Corrientes | Le negaron el descuento de “Noche de Mujeres” porque fueron con un bebé

El insólito hecho ocurrió en un restaurante de Corrientes (Capital), ubicado en la zona de la Costanera cuando seis amigas fueron para disfrutar de la clásica “noche de mujeres”. Según indicaron, la casa de comidas le negó el descuento del 50 por ciento porque una de ellas fue con un bebé (en periodo de lactancia) y era varón.

A través de las redes sociales, Analía, mamá y abuela de los protagonistas de la noche del miércoles, contó el incómodo momento que vivieron en un restaurante correntino en la conocida ”noche de mujeres”.

“Una barbaridad la discriminación que acaba de sufrir mi hija y sus amigas en Cristobal del Puerto. No puede acceder al miércoles de mujeres por ir con su bebé de dos meses. Mal manejo del dueño quien se burló de ella diciéndole que debió decir que el bb era una nena. O no salir quedarse en su casa. Qué pasa sociedad? Debemos permitir este tipo de maltrato? Una persona con estos valores puede estar a cargo de un local? Defensa del consumidor, que se debe hacer en estos casos?”, publicó en Facebook la mujer indignada.

Por su parte, la protagonista de la historia dijo en sus redes sociales que ”me lo hicieron a mí, una vergüenza no poder acceder a comer a un local porque tenés un bebé que toma lactancia exclusiva y no podés dejar”.

Además agregó ”tiene dos meses y no consume y lo peor es que el dueño es quien manejó de la peor manera esta situación casi tomándolo como a chiste. Luego cuando ya me estaba yendo me dijo que le diga que es mujer”.

Otra de las chicas que formaron parte del grupo de seis amigas también utilizó su Instagram para expresar lo que habían pasado: ”Vinimos seis amigas y un bebé de dos meses de sexo masculino. El dueño no nos dejó acceder al descuento del 50% porque el bebé (en periodo de lactancia) era varón”.

