debiera utilizar parte del dinero recibido para devolverle al FMI otra cuota del mega-crédito que el propio organismo le había otorgado a Mauricio Macri con el único objetivo de solventar su reelección.

El ingreso de divisas del FMI llega en un momento en que las reservas del BCRA tocan fondo. Por efecto de la sequía y el adelantamiento de exportaciones producido a fines del año pasado, en marzo el agro liquidó sólo 55 millones de dólares por día, 60% menos que en igual mes del año pasado.

Con el ingreso de dólares reducido, el BCRA debió vender más de 1.900 millones de dólares en el tercer mes del año para financiar exportaciones y para cumplir con los pedidos de provincias que se endeudaron en dólares (otra arista de la pesada herencia del gobierno de Macri) y ahora deben pagar las cuotas.

En un nuevo intento por agilizar las exportaciones, Massa anunciará el lunes la apertura de una nueva ventana de un tipo de cambio diferencial (se ubicaría en el orden de los 300 pesos) pero que a diferencia de lo practicado el año pasado, esta vez no beneficiaría solamente a los sojeros sino que también alcanzaría a las economías regionales.

El Gobierno de Misiones viene gestionando desde hace meses un dólar diferencial para la oferta exportable de la provincia que arrastra una marcada caída en su rentabilidad por causa del atraso cambiario y el hecho de que esta vez el beneficio no sea solamente para los sojeros responde en buena medida a esas tratativas.

Pero ni los dólares frescos del FMI ni los que puedan entrar gracias a este nuevo parche que el Gobierno nacional piensa aplicarle al pintoresco sistema cambiario argentino parecen medidas suficientes para revertir el deterioro en la economía diaria de la gente.

Mientras la inflación siga actuando como el más regresivo de los impuestos, será imposible mejorar las condiciones de vida en la amplia franja que va desde la clase media empobrecida hasta los que sufren el flagelo de la indigencia.

Y los datos que aportan las consultoras privadas no son halagüeños. Los informes que se conocieron hasta ahora marcan un alza de precios superior al 7% para marzo, demasiado lejos de los 3 puntos que había prometido Massa para esta altura del año.

El efecto regresivo de la inflación en la forma en que se distribuye la riqueza quedó plasmado en el último informe del INDEC que informó que la pobreza trepó al 39,2% en el segundo semestre del año pasado.

Que aumente la pobreza es un dato que siempre resulta alarmante, pero que lo haga en un contexto de crecimiento de la economía (como la segunda mitad del año pasado) y de altos niveles de inversión en asistencia social resulta todavía más preocupante.

Macri renunció a lo que nunca tuvo

En el plano de la política nacional, la noticia más relevante de la semana fue el renunciamiento de Mauricio Macri a una eventual candidatura presidencial. La decisión fue celebrada por los demás dirigentes del PRO como un “gesto de grandeza” pero lo cierto es que el expresidente solo renunció a una candidatura que se presentaba como una posibilidad muy lejana en tanto aparecía bastante relegado en todas las encuestas.

Pero quien pensaba que el paso al costado de Macri ayudaría a aquietar las aguas en la coalición opositora se terminó equivocando feo. Es que el ahora encumbrado dirigente de la FIFA podrá haber salido de la carrera presidencial pero no está dispuesto a perder un gramo de injerencia dentro de su partido.

Quién lo está sufriendo en carne propia es el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que le prometió a su socio radical Martín Lousteau que le permitiría competir en igualdad de condiciones en las PASO de Ciudad de Buenos Aires y ahora Macri presiona para allanarle el camino a su primo Jorge.

Larreta apuesta a su alianza con los radicales para vencer a Patricia Bullrich. Pretende que Gerardo Morales lo acompañe como vice, pero el radicalismo pide a cambio que no le inclinen la cancha en contra en la interna por la jefatura de gobierno porteña, bastión del PRO.

El candidato radical en la CABA es Lousteau y lo que pretende el exministro de Economía responsable por la célebre resolución 125, es ir a las PASO colgado de un candidato a presidente competitivo, ya que las elecciones porteñas se celebran en las mismas fechas que las nacionales.

A cambio de poner a Morales como segundo de Larreta, los radicales pretenden que esa sea la boleta de la que se cuelgue Lousteau, pero Mauricio tiene otra idea: le exige a Larreta que ponga en su boleta a Jorge Macri.

La situación pone al jefe de gobierno porteño ante la disyuntiva entre desairar a sus amigos radicales para no profundizar su pelea con Macri a riesgo de quedarse sin el vice que pretende o romper definitivamente con su mentor político, que entonces terminaría apoyando decididamente a su principal competidora en la interna, Patricia Bullrich.

“La Piba”, por su parte, siguió dando muestras de su insolvencia en materia de economía, esta vez en una entrevista en la que afirmó que el país corría riesgo de “entrar en deflación”, después anticipó una hiperinflación, en un momento se mostró partidaria de hacer un fuerte recorte del gasto público para después decir que “si ajustás el Estado ajustás a la gente”.

