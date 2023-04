Rolando, Vanina y El Locutor, juntos por primera vez: 22 años después se volvieron a reunir los protagonistas de Amor Sobre Ruedas

La radionovela posadeña logró más de 50 puntos de audiencia en su primera emisión en 1997 y se convirtió en un fenómeno sin precedentes en la provincia. En una charla íntima con Misiones Online, Mario Villalba, Patricia Amaro y Alfredo Gottschalk reviven la historia de amor que cautivó a distintas generaciones y se animan a dar una respuesta a la pregunta que quedó abierta en el último capítulo: “¿Acaso terminó?”

“Esta es la historia de Rolando Arriba, un remisero más de esta ciudad. Ingeniero, título que sólo le sirvió para colgarlo junto al espejo retrovisor de su Senda gasolero. Aunque tuvo poca suerte con su profesión, si tiene mucha suerte con las mujeres”.

Corría el año 1997 y en la ya extinta FM Light 88.3 se escuchaba por primera vez el nombre de Rolando Arriba. Fue un sábado por la tarde cuando Radio Octavio, programa que llevaba esa denominación por un exboliche posadeño, presentó una clásica y novedosa propuesta: la vuelta del radioteatro, pero de una manera distinta de lo que se había hecho hasta ese momento en Posadas.

Semanas antes a ese primer sábado, Mario Villalba, Alfedo Gottschalk y Guillermo Ursini pensaban propuestas para implementar en su programa radial, que se emitía los fines de semana de 14 a 19, en los estudios que quedaban en la casa del propio Guillermo.

Fue así que entre charlas y tomando como ejemplo una radio brasileña, surgió la idea de contar una historia que tuviera como punto de inspiración el día a día de ellos. El boom de remises, los personajes y lugares que habían en Posadas y sus propios amigos; fueron alguno de los ingredientes que unieron los tres creadores para armar una novela con formato clásico, pero con base en el presente. Días después, Patricia Amaro se unió al elenco y con “su sexi y dulce voz” terminó por convertirse en la pieza que completó el rompecabezas.

La introducción de “Amor Sobre Ruedas” dura 20 segundos y en sus breves palabras, “El Locutor” deja vislumbrar lo que vendrá después. Lo que nadie esperaba es que esos 20 segundos fueran el comienzo de un fenómeno sin precedentes en la provincia y que paralizó los sábados por la tarde la capital misionera

https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2019/12/introduccion-1.mp3 Introducción «Amor Sobre Ruedas»

Lo que un principio Iban a ser diez capítulos, terminaron siendo veintitrés. 50 puntos de audiencia entre treinta y tres radio fm y actualmente más de 200 mil reproducciones en internet hicieron de “la historia del remisero que cambió por amor” un ícono de la Tierra Colorada, que atravesó la frontera y se esparció por la región.

Luego de 22 años, Mario, Alfredo y Patricia se reencontraron y en una charla a corazón abierto con Misiones Online volvieron a sentirse por una tarde Rolando Arriba, El Locutor y Vanina.

Reencuentro

Para concretar la nota con Misiones Online, los tres pusieron un único y mismo condicionamiento: No importaba el lugar ni la hora. Lo único que querían era que todos estuvieran presentes. “Es un pacto que hicimos”, explicaron luego. El único ausente fue Guillermo quien se encuentra viviendo en el extranjero.

El reencuentro de los protagonistas tuvo lugar en un sitio emblemático para ellos: las instalaciones de la actual Radio Play. Fue ahí donde Mario, Alfredo y Guillermo montaron luego del éxito de Amor Sobre Ruedas, la radio “Doble U”, a la que califican como la mejor emisora que tuvo Posadas, que luego se convirtió en la actual estación

– Ey Pato ¡Tanto tiempo!

– Marito ¿Cómo estás?

– Hace cuánto no nos veíamos

– Ufff, ahora estoy rubia, je!

El diálogo entre los dos se da en medio de un abrazo y una sonrisa. Mario y Alfredo han mantenido un contacto fluido con el correr de los años, pero es la primera vez en más de dos décadas que vuelven a estar junto a Patricia.

El paso del tiempo no se hace notar en la sala. Rápidamente los tres empiezan a charlar, a hacerse preguntas de la vida y a reflexionar. La conversación es fluida y alegre. Hasta que Alfredo toma la iniciativa: “Podemos ir al estudio para hacer la entrevista, ahí hay aire”, dice, mientras afuera el termómetro roza los 40 grados.

El comienzo de todo

La charla se da sin ninguna cámara y con un tereré que gira de mano en mano como único testigo de las risas y las sonrisas de cada uno.

–¿Cómo nació Amor Sobre Ruedas?

-Alfredo: Alejandro Batalla nos ofrece Radio Light para hacer un programa los sábados y domingos de 14 a 19. Eran cinco horas que había que rellenar y entonces empezamos a pensar propuestas. Con Guillermo (Ursini) siempre escuchábamos una radio cuando íbamos a Brasil llamada Jovem Pan, que era muy creativa y tenía sketch de humores simples. Ahí fue que surgió la idea de hacer una radionovela.

