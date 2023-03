Jey Mammón rompió el silencio en la televisión: “Lucas fue un vínculo hermoso”

En un mano a mano televisivo con Jorge Rial para Argenzuela, Jey Mammón habló sobre la relación que mantuvo con Lucas Benvenuto. El conductor televisivo insistió con la fecha en la que conoció a quien fue su pareja tiempo atrás. En ese sentido, hizo énfasis que se conocieron cuando Lucas tenía 16, no 14 años como denunció la víctima.

“A Lucas lo conocí cuando tenía 16 años, en el 2009. Tenemos manera de testificarlo, porque hay testigos, hay videos, hay un link en YouTube de esta fiesta”, aseguró el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe). Y agregó: “Lucas es un chico… es una víctima con una historia tremenda”. En ese sentido, explicó que recién ahora había podido darse cuenta del dolor de Lucas.

Más allá de afirmar que actualmente está viviendo, según él, el peor momento de su vida, Jey comentó que le cuesta decir que Lucas es un mentiroso, porque hasta hoy continúa empatizando con su historia de vida.

Jey Mammón dijo que vive medicado tras la denuncia de Lucas Benvenuto: “Tomo clonazepam todo el tiempo”

“Hace una semana no digo nada y estoy en mi casa. Estoy en shock, paralizado y tomo clonazepam todo el tiempo”, aseguró el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) en una entrevista que dio sin abogados.

El mensaje de Jey Mammón a Lucas Benvenuto

En las declaraciones que trascendieron de Jey Mammón, el conductor le mandó un mensaje al joven que lo denunció en la Justicia y ahora salió en los medios a referirse a la acusación, tras el caso de Marcelo Corazza.

“Le deseo de corazón que pueda sanar su alma y que si dentro de lo que él siente, de lo cual yo no comparto, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”, expresó el músico y humorista.

A la vez, se refirió a su futuro laboral, que quedó comprometido por la situación judicial que enfrenta. “No sé que va a pasar en mi vida, ¿sabés? Pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Soy esto, el que quiere, que me acompañe y si no, que se quede en el camino”, comentó.

Las frases más impactantes de la entrevista de Jey Mammón con Jorge Rial

“Estoy con clonazepam encima. Estoy en shock, estoy paralizado y tomo todo el tiempo porque es la manera que tengo para sobrellevar esta situación. Lo quería aclarar porque este es mi estado”.

“Lucas fue para mí un vínculo amoroso hermoso. Hay una diferencia con una relación. Yo tomo la palabra vínculo como cuando te ves con una persona, pasa esporádicamente el tiempo, te volvés a ver. Fue un vínculo fuerte el que tuve con él. Hasta le compuse una canción. Fue una de las pocas canciones de amor que compuse en mi vida”.

“A Lucas lo conocí cuando tenía 16 años, en el 2009. Tenemos manera de testificarlo, porque hay testigos, hay videos, hay un link en YouTube de esta fiesta”.

“Él (por Lucas) fue a la fiesta con dos personas más. Intercambié palabras con un montón de gente. En esa fiesta estaba Natacha Jaitt. A ella le agradecí porque me acompañaba en espacios under. Hice ese encuentro para juntar a los que escuchaban mi programa de radio”.

“Me escribió el chico que fue con Lucas a la fiesta la semana pasada y me dijo ‘No puedo creer lo que te hizo’”.

“Lucas es un chico… es una víctima con una historia tremenda. Aún hoy sigo empatizando con su historia”.

“Yo no me pongo en contra de ningún periodista, porque yo siempre le creí a la víctima. Para mí Lucas es un chico al que la sociedad rompió”.

“Yo no quiero decir que él miente. Me cuesta decir que es un mentiroso”.

“Un año antes de la denuncia me mandó un mensaje y me dijo ‘Yo no soy una de esas personas que van a ir a la televisión a decir que estuve con Jey Mammón, quedate tranquilo’”.

“Hace 14 años ser puto era vivir en la marginalidad”.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/2nouTZVxPV — misionesonline.net (@misionesonline) March 31, 2023