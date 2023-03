Madre misionera y sus hijos continúan sin aparecer en Buenos Aires: crece el temor en la familia

Hace casi siete días que avisó que venía hacia Misiones pero aún no hay rastros ni de Evelyn ni de sus hijos. Estaban radicados en Buenos Aires, el viernes, anunciaron a sus familiares que volvían a la Tierra Colorada. Sin embargo, nunca llegaron a la Provincia. “Estamos muy preocupados por ellos”, advierten.

Una mujer de 21 años llamada Evelyn Katerinna Valdez y sus dos hijos, Gael de Lima de 6 meses y Santiago de Lima de 4, son intensamente buscados por la Policía de Misiones, quienes según la denuncia de la madre de la mujer, habrían viajado el pasado viernes desde la Terminal de Pacheco de Buenos Aires en dirección a Posadas, sin saber más nada de ellos desde la última conexión de la joven vía telefónica de aquel día.

Evelyn es de contextura física delgada, tez trigueña, de cabellos color negro, tiene ojos marrones y no posee tatuajes. En cuanto a los niños, ambos son de contextura delgada y de tez trigueña.

“Le pedí prestado a una chica el celu. Estoy en la terminal de Pacheco, Buenos Aires. Te cuento que me estoy yendo a Misiones otra vez, llego mañana”, fue lo último que dijo Evelyn antes de perder contacto con sus familiares.

En ese marco, familiares de Candelaria y de Posadas ruedan por la aparición de Evelyn y de Gael y Santiago, ambos menores de edad. “Estamos muy preocupados, lo único que sabemos de ella es que allá en Buenos Aires la dejaron tirada”, relató Cristina.

“La verdad que es un misterio qué pasó con ella y mis sobrinos, no sabemos nada de ella desde el viernes a la mañana. Esperabamos que llegue por la tarde-noche pero no apareció. Mis padres también están desesperados”, agregó Cristina quien confesó que “si ella se preocupó por avisarnos que venía, no creo que quiera dejarnos en la duda cómo ahora”, relató.

Ante cualquier dato sobre sus paraderos, llamar a las líneas de emergencias 101/911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.