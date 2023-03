La Selección Argentina vivió su homenaje de la Conmebol en Asunción: los detalles de la gran ceremonia

Los campeones del mundo en Qatar fueron el centro de una variada celebración de la entidad que rige el fútbol sudamericano, antes de los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Desde que volvió a pisar tierras sudamericanas para sus amistosos ante Panamá y Curazao, la Selección Argentina no para de ser el centro de los festejos por su consagración en el Mundial de Qatar el pasado 18 de diciembre.

Después de una agenda plagada de cariño del público y homenajes en Buenos Aires y sus alrededores, la fiesta se traslada, por un par de horas, a Asunción, donde Conmebol no se quiso quedar afuera de la admiración para con los campeones y les hará su tributo en la previa de los sorteos de los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2023.

En efecto, el maratónico festejo argentino en Paraguay solo durará un par de horas: por la mañana, el grupo se entrenó bajos las órdenes de Lionel Scaloni en Ezeiza, luego voló a Luque y tras el evento se dirigirá a Santiago del Estero, escenario de la prueba de este martes frente a Curazao, en un vuelo pactado para las 19.30. Agenda frenética, pero digna de semejante logro.

El acto arrancó con Alejandro Domínguez y un llamativo discurso en el que citó tuits del público argentino para graficar la importancia de la gesta. «A ese mundo de gente que nos alentó», agradeció, para luego repasar el camino de la Scaloneta sobreponiéndose a las adversidades.

«No fue la Selección de Argentina versus la selección de Francia. Fue desde el presidente Tapia, la cabeza, el cuerpo técnico, los dirigentes, y demostrando humildad. Fue la selección de Francia contra la que usted, profesor Scaloni, armó, el resto del mundo. Ustedes se ganaron el corazón del resto del mundo, son nuestra selección, el ejemplo más viviente de lo que Conmebol quiere mostrar, que es creer en grande, ustedes son nuestros ejemplos, y por eso esta noche queremos felicitarlos de corazón. Ellos son el camino que tenemos que seguir».

Lionel Messi descubrió su estatua en el homenaje de la Conmebol: «Estoy realizado con esta Copa del Mundo»

Lionel Messi fue el más distinguido en el homenaje de la Conmebol a la Selección Argentina por su consagración en el Mundial de Qatar 2022 y luego de la canción dedicada de La Sole también recibió la réplica de la Copa del Mundo, el trofeo de la Finalissima, descubrió la estatua en tamaño real y el bastón con el cuál fue condecorado como «el mejor jugador del mundo».

“Alejandro (Domínguez) muchísimas gracias por estas dos copas que habíamos hablado, de esta sobre todo (tocando la Copa del Mundo). La voy a guardar en el museo de casas como tengo algunas más también. Agradecerte a vos, a todo la Conmebol por este homenaje a todos nosotros. A mí por el regalo de recién que fue muy emocionante de la Sole», comentó el capitan albiceleste.

«El tema ese para nosotros es muy significativo para el vestuario, es una canción muy especial que la escuchamos y que la Sole esté acá y nos la cante me hacía acordar -como dijo ella- a ese momento en el que se la cantó al Diego (Maradona). Que me la cante a mí, que nos la cante a nosotros fue un momento muy lindo asi que muchísimas gracias».

«Como dije el otro día, estamos viviendo un momento muy lindo, muy especial. Tuvimos la suerte de volver a jugar en Argentina después de haber sido campeones del mundo por primera vez y estamos recibiendo muchísimas muestras de cariño».

«Volvimos muchas veces después de meses a jugar por Eliminatorias, amistosos, competiciones, pero esta vez -obviamente- después de ser campeones fue diferente a todos y así lo sentimos todos y así nos lo demuestra en todo momento la gente de Argentina».

«Como decías vos (Alejandro Domínguez), Chiqui (Tapia) y Leo (Scaloni), mucha gente del mundo se puso contenta por nosotros, por mí, por ser campeones del mundo y por traer otra vez la copa a Sudamérica, que ya era hora de que una selección sudamericana vuelva a ser campeona del mundo», completó el 10.

Tal vez te interese leer: Cómo será el festejo de la Selección Argentina en Santiago del Estero: micro descapotable, 3500 policías y asueto

Lionel Scaloni, en el homenaje de Conmebol: «Esta Selección contagió a muchos»

Lionel Scaloni recibió junto al resto de los miembros del cuerpo técnico de la Selección Argentina las réplicas de los tres trofeos que ganaron con la Albiceleste y no solo agradeció a la Conmebol por el homenaje sino también a sus jugadores por haberlo hecho todo posible dentro del campo de juego.

«Gracias por el regalo, agradecimiento a estos que están acá (en referencia a los jugadores de la Selección Argentina) porque sin ellos no se podría haber conseguido. El fútbol es de ellos, nosotros somos entrenadores porque ya no podemos jugar más al fútbol. Es la única realidad. me encantaría estar donde están ellos», iniciaba el entrenador del combinado nacional.

«Intentamos aportarle desde lo que creemos que necesitan para que puedan exprimir su fútbol. Coincido plenamente que Argentina -no solo en Argentina sino con toda Sudámerica detrás y te puedo decir que tanto otros países- esta Selección había contagiado un montón de gente con su furor, sus ganas de jugar y ganar», destacó.

La Selección Argentina entrenó y partió hacia Paraguay para el homenaje de Conmebolhttps://t.co/iwx05ztSQA — misionesonline.net (@misionesonline) March 27, 2023



Fuente: TyC Sports