-Mario: Eso era en plena época menemista (un dólar valía un peso) y los autos se compraban en 60 cuotas. En Posadas había un boom de remises y el remisero era un personaje pintoresco. Ahí, parafraseando a la telenovela de Rolando Rivas el taxista, se nos ocurre “por qué no, Rolando Arriba, el remisero”.

-A: Y la idea era que utilicemos nuestra ciudad, todo lo que tenía Posadas. Lo que hicimos mucho en la novela fue inspirarnos en nuestro entorno. Así por ejemplo nació el personaje de Vanina, pero con eso pasó algo curioso. La voz de Pato no encajaba con el personaje que queríamos recrear. Era muy dulce y no daba con el perfil que imaginábamos. Así fue que readaptamos la trama y nació la ya conocida historia de amor.

-Patricia: A mí un día Guille me dice “Pato, nosotros queremos hacer con los muchachos un radioteatro, ¿te animás?”. A mí me encantaba el teatro y cuando escuché y leí el guión me maté de la risa. Así fue como comencé siendo “Vanina”.

En la historia, Rolando además de ser remisero es ingeniero. “Eso no es causal”, explicó luego Patricia. “En ese momento a muchas personas con estudios les hacía más rentable ponerse un remis”, añadió.

¿En serio sos ingeniero? Si, no hice mucho. Sólo construí el baño de mi tía, pero para empezar ya da. Ah, entonces te recibiste hace poco Si, hace poco. 7 – 8 años por ahí https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2019/12/en-serio-sos-ingeniero-1.mp3 Charla entre Rolando y Vanina

Una persona, varios personajes, distintas funciones y efectos particulares

Tanto Mario como Patricia y Alfredo se encargaron de interpretar a otros personajes además de los tres principales.

Mario, aparte de Rolando Arriba, hizo las publicidades que aparecían adentro de la obra, como por ejemplo taller y pintura «La Chapa, Juguetería el Juguete, Florería la Flor, etc.

Patricia fue, entre otras mujeres, la mamá de Rolando Arriba y Doña Panchita.

https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2019/12/doña-panchita-1.mp3 Rolando con Doña Panchita

Alfredo le puso la voz también a chipero y al rapero.

https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2019/12/rapero-1.mp3 El rapero con Rolando

Otra particularidad que recordaron los entrevistados fueron los efectos que aparecían en la radionovela, ya que a veces ellos mismos los hacían mientras grababan.

“Tengo bien presente la imagen de vos (Mario) corriendo en el lugar y hablando mientras grababamos el capítulo que Rolando corre para encontrarse con Vanina. O cuando comías la sopa paraguaya y leías tu guión porque eso estaba haciendo Rolando”, recordó entre risas Patricia.

https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2019/12/mama-y-rolando-1.mp3 Rolando y su mamá

La arañita, un capítulo especial

Además de actuar, Mario se encargaba de escribir los capítulos. Cada jueves tenía que estar listo uno para grabar. Los viernes Guillermo y Alfredo los editaban y el sábado salían al aire. Fue dentro de ese esquema de trabajo que un día se dio una situación especial con uno de los episodios más recordados y que más repercusión tuvo. Fue cuando Rolando decide ir a comprarle un regalo a Vanina luego de haberla dejado plantada en la Plaza 9 de Julio.

-Mario: Nunca me voy a olvidar el capítulo de la arañita porque ese día me comí muchos reproches. Llegué al estudio y me preguntan “¿Trajiste todo?” y yo no había podido hacer nada. Ya estaban todos para grabar entonces fui a un rincón del estudio sólo y escribí ese episodio en 20 minutos, todo a las apuradas… Primero me pareció re flojo el capítulo.

-Alfredo: Yo le dije, “A mí no me gusta lo que escribiste, pero vamos a grabar para cumplir”.

Mario: Y es hasta hoy que me cruzo con personas y me dicen que ese es el episodio que más les gustó.

https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2019/12/juegueteria-el-jueguete-1.mp3 Rolando en la juguetería

Una muestra de solidaridad de los oyentes

La radionovela llegaba a su fin. En la ciudad no se hablaba de otra cosa. Las voces de Mario, Patricia y Alfredo ya habían conquistados a todos, cuando lo que parecía ser un simple trámite de computación, amenazó con borrar parte de la historia para siempre. Fue ahí que, en medio de la tristeza, la angustia y la desolación aparecieron los oyentes y salvaron parte de la historia.

–Alfredo: A nosotros nos pasó algo re loco cuando estábamos por el capítulo 17 o 18. Teníamos toda la radionovela guardada en minidisc que eran como cd regrabables y Guillermo tuvo que pasarle todo a la computadora, porque necesitaba hacerle un back up porque andaba muy lenta. La cuestión es que después la compu dejó de funcionar. Llevamos a arreglar a la “zona alta” pidiendo que tengan cuidado porque teníamos cosas importantes. Cuando volvemos a buscar la pc, el técnico nos dice “te tuve que formatear el disco” o sea que borró todo. Yo tenía hasta el episodio 10, el resto se había perdido. No existía más”.

