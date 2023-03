El “Rowing” viajó a tierras paraguayas para el arranque del TRN y cayó ante San José por 26 a 20. Además, en la categoría intermedia, el club misionero también tuvo derrota pero por no presentarse al compromiso ante los paraguayos.

Se puso en marcha este sábado el Torneo Regional NEA de Rugby, la competencia de clubes más importante del Nordeste argentino, con la novedad de la incorporación de dos clubes del Paraguay.

En esta primera fecha disputada íntegramente en la tarde de ayer, hubo destacados triunfos de dos de los tres elencos correntinos mientras que CAPRI fue derrotado 26 a 20 ante San José, en la ciudad paraguaya de Luque.

Además, la categoría Intermedia del “Rowing” no viajó y cedió los puntos ante los paraguayos. El próximo fin de semana deberá visitar a Regatas en Resistencia, en su segunda presentación fuera de casa.

Aranduroga, subcampeón de la temporada anterior, viajó a Formosa y se impuso con autoridad ante Aguará por 48 a 6, mostrando el camino en la Zona B. Como así también es destacable el triunfo de Taragüy en su primera incursión a Asunción del Paraguay, donde superó a CURDA por 25 a 18, para ser escolta en la zona de los correntinos.

En tanto que el otro elenco correntino en acción, San Patricio, que tiene como objetivo este año no volver a pelear por la permanencia, no tuvo un buen arranque, de visitante cayó ante CURNE, el último campeón. Fue victoria por 33 a 5 para los «universitarios» que en el duelo interzonal, comenzaron a sumar para liderar la Zona A, la de los chaqueños.

Complementaron la Zona A, los triunfos de Regatas en el clásico ante Sixty por la mínima, en un partido muy abierto pero de marcador cerradísimo. Fue victoria por 30 a 29 para el elenco de «Cuty» Fages.

Y en Asunción, San José, el otro elenco en acción, venció de local a CAPRI por 26 a 20, para arrancar de buena manera, el elenco que es conducido por el correntino Eduardo Panseri (h).

Recordemos que este torneo tendrá estos 10 equipos como protagonistas en esta edición, y que fueron divididos en dos zonas. Que durante la primera fase del torneo jugarán a una ronda todos contra todos y luego en una segunda fase, se juntarán todos en una zona única, para jugar ida y vuelta, buscando las semifinales, acumulando puntos desde esta primera fecha.

Tal vez te interese leer: Tiro con Arco | Gran doble jornada para los arqueros misioneros en Corrientes

Intermedia

También el Regional se juega para la división Intermedia, donde Sixty superó a Regatas 22 a 10 por la Zona A, donde Luque se quedó con los puntos del partido por la no presentación de CAPRI, que informó sobre la hora que no viajaba. En tanto que por la Zona B, Aranduroga no tuvo problemas con Aguará y los superó 39 a 8, y Taragüy debió batallar para doblegar a CURDA por 36 a 26.

Y el duelo interzonas, también correspondió a CURNE que se impuso 33 a 10 a San Patricio.

El próximo fin de semana, se disputará la segunda fecha con cruces atractivos como ser Zona A: CURNE vs San José; Regatas vs CAPRI; Zona B: Aranduroga vs CURDA; Aguará vs San Patricio; Y el duelo Interzonal, será entre Taragüy ante Sixty.

Selección Argentina | Los campeones del mundo, en lo más alto del ranking FIFA https://t.co/JoEWA6e7pn — misionesonline.net (@misionesonline) March 26, 2023

Fuente: El Libertador