Fabricantes de medicamentos contra el Alzheimer continúan con buenos resultados las pruebas en humanos

(Reuters) - El laboratorio Eli Lilly and Co comunicó el viernes que los primeros datos del primer estudio en humanos de su tratamiento de nueva generación frente el Alzheimer mostraban que reducía los niveles de placas amiloides tóxicas en el cerebro de personas en las primeras fases de la enfermedad.

La empresa farmacéutica de Indianápolis está iniciando un estudio de fase III del anticuerpo experimental, remternetug, pero no ha querido comentar qué dosis se seleccionarán para ensayos más amplios y avanzados.

Cuanto mayor era la dosis del anticuerpo, que se administraba mediante inyección subcutánea, mayor era el efecto, según Lilly.

“Todavía estamos explorando algunos de estos aspectos”, declaró Dawn Brooks, responsable de desarrollo global de remternetug en Lilly. Añadió que el objetivo de la empresa es comprender cuál es la mejor manera de equilibrar el nivel de dosis y la duración del tratamiento con la seguridad.

En un congreso médico celebrado en Gotemburgo, Suecia, Lilly presentó datos provisionales de 41 participantes en el estudio. Demostraron que el 75% de los 24 pacientes que recibieron remternetug en las tres dosis más altas probadas habían eliminado el amiloide.

El efecto secundario adverso más frecuente relacionado con el tratamiento fue un tasa de inflamación cerebral conocida como ARIA-E, que se observó en 10 participantes, y un paciente interrumpió el tratamiento debido a un acontecimiento adverso grave.

Se espera que Eli Lilly anuncie antes de finales de junio los resultados de un ensayo de fase III diseñado para mostrar el impacto en la cognición de donanemab, un anticuerpo reductor del amiloide que se encuentra más avanzado en su desarrollo y que se administra mediante infusión intravenosa (IV).

Dos medicamentos intravenosos frente el Alzheimer desarrollados por Eisai Co Ltd y Biogen Inc, Leqembi y Aduhelm, han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en el marco del programa de revisión acelerada de la agencia, basándose en pruebas de su capacidad para eliminar las placas amiloides.

