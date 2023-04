Desafíos y luchas de la comunidad trans: Katy Solem compartió su experiencia y visión en el Día de la Visibilidad Trans

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero que se conmemora cada 31 de marzo, Katy Solem, embajadora de Misiones Pride y Reina nacional Argendrag, visitó los estudios de Misiones Online y remarcó la importancia de tomar conciencia al respeto y promover la aceptación de la sociedad. También comentó sobre su experiencia personal siendo parte de la comunidad transgénero.

El Día de la Visibilidad Trans es una oportunidad para promover los derechos de la comunidad trans y la aceptación del público en general. Así lo afirmó Katy Solem, mujer transgénero, en una entrevista concedida con motivo de esta fecha.

Según Solem, aunque la comunidad trans ha ganado muchos espacios y conquistado muchas leyes, aún queda mucho por hacer en cuanto a la visibilidad en la comunidad general. La activista señaló que «estaríamos mejor si algún día ya no hubiera un día de visibilidad y que nosotras pudiéramos vivir tranquilas y libres con las mismas oportunidades que toda la sociedad».

En la entrevista, Solem también habló de su experiencia personal en la comunidad trans. Comenzó su trayectoria artística como drag queen y a través del arte del transformismo descubrió su verdadera identidad. «El arte para mí es una herramienta de militancia más allá de la visibilidad, porque me ayudó a descubrirme a mí misma«, afirmó.

Solem destacó la importancia de los derechos laborales y educativos para la comunidad trans. «Nosotras todo el tiempo lidiamos con la discriminación, cuando nos tomamos el colectivo, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a atendernos al hospital, en la búsqueda laboral», dijo. «Creo que un día de visibilidad es justamente para tener estos espacios y que la gente conozca realmente lo que somos como personas», añadió.

«Acá en Posadas no sufro tanto la discriminación, pero caminas en el interior dos pasos y la historia es completamente diferente porque no a todos nos llegan la misma información»

Katy Solem

En cuanto a los desafíos actuales de la comunidad trans, Solem señaló que la verdadera aceptación no es solo una cuestión de convivencia, sino también de acceso a los mismos derechos y oportunidades que el resto de la sociedad. «La aceptación no es una cuestión de yo te acepto y puedo convivir contigo, sino que también tengo el mismo derecho que tú en todo sentido», afirmó.

«Las personas del colectivo como cualquier persona necesita oportunidad para estudiar o trabajar»

Katy Solem

Solem concluyó la entrevista con un mensaje de respeto y libertad: «Yo no le doy el poder a la gente que me acepta o no me acepta. Yo me acepto. Yo decido vivir mi vida libremente sin dañar a nadie».