Se cumplen 16 años del primer implante coclear realizado en Posadas

La fonoaudióloga especialista en implantes cocleares y fundadora del Banco de Audífonos en el Hospital de Pediatría Fernando Barreiro, Natalia Zajaczkowski, destacó la importancia del primer implante coclear realizado hace 16 años en Posadas. Desde entonces, se han realizado más de 130 implantes cocleares en la provincia de Misiones.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/03/03-30-SantaMariadelasMisiones-Natalia-Zajaczkowski-Implantes-audifonos-7.46.mp3

Santa María de las Misiones – Natalia Zajaczkowski

¿Hay un antes y un después de esta fecha para el implante coclear para la salud en nuestra provincia?

Natalia Zajaczkowski: Sí, por supuesto. Esto vino a romper una barrera, ahora que pasaron tantos años y que también estoy más grande de edad, no tan viejita, pero más grande, veo que en su momento se hacía todo en Buenos Aires. Los tratamientos, las personas con hipoacusia no tenían tratamiento acá, realmente esa parte quirúrgica no se hacía. Y era algo como que se pensaba muy complejo y después todo lo que se viene con el post implante, todos los pacientes tenían que trasladarse. Así que sí, fue el inicio de un cambio positivo para los pacientes.

Hace 16 años del primer implante. ¿Cuántos se realizaron a lo largo de todos estos años?

NZ: Ayer hablaba con Horacio, que es el cirujano que está conmigo, mi compañero y mi amigo, y llevamos más de 130 implantes cocleares, porque después hay otro tipo de implantes auditivos también, así que superamos un gran número de ayuda para estos pacientes.

¿Cómo se ve Misiones respecto al resto del país? Respecto al NEA también ¿Avanzó, sigue siendo líder en lo que es el implante coclear?

NZ: Ahora con el programa nacional de infección hipoacusia, las provincias tienen acceso al tratamiento cuando no hay un médico, como en nuestro caso sí hay, que opere este tipo de patologías, viene alguien, un médico de afuera a la provincia a colaborar con esa provincia. Pero nosotros la verdad es que con la cantidad de implantes que hicimos y más pacientes que se acercan, es como que se rompió, hoy les puedo decir ese tabú de que se hacía en Buenos Aires y la gente prefiere operarse en misiones, porque el desarraigo, viajar, después lo que digo yo, todo el tratamiento post que se hace en Buenos Aires, si te operas allá. Entonces puedo decir que sí, que en cuanto a lo que es la región, nosotros estamos bien preparados.

A lo largo de estos años es más accesible, si bien se realiza en el hospital, los costos a medida que van pasando los años, mejorando la tecnología de estos implantes, ¿se hace más accesible?

NZ: En cuanto a lo que es el monto, es el mismo, siempre como está en dólares, siempre es el mismo en cuanto a lo que es el monto. Pero sí hay más conciencia, entonces los pacientes tienen más conciencia en el momento de pedir a la obra social, que es un tratamiento que tiene que estar cubierto al 100% y si son pacientes de la salud pública, también es más fácil el acceso, a través del programa o a través de la provincia, el acceso para esos pacientes también es más fácil.

Tal vez te interese leer: Se inauguró la dirección de salud mental en Posadas

¿Quiénes son los que están en condiciones de poder aprovechar estos implantes?

NZ: Los parámetros cambiaron desde que nosotros arrancamos, yo arranqué con el primer implante en el 2001, pero yo vivía fuera del país, mi primer implante fue en el 2001 y los parámetros en sí médicos y de los protocolos para incluir a los pacientes para implante cambiaron. Antes era paciente determinada, con una hipoacusia profunda en los dos oídos, no podía escuchar nada en los dos oídos y eso se fue modificando a través del tiempo. Si vos tenés una pérdida muy progresiva, que vas perdiendo cada vez más la audición y ya los audífonos no te ayudan, o tenés una pérdida en un solo oído, dependiendo de un montón de parámetros ya puede ser candidato a un implante.

¿Cuántos integran hoy el equipo de fonoaudiología o equipo multidisciplinario que tiene que trabajar con los implantes?

NZ: En sí el equipo básico de lo que es quirúrgico, cinco personas. Pero después hay un montón de trabajo en red, hay un montón en toda la provincia, pero en el equipo quirúrgico somos 5.

¿Hacen algún tipo de festejo o algún tipo de recordatorio de esta fecha?

NZ: Mañana celebramos, dijimos que íbamos a celebrar, tenemos una cirugía de implantes bilaterales en un niñito del interior, en el hospital de pediatría, así que dijimos que íbamos a hacer un desayuno previo a la cirugía.