Fue ahí que, en medio de la tristeza, la angustia y la desolación, sucedió el milagro

-Alfredo: Se nos ocurrió pedirle a través de la radio a los oyentes que habían grabado la novela en cassette que nos compartiera los capítulos que tenía. Rápidamente nos dieron todo y gracias a eso pudimos recuperar la historia completa. El original de Amor Sobre Ruedas lo tenés una parte en buena calidad y el resto está en baja porque son los capítulos que nos colaboraron las personas.

-¿Esa persona molesta lo tiene cansado? cianuro «Nos Vemos Cacho» y problema terminado https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2019/12/cianuro-nos-vemos-cacho-y-1.mp3 Vanina y su papá

El éxito desde el anonimato

Lo que nació como una radionovela se transformó en algo más. Amor Sobre Ruedas se convirtió en un ritual los sábados.

-Patricia: “Las personas se juntaban a lavar los autos ese día a la tarde y ponían la radio para escuchar la novela”.

https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2019/12/carta-de-marina-1.mp3 Carta de Marina a Rolando

-Mario: “Hubo un sábado que no salió un capítulo porque habíamos estado atareados durante toda la semana. Pusimos el episodio anterior y en ese momento el teléfono no dejó de sonar. Las personas llamaban preocupadas a la radio para preguntar qué había pasado. Nunca pensamos que se iba a vivir todo eso”.

Los tres coincidieron en que el secreto del éxito fue, por un lado, la química que había entre los actores y luego, por otro, que las personas se sentían identificadas con el relato popular. “Nos llamaban los remiseros contentos diciendo que nos iban escuchando en el móvil y felicitándonos”.

Cada vez que yo te veo ya no sé qué voy a hacer, estas más rica que el reviro y la chipita «Ple – ple». Cuando hablo con los vagos les cuento que ya cambié, ya no tengo muchas minas, solo tengo dos o tres. Ya no tomo más cerveza, ni tampoco tetra Brik, solo tomo licuado desde que te conocí. Si vos me decís que sí, no voy a ser más el de antes, aunque yo soy remisero, ya no me importa mi levante. Vanina, I love you… https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2019/12/poema-1.mp3 Poema de Rolando a Vanina

El furor fue tan grande que “en su momento, una productora de Asunción se mostró interesada en hacer una versión de Amor Sobre Ruedas en formato novela para la tv paraguaya”.

Pero, pese a que sus voces sonaban en la mitad de las radios posadeñas, las caras de Rolando, Vanina y El Locutor no eran conocidas. “Nunca tuvimos una redistribución económica ni artística. Lo hicimos por gusto”, indicaron.

Se ve que ando nerviosismo, no me pude dormir. Recién son las once y media de la mañana y ya me quiero levantar Rolando Arriba

Fue en ese contexto de anonimato, donde Patricia vivió una situación particular con un amigo.

-Patricia: Para mí la radio es la magia de la imaginación del oyente y por eso me costaba decir que yo era “Vanina” porque me parecía que rompía la imagen que podía tener la persona de quién era ella.

Una vez, un amigo me dice “estoy re copado con la novela. Te juro que si le tengo a Vanina enfrente le pido un autógrafo” y estábamos tomando un tereré juntos. Obviamente que no le dije nada. Le pregunté vos cómo te imaginás que es la chica y me respondió: “rubia, alta, con linda boca”. ¡Entonces cómo le iba romper el esquema! Luego él descubrió que era yo, se enojó un poco y me pidió el autógrafo, je!

“Esta escena fue censurada por el artículo 125/92, que entró en vigencia el 24 de abril de 1997. La cual trata de la protección de los menores en etapa de formación cultural por su alto contenido erótico” https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2019/12/primer-beso-1.mp3 El primer beso entre Rolando y Vanina

Actualmente, Patricia es docente y también productora de radio y tv. Trabaja en el Colegio N 1 Martín De Moussy en la orientación en Comunicación y también en el Instituto Montoya en la carrera de Locución. Alfredo se desempeña como jefe de sistemas en Canal 12 y Mario es asesor de seguros, dj, conductor de medios y eventos y como consultor.

La posibilidad de una segunda parte

Luego de Amor Sobre Ruedas, Alfredo, Mario y Guillermo formaron la Radio Doble U y pusieron en marcha otros proyectos. Llegaron a grabar otra radionovela llamada La aventura de Supertutuca, una ficción que hablaba de Posadas, pero con superhéroes del futuro

Sin embargo, hubo una pregunta que hizo El Locutor en el último capítulo de Amor Sobre Ruedas que siempre ilusionó a los fans con la posibilidad de una segunda parte: “¿Acaso terminó?”

-Alfredo (camisa), Patricia y Mario-

Los protagonistas reconocieron que las personas siempre le piden por una segunda parte y si bien calificaron de “muy complejo”, no descartaron la posibilidad de retomar la historia entre Rolando y Vanina. “Antes lo hacíamos gratis, hoy tendría que haber una redistribución. También es difícil porque Guillermo está en el extranjero, cada uno tiene su trabajo y el humor es distinto… Pero quien te dice, por ahí…en algunas de esas…”.