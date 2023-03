Orgullo argentino: Cuti Romero fue elegido entre los 10 mejores centrales del mundo

Según una revista inglesa FourFourTwo, el jugador argentino está entre los más destacados en su posición. El campeón del mundo completa una exclusiva lista donde aparecen nombres como Virgil Van Dijk, David Alaba y Dayot Upamecano, entre otros.

Pieza importantísima donde juegue, sea en el equipo campeón del mundo o en uno de los mejores en la liga más competitiva del mundo. Cristian Cuti Romero fue nombrado como uno de los 10 mejores centrales del mundo según un medio inglés. La revista FourFourTwo elaboró un ranking y lo puso en los lugares de privilegio.

«Tenaz. Inteligente. Resuelto: Romero es un defensor excepcional que contribuyó a transformar le suerte del Tottenham en el último año. El argentino es un jugador veloz y muy fuerte», replicó al medio inglés el periódico deportivo italiano Tuttosport.

Cuti, pieza clave en un Tottenham que sufre, ya había sido reconocido por su gran labor en la posición. En 2021, cuando vestía la camiseta del Atalanta, fue nombrado el mejor defensor de la Serie A, reconocimiento que lo expuso y sumado a su gran talento le dio la ventana para llegar a la Premier League.

Con 24 años y un futuro brillante por delante, Romero tiene todo para continuar conquistando objetivos y logros en el fútbol. Su equipo perdió a su técnico, Conte quedó fuera del Tottenham, pero tienen en su mano el pasaje para volver a competir la Champions League la siguiente temporada.

Los mejores centrales del mundo

Además del argentino, hay otros dos sudamericanos que integran el top 10. Marquinhos, capitán de un PSG que también sufre y se despidió prematuramente de la Champions League, y Éder Militão, quién de a poco se ha ido ganando el puesto y la titularidad en la férrea defensa que tiene el Real Madrid. Según For Four Two, éstos son los 10 mejores centrales del mundo:

Eder Militao (Real Madrid)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

William Saliba (Arsenal)

Kim Min-Jae (Nápoli)

Antonio Rudiger (Real Madrid)

Cristian Romero (Tottenham)

Ruben Días (Manchester City)

Marquinhos (PSG)

David Alaba (Real Madrid).

Fuente: Olé