Entre tanta confusión dejó un concepto verdaderamente preocupante: en un acto de porteñismo explícito y de desconocimiento absoluto de la realidad, Bullrich dijo que “las provincias no pueden ser gasta, gasta, gasta y no producen nada”, más centralista no se consigue.

Voto desorientado

Una reciente encuesta realizada por la consultora Opina Argentina dejó en claro que la mayoría de los argentinos está decidiendo su voto más por disconformidad con el Gobierno nacional que por afinidad ideológica con las fuerzas de la oposición.

En materia de intención de voto, el trabajo muestra un escenario partido en tres tercios, dos de los cuales representan opciones de centro derecha, lo cual pareciera dar la razón a los analistas que desde hace algunos años vienen hablando de un giro hacia la derecha del electorado argentino.

Sin embargo, en las preguntas en las que el encuestador intenta perfilar ideológicamente al electorado, los resultados no convalidan tal giro.

Por ejemplo, más de dos terceras partes de los consultados se manifestaron de acuerdo con las estatizaciones de YPF, Aerolíneas y las AFJP y el 52% consideró que la intervención del Estado en la economía debería ser mayor o igual a la que hay actualmente y solamente el 32% entendió que debería ser menor.

Pero a la hora de elegir candidatos, quien pica en punta es el libertario Javier Milei, que aboga por reducir al Estado a su más mínima expresión, seguido por candidatos de JxC que aportan versiones más diluidas del mismo discurso.

Si bien Milei aparece como el candidato más votado en las PASO, no le alcanzaría para entrar al ballotage, porque la fuerza que representa, La Libertad Avanza, quedaría tercera detrás del FdT y JxC en la primera vuelta.

La foto de hoy muestra que pese a la crisis económica que atraviesa el país, el FdT sería el más votado en primera vuelta, pero no le alcanzaría para evitar una segunda vuelta en la que su candidato tendría las de perder contra quien llegue por el lado de JxC, que por cercanía ideológica se quedaría con la mayor parte de los votos de Milei.

La lista de la renovación

El Frente Renovador oficializó y presentó en sociedad a sus candidatos a gobernador, vice y diputados provinciales en un multitudinario acto en el que se destacaron las particularidades de este espacio político que contrastan con la convulsionada escena de la política nacional.

La defensa de la paz social, la apuesta por la concordia y la apertura constante a las nuevas generaciones, a los extrapartidarios y a las nuevas ideas, fueron destacadas como características centrales.

Otra vez destacó Carlos Rovira, creador y conductor de este espacio, que encontró “muchas caras desconocidas” y que eso le producía “felicidad”, en clara referencia al gran abanico de candidatos que actúan por primera vez en política este año en lo que desde ese espacio dieron por llamar la “Neo Renovación”.

También se resaltó que la diferenciación con otros modelos está centrada en la mirada moderna de la política y de la gestión encaminada a brindar respuestas eficientes a la sociedad en materia de salud, educación, economía, agricultura, siendo un “Gobierno inteligente” y que busca con mucha insistencia la incorporación de tecnología que simplifique la vida y las tareas de las personas.

Rovira volvió a destacar el potencial de las economías del conocimiento, a las que definió como “la nueva riqueza del mundo moderno”, para modificar de forma sustancial la matriz económica de la provincia y darle un salto de calidad a su oferta de bienes y servicios.

En ese camino sostuvo que “Misiones da que hablar al mundo en innovación (…) Hoy estamos siendo vistos en la pantalla nacional e internacional”. Ratificó a la tierra colorada como una “la primera provincia start up del país” y expresó lleno de orgullo que: “la Neo Renovación suma juventud, ciencia y tecnología y convoca a todos”.

Resaltó al Silicon Misiones como un “nuevo centro del saber” aclarando que “el salto cualitativo ya lo tuvimos. Tenemos que seguir mezclando el conocimiento con la fuerza que heredamos” para luego asegurar que este camino representa salto en materia tecnológica para mantener unidas las familias: “Hoy los jóvenes están pudiendo seguir los pasos de sus padres. Con el Silicon vamos a poder multiplicar la tecnología en la chacra”. “Esta es la muestra de un Estado inteligente. Este es el modelo misionero”, dijo eufórico ante el aplauso de la sala.

No dejó pasar la oportunidad para dejar un mensaje directo a su tropa: “mantengan la humildad” y les recordó la importancia de “continuar estando cerca de los problemas de los ciudadanos… porque eso también nos diferencia”, enfatizó.

El exgobernador y candidato a volver a ocupar ese cargo, Hugo Passalacqua, fue el encargado de cerrar el acto de presentación de la lista de diputados provinciales del Frente Renovador, realizado esta noche en el Centro de Convenciones, en Posadas. Fiel a su identidad de historiador y de docente, destacó la figura de cuatro próceres de la historia que, por distintas causas, tuvieron relación directa con Misiones: San Martín, Artigas, Belgrano y Andresito.

