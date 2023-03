Oscar Herrera Ahuad expresó su confianza en la posibilidad de implementar un dólar diferencial para las economías regionales

Luego de lo anunciado por Sergio Massa este jueves, sobre un “dólar agro” unificado para las economías regionales que se daría a conocer la próxima semana, el gobernador de Misiones se mostró confiado de que se concrete el pedido puntual que el gobierno misionero viene realizando.

En medio del anuncio de Sergio Massa, el gobernador Oscar Herrera Ahuad volvió a insistir y referirse al dólar diferencial para la economía misionera. Massa, adelantó que el lunes próximo el Gobierno presentará un plan de estabilización cambiaria que comenzará con la puesta en marcha en abril del “dólar agro”, con el que pretenden simplificar los tipos de cambio para productos del sector agroexportador.

En principio, la medida dólar agro es una ampliación del esquema conocido como dólar soja, que en este nuevo plan será ampliado a sectores con “bajo o nulo impacto en el mercado interno”. Se prevé que, durante este fin de semana, previo al anuncio de la medida, el Gobierno sostenga diálogos con varios sectores de agroexportación en economías regionales de la Argentina que podrían incluirse en el plan.

Sobre ello, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, en su visita a la aldea Perutí en El Alcazar, dialogó en exclusiva con Misiones Online y expresó: «La verdad que venimos trabajando muy fuerte con el ministro de Economía de la Nación. Venimos trabajando muy fuerte con el dólar diferenciado para las economías regionales y puntualmente me tiene muy ocupado lograr un dólar diferencial para la industria forestal de la provincia y el sector maderero por un lado y por otro el sector hotelero, tabacalero, tealero y yerbatero, porque nosotros tenemos toda la cadena productiva atada al sistema de exportación y el agregado de valor que se le da a la provincia a la materia prima».

Asimismo agregó: «Tenemos mucha confianza de que ese dólar diferenciado, así como también lo que hace a la alícuota de retenciones, ojala podamos tener una respuesta en los primeros días del mes de abril como habíamos trabajado. Uno se ve muy alentado una vez que anuncian el dólar para el sector vitivinícola, seguramente, y ojalá que también en la agenda esté incluida esto que ya está trabajado con el Ministerio de Economía, la Argentina, ya sabemos el impacto financiero que tiene, simplemente estaremos esperando si es que se dan los anuncios del Ministerio Economía. Conocemos y sabemos que la economía de Argentina es muy compleja, pero es muy necesario para las economías regionales contar con un dólar diferencial», sostuvo Herrera Ahuad.

Por otro lado, se refirió al pedido para el sector yerbatero: «Estamos en la búsqueda del mejor precio para la yerba mate, buscando que la cadena productiva siga siendo productiva, tanto desde los eslabones más pequeños, como es el sector tarefero, que son muchos, pero pequeño en lo que hace al área productiva, pasando por el eslabón productivo propiamente dicho, el productor y la cadena yerbatera en su totalidad con los molinos y con el área industrial, que a todos pueda beneficiar un precio de la yerba mate como materia prima de la provincia».

Sobre esto último añadió también: «Hemos trabajado con ministros y el presidente del INYM, estamos esperando que ese laudo que en el mes de septiembre fue histórico para para el sector y para el sector productivo de la provincia. Vuelvo a repetir con mucha seriedad, pero a su vez también con números razonables». sentenció

Sergio Massa anunció un “dólar agro” unificado para las economías regionales

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que el lunes próximo el Gobierno presentará un plan de estabilización cambiaria que comenzará con la puesta en marcha en abril del “dólar agro”, con el que pretenden simplificar los tipos de cambio para productos del sector agroexportador.

Esta medida es parte de un paquete que la Argentina negocia con el FMI en el marco de la sequía que afecta al país y que es parte de la negociación continuada entre el Fondo y el gobierno de Alberto Fernández en la que el aumento de reservas es uno de los elementos centrales.

“Son medidas para promover exportaciones y consolidar al sector agro en la posibilidad de cumplir sus contratos y al banco central argentino de fortalecerse en materia de reservas”, puntualizó Massa.

La idea del Gobierno es que el dólar agro siga una política de simplificación cambiaria que incluya a más sectores para que se abra el juego a otras economías y también trabajar en el abanico de cotización que se usan para pagar productos importados. Así, buscarán simplificar los tipos de cambio tanto para exportar como para importar. “El desafío tiene que ver con empezar a recorrer un camino de simplificación cambiaría a los efectos de que todo que aparece como dólar Coldplay, dólar tecno, empiece a trabajar y a operar en un esquema más unificado”, dijo Massa. Según pudo saber este medio, se buscará aplicar a todas las importaciones, desde un servicio a un espectáculo, un impuesto y una percepción unificada. Los montos y otros detalles están aún en definición.

Para el sector agro, con economías regionales exportables que no impacten en consumo y precios, habrá un tipo de cambio diferencial. Arranca el lunes arranca soja con un número aún no definido, pero para el mes de abril. “El resto de los sectores se irán cerrando porque hay vínculo con el mercado doméstico y se busca que no haya afectación, será a 90 días en general”, dicen en el Gobierno.

Con respecto la parte del “dólar agro” que regirá entre mayo y julio para economías regionales que exportan pero que también pueden impactar en el consumo y los precios, en el Gobierno dicen que “estos sectores se irán cerrando porque hay vínculo con el mercado doméstico y se busca que no haya afectación, será a 90 días”.

La simplificación también será para el sector de las importaciones, donde se buscará homogeneizar cotizaciones. Por ejemplo aplicarle a todos los servicios que se importan, desde un servicio a un espectáculo, un impuesto y una percepción. Todo se está en definición.

Al final, lo que el Gobierno pretende es lanzar un proceso de ordenamiento del esquema cambiario que pueda revisarse en junio. Una fuente del FMI confirmó que este es uno de los temas que están en la mesa de negociación entre el Fondo y Buenos Aires como parte de los mecanismos que contribuyan al aumento de las reservas nacionales.