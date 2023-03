Tras anunciar que no competirá en estas elecciones presidenciales, el expresidente contó esta noche que no necesita “revancha”; definió cuál será su rol dentro de Juntos por el Cambio y dijo que tomó esta decisión “por el bien de la Argentina”.

Luego de que el expresidente Mauricio Macri anunciara este domingo en sus redes sociales que no será candidato a presidente en las elecciones de 2023, el exmandatario y líder de Juntos por el Cambio brindó una entrevista en LN+, y dio detalles de su decisión. “Es un momento confuso, lleno de sensaciones encontradas”, comenzó. Y reconoció: “Lo hago convencido. Me costó muchísimo, porque el ego es muy fuerte”.

El expresidente, en diálogo con Luis Majul, durante La Cornisa, evitó bendecir a uno de los candidatos de PRO, dijo que hay que terminar con las mafias y puso como ejemplo a Moyano. También, criticó en duros términos al ministro de Economía, Sergio Massa, y planteó sobre la coyuntura económica: “En un país normal, esto ya es una híper”.

Macri consideró que le ganó una batalla al ego, habló de las dificultades que enfrentó a la hora de tomar la decisión, y expresó: “Algunos me dijeron, ‘te bajaste, te bajaron’, pero yo creo que me elevé porque tuve que pelear con esta fuerza interna una y otra vez. Obviamente, sabiendo que gané una batalla, porque la guerra al ego no se la ganás nunca, hay que estar siempre atentos”.

“¿Cuándo lo decidiste?”, le consultó Majul. Y respondió: “Fue un proceso muy largo, como una especie de viaje que no terminaba nunca y todas las semanas se me repetía en la cabeza. Estuve mucho tiempo solo el año pasado y eso me hacía pensar. Hasta que me di cuenta que yo no necesito revancha”.

Durante la entrevista, se mostró muy optimista sobre el futuro del país. “Lo importante es hacer lo que es mejor para los argentinos y no lo que a mi me nace o me gustaría o por lo que uno sentiría dejándose llevar naturalmente por el ego. Creo que hay que salirse de esa búsqueda inconsciente de depositar todo en un salvador mesiánico o no, medio mago, caudillo y empoderarnos todos por lo que queremos que cambie nuestra sociedad”, dijo.

“Notaba todo el tiempo que me pedía soluciones mágicas, y no las hay, hay trabajo, pero todos tenemos que ir por el cambio”, expresó. Respecto a aquellos que están descontentos con su decisión de bajarse de la carrera presidencial, Macri dirigió un mensaje a sus seguidores y manifestó: “Les quiero decir que si me creyeron todos estos años, créanme que esto lo hago porque de verdad esto va a ser mejor para todos. Si nos empoderamos todos del cambio, las ideas pasan a ser de todos, no son del macrismo. Hablo de ideas de modernización, de meritocracia y de transparencia”.

Macri se refirió a los rumores sobre encuestas que no lo favorecían y si eso pudo haber influido en su decisión. “Nunca dudé de mi relación con la gente”, contó. Y respondió: “Nunca estuvo en mi decisión especular con una encuesta. Tengo que estar seguro que esto sigue con la construcción de una Argentina”.

En otro momento, Macri apuntó contra el Gobierno y sostuvo que “Alberto Fernández nunca estuvo preparado para ser presidente” y que “Kicillof es inimputable”.

“Más que una mesa del hambre hay que hacer un estadio del hambre en la Argentina”, dijo, ironizando sobre la mesa que impulsó en 2019 el Presidente y que ya no está operativa.

Sobre la figura del ministro de Economía pidió responsabilidad y seriedad, y lanzó: “Que por una vez actúe como un patriota y que nos sorprenda […] Massa está abusando del poder como está haciendo ahora, está en las últimas de uno de los peores procesos políticos de la Argentina”.

En cuanto a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, Macri observó: “Ya perdió centralidad. No se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo. Se quedó con su núcleo que, lamentablemente, sigue siendo enorme su núcleo: no puedo creer que un 20 o 21% de la gente no puedan ver [el daño que han hecho]”.

“No creo en la grieta, no existe. Es una creación del kirchnerismo para justificar la locura. Grieta habría si todos somos democráticos y hubiera una discusión sobre aliarse con China. Ahora, si vos te vas de la cancha y vale soltar presos, robar, mentir, o decir que Maduro es un demócrata, allí no hay grieta”, analizó. Y expresó: “Son ideas trastornadas que no funcionan a cualquier costo, destruyen la realidad […] Lo peor que ha predicado este kirchnerismo es el resentimiento