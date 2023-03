La importancia de mejorar las bicisendas para garantizar la seguridad de los ciclistas en Posadas

El doctor Rolando Olmedo, ciclista urbano de la Ciudad de Posadas, explicó sobre las bicisendas y la necesidad de mejorarlas para garantizar la seguridad de los ciclistas, especialmente durante los horarios pico. Olmedo enfatizó en la importancia de que los candidatos y futuros miembros del Concejo Deliberante estén informados y comprometidos con la movilidad urbana.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/03/03-28-Ex-Movil-Rolando-Olmedo-bicisendas-planificacion-7.48.mp3

Cadena Express – Rolando Olmedo

¿Cómo observa él todo lo que son las bicisendas? Y si de alguna manera en esta oportunidad, el último año de gestión del Intendente Leonardo Stelatto, se pudo juntar con él para tener alguna planificación, porque estos son los precursores de los pedidos que hicieron para que funcione la bicisenda en la Ciudad de Posadas.

Rolando Olmedo: Bueno, considerando que toda la estructura de las ciclovías fueron incorporadas a partir de la última administración del Intendente Stelatto, nosotros observamos que en un espacio que se pedía hace mucho tiempo, se logró que el ciclista tenga un espacio dentro de la circulación de todos los vehículos. Pero las ciclovías que se hicieron son susceptibles de algunas correcciones debido a que el tránsito está bastante cargado. Es decir, hay horarios picos que realmente siguen siendo peligroso para el ciclista. Entonces hay que hacer algunas correcciones.

¿Qué otras sugerencias o prioridades tendría para mejorar la situación de las bicisendas en la ciudad?

RO: No obstante esto, hay otras prioridades, pero que tienen que ver con sugerencias que deben recibir tanto el que maneja un auto como el que circula en bicicleta. Es decir, no pueden ignorar los horarios picos, ni tampoco los lugares que son de alto índice de accidentes. Esas son cosas que hay que tener en cuenta, no solamente para esta administración, sino para la que viene. En víspera de que viene un cambio de administración, nosotros consideramos que los candidatos, inclusive a concejales de la actual municipalidad, tienen que tener un conocimiento. A través de los años, nosotros hemos invitado a circular en bicicleta, que sería lo básico y lo elemental. Nosotros habíamos hecho ya esta experiencia años anteriores con candidatos anteriores y si realmente dio resultado, pero no logramos el consenso sino hasta esta administración que le dieron los espacios.

¿Cree que hay suficiente interés y conocimiento por parte de los candidatos y futuros integrantes del Concejo Deliberante para abordar estos temas?

RO: Creo que las correcciones tienen que ser a través del interés de los candidatos y los futuros integrantes del Concejo Deliberante. Si vemos a la ciudad de Posada con otras ciudades como Corrientes o Resistencia, observamos que prácticamente Posadas es una ciudad que avanza muchísimo en este tema, pero podemos mejorar, a pesar de los carteles que dicen que hay 37 kilómetros de bicis en la ciudad. Por lo pronto hay mucho que modificar o hay mucho que mejorar y ver toda la ciudad, pero en conjunto, no solamente el acceso sur o el acceso oeste, sino todo lo que se mueve y lo que venimos repitiendo hace mucho tiempo. Posadas es una ciudad que tiene la mitad de su población con gente joven, entre 20 hacia arriba. La mitad de su población es muy joven y tiene mucha movilidad social para prever las correcciones de futuro.