Los reconoció como protagonistas de sucesos que se convirtieron en hechos históricos por las consecuencias que tuvieron en el devenir y que se proyectan hasta el presente. Siguiendo esa lógica, recordó la génesis de la renovación como un hecho que provocó cambios profundos de orden social, económico y político en la provincia y por ello lo consideró un hecho de relevancia histórica.

Recordó que el conductor de ese espacio, Carlos Rovira, quien por entonces era Gobernador, lo citó a una reunión en la que, según palabras de Passalacqua “nos dio una clase de fundación política y nos demostró que en el mundo no hay nada más fuerte que una persona con una idea fuerte en la cabeza, porque ese hombre puede cambiar el rumbo del mundo”.

Destacó que ese proyecto político surgido a partir de una “idea fuerza” de Rovira se convirtió en un nuevo modelo político y de gestión que llevó a la provincia a un proceso de crecimiento que la llevó de ser la decimotercera economía del país hace 20 años a estar “peleando el séptimo puesto” en la actualidad.

Se refirió al escenario de absoluta tranquilidad en el que se desarrolla la política en Misiones y lo comparó con “el espectáculo dantesco que ofrece la dirigencia nacional. Es un escándalo, todos se pelean con todos, da tristeza. Entonces la gente se pregunta, ‘¿cuándo se van a ocupar de nosotros?’. Y no encuentra respuestas entonces se decepciona y aparecen movimientos que canalizan esa decepción”, remarcó.

En ese contexto rescató que «en Misiones todo está en orden, hay tranquilidad, con seguridad, planteando ideas, transmitiendo sencillez y libertad democrática. Somos la envidia, porque pasamos a conformar una especie de polo pese a la injusticia geográfica”.

En tanto, Oscar Herrera, saliente gobernador y cabeza de la lista de candidatos a diputados provinciales fue más concreto y pragmático al pedir directamente a la militancia y la dirigencia que no se confíe y que asegure el triunfo del 7 de mayo. “Nos queda poco más de un mes, es un tiempo precioso para la gestión y para la política. Vamos a hacer política todos los días. No hay ningún voto puesto todavía en ninguna urna. Están todas vacías y depende de nosotros, los renovadores, de llenar esas urnas de votos el día 7 de mayo en nombre del Frente Renovador”, sostuvo.

Luego consideró muy enfático que “es este proyecto político el que le devolvió la salud al pueblo misionero; que ha dado la cirugía robótica única en Argentina y América; que ha generado la innovación más importante en la educación disruptiva; que le da a los jóvenes la herramienta de la economía del conocimiento que es un bien intangible”.

Y exaltó actitudes que tuvo en su gestión como, por ejemplo: “Somos nosotros los que peleamos día a día para que el productor misionero cobre lo que corresponde por el precio de la hoja verde, buscamos los 60 centavos de dólar”; o las políticas de protección al sector forestal, buscando y gestionando todas las semanas un dólar diferencial para mejorar la competitividad

“Misiones no va a parar de crecer, va a seguir creciendo porque tiene la inteligencia y el trabajo de gestión de cada uno todos los días”, completó.

Las encuestas que se conocieron hasta ahora muestran diferencias a favor del oficialismo que a poco más de un mes de las elecciones lucen indescontables. Los últimos guarismos le aseguran la misma o mayor cantidad de diputados de 2019, mientras que Cambiemos apenas se asegura tres y el cuarto se disputa va cabeza a cabeza con Sereno del Frente Amplio que estaría aventajando levemente a Castro, del kirchnerismo camporista.

Para las PASO de agosto, en las que se elegirán senadores, diputados nacionales y la fórmula presidencial, la renovación es el único espacio que ya definió a sus candidatos, el actual vicegobernador Carlos Arce y Sonia Rojas Decut para el Senado y Daniel “Colo” Vancsik y Yamila Ruiz para Diputados. En este aspecto también se diferencia la renovación por su anticipación a los escenarios y la certeza que ofrece.

En los frentes de la oposición, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, reina la incertidumbre, la desconfianza y las zancadillas políticas entre sus propios integrantes. No tienen nada definido y dependen más de las órdenes que reciben desde la Nación, defendiendo los intereses porteños, que de la voluntad propia de los misioneros.

No es menor que se viene un Congreso muy fragmentado y un debate intenso por una nueva federalización del país, que significa, ni más ni menos, repartir mejor la riqueza.

En ese marco, Misiones se anticipa y se prepara mejor que el resto, en la búsqueda de convertir a la provincia en un polo de las economías del conocimiento, buscando desde el Congreso nacional que se eliminen los impuestos nacionales y de esa manera equilibrar la injusticia de la coparticipación avalada por una Constitución que cumple su función.

En ese análisis se especula un importante movimiento de dirigentes que fueron expulsados por la interna de Juntos por el Cambio y están siendo convocados o serán, por los sectores libertarios para engrosar la oferta política que presentarán en agosto y octubre.