Luego de estar un tiempo desaparecida, Letica Zapata volvió a reaparecer en la capital misionera. En esta oportunidad, la mujer fue vista limpiando vidrios en una de las avenidas principales de Posadas. A su vez, Matias Pberzny, también realiza la misma actividad.

Una pareja condenada por estafa y falsificación fue vista en una esquina de la ciudad. Se trata de María Leticia Zapata y Matías Leonel Poberezny, quienes habían estafado a miles de misioneros el año pasado, recolectando alrededor de 350 mil pesos para que Zapata pudiera someterse a un supuesto tratamiento experimental contra el cáncer de útero en el Hospital Alemán de Buenos Aires.

La historia resultó ser un engaño y la pareja fue condenada a tres años de prisión en suspenso. Ahora, tras recuperar su libertad hace 23 días, Zapata fue vista limpiando vidrios en la esquina de las avenidas Lavalle y Santa Cruz.

Tiempo atrás, luego de ser detenidos en Bolivia y de ser trasladados hasta Posadas, la pareja se declaró culpable de los delitos mencionados y evitó un debate oral en su contra.

La estafa en Misiones

La oncóloga Paola Flores desmintió haber escrito el certificado que Leticia Zapata publicó en sus redes sociales, para confirmar su supuesto diagnóstico. Desde el Hospital Madariaga revelaron que la presunta paciente no está empadronada en el nosocomio y por lo tanto jamás se atendió ahí. La campaña solidaria logró reunir más de $350 mil, el dinero que aseguraba necesitar para realizar tratamiento experimental contra el cáncer en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires.

Leticia Zapata fingió un cáncer y junto a su pareja estafaron a toda una provincia

Una campaña solidaria. Decenas, centenas y hasta tal vez miles de misioneros donando dinero, dejando de darse un gusto o hasta de satisfacer alguna necesidad básica, con el fin de darle a una mano a alguien que pedía desesperadamente ayuda, nada más ni nada menos que para seguir viviendo. Medios de comunicación que nos hicimos eco de una publicación que se viralizaba en redes sociales y en los servicios de mensajerías y que conmovía hasta al más insensible. Una película que parecía tener un desenlace feliz durante la mañana de este lunes, pero que con el correr de las horas fue mutando. Un final que todo apunta terminará por desembocar en uno de los peores episodios de estafa que se recuerde en la historia moderna de Misiones.

“Hoy dolorosamente tengo que pedir de una pequeña colaboración, por más mínima que sea para poder lograr el objetivo de juntar los $ 350.000 para poder continuar mí tratamiento oncológico en el Hospital Alemán de Ciudad de Buenos Aires”. Así arrancó Leticia Zapata su publicación en su cuenta de Facebook el pasado 8 de julio donde contaba que necesitaba viajar para realizar un estudio médico experimental, supuestamente su única esperanza para mejorar su esperanza de vida.

“En el hospital Madariaga de Posadas, todo el personal de salud hizo lo humanamente posible, pero el cáncer de cuello uterino que padezco está en fase 4 y si bien pase por quimio, radioterapia y braquiterapia, los resultados no fueron positivos y solo me queda la esperanza del Hospital Alemán, dónde están experimentando con un nuevo tratamiento para casos avanzados como el que yo sufro. No cuento con los recursos necesarios, ni prepaga, ni obra social y entiendo que muchos pueden desconfiar, no me conocen, pero quién quiera llamarme, hacerme una videollamada, lo que fuese, yo les puedo brindar mí número. Ojalá no tuviese que pedir ayuda, ojalá no tuviese enferma, y lo más importante ojalá pueda sanar. A quien quiera o pueda colaborar, les dejo mis datos, con la esperanza de que si 3500 personas me colaboraran con $ 100 cada una, podría lograr el objetivo”, concluía su conmovedor testimonio.

Cuando la oncóloga Paola Flores empezó a recibir mensajes de sus colegas advirtiéndole por una publicación recaudatoria en redes sociales que incluía un certificado médico con su firma y advertía que su nombre aparecía involucrado en un engaño, la mentira empezaba a salir a la luz, pero ya era tarde. Más de 360 mil pesos habían sido donados para colaborar con la joven, un dinero cuyo futuro hoy aparece como incierto.

En diálogo con Misiones Online, Flores denunció que Zapata falsificó un certificado médico con su letra y firma, documento que compartió en su cuenta de Facebook para así acreditar su supuesto diagnóstico. “Ese certificado es falso», sentenció la doctora que integra el equipo médico de del Hospital Madariaga de Posadas, quien recientemente confirmó a este diario que realizó la denuncia correspondiente tras conocerse la adulteración del documento a su nombre.

También, al ser consultados por este medio, desde el Madariga revelaron que Zapata no aparece en el padrón de pacientes de ese centro de salud y por lo tanto jamás se atendió ahí e hizo un tratamiento contra el cáncer, tal como aseguró en un primer momento.

Más indicios de una estafa

La supuesta paciente argumentaba que necesitaba el dinero para poder costear un tratamiento experimental en el Hospital Alemán de la capital del país. Fuentes médicas a las que acudió este medio señalaron que esas clases de estudios son comúnmente gratuitos por su propia naturaleza (de prueba) y desde el Banco Galicia en CABA precisaron a este medio que la cuenta corriente que aparece compartió Zapata y donde supuestamente iba a enviar lo recaudado, pertenece efectivamente al Hospital Alemán, pero que la misma se encuentra vacía.

Ambos tenían una orden de captura luego de la denuncia de Paola Flores, médica oncóloga del Hospital Madariaga, por la falsificación de su firma. Eran buscados hace dos meses y tenían un pedido de captura internacional de Interpol.