Escándalo en la Fórmula 3: el argentino Franco Colapinto ganó la carrera, pero luego lo descalificaron y le sacaron la copa

En una carrera accidentada, el piloto argentino logró llegar en el primer lugar, se subió al podio y horas más tarde las autoridades descalificaron a todos los vehículos de MP Motorsport.

El argentino Franco Colapinto tuvo una actuación verdaderamente brillante en la carrera sprint del GP de Australia de la Fórmula 3, la segunda fecha de la divisional. Inició sexto, le hizo frente a todos los accidentes que pusieron en pausa la competencia y terminó llegando en primer lugar con una diferencia sustancial sobre sus rivales. Era la primera coronación –con vuelta rápida incluida– para el corredor de 19 años a bordo MP Motorsport y como parte de la Academia Williams. Y hablamos en pasado porque horas más tarde llegó el cachetazo: le sacaron la copa y descalificaron al vehículo.

Las autoridades de la divisional informaron que tanto Colapinto como sus dos compañeros de escudería fueron descalificados por irregularidades en los monoplazas que comandaron. Es decir que el argentino (1°), el español Mari Boya (9°) y el británico Jonny Edgar (11°) fueron despojados de sus actuaciones por problemas ajenos.

“El argentino se ha visto despojado de este resultado después de que los comisarios revisaran su coche tras la conclusión del Sprint. Se encontraron piezas de carrocería fuera de los límites reglamentarios, contraviniendo los artículos 1.3 y 2.5 del Reglamento Técnico. Las modificaciones a la geometría de las partes en cuestión están prohibidas por las reglas fuera de las reparaciones básicas”, detallaron en el sitio oficial de la competencia. También aclararon que Boya y Edgar sufrieron la misma sanción por irregularidades similares en sus vehículos.

El sitio especializado Motorsport publicó el informe completo de los comisarios deportivos. En uno de los pasajes explicaron: “El representante del equipo estuvo de acuerdo en que la geometría de la quilla desmontada del coche 10 no se ajustaba a la geometría de la pieza autorizada. No pudo explicar cómo surgió la diferencia. Indicó que la quilla suministrada originalmente había sido reparada por el equipo, pero sugirió que las reparaciones no habían alterado la geometría de la quilla suministrada por el fabricante”. Y agregaron: “Reveló que toda la longitud de los bordes a cada lado de la quilla que abarcaba más de 150mm había sido reparada o modificada y la geometría no era consistente, tanto en lo que se refiere a la anchura como al borde de la quilla y su forma”.

No hay detalles sobre qué sucederá con la escudería en la feature race que se correrá durante la noche de este sábado en Sudamérica (20.05 en Argentina que serán las 10 de la mañana del domingo en Australia). Mientras tanto, Colapinto pierde los 11 puntos que había obtenido por su magnífico desempeño en la sprint que le habían permitido ubicarse cuarto en la tabla de pilotos: ahora está décimo con las 10 unidades que arrastraba desde el GP de Bahrein.

La descalificación del argentino benefició al británico Zak O’Sullivan de Prema Racing que se quedó con el primer puesto a raíz de la decisión de las autoridades. El colombiano Sebastián Montoya (Hitech Pulse-Eight) saltó a la segunda colocación y Paul Aron (Prema) al tercero.

Las últimas publicaciones de los perfiles oficiales de Williams no dieron precisiones sobre lo ocurrido, incluso los posteos todavía están vinculados a las felicitaciones dirigidas a Colapinto. “Estoy muy contento. Largué sexto, los pasé a todos. Teníamos muy buen ritmo, vuelta rápida además por bastante. Muy contento, el auto anduvo muy bien hoy. Súper feliz, agradecido con el equipo”, había declarado el joven piloto argentino con la copa en sus manos, cuando todavía la noticia de su descalificación no se había conocido.

Fuente: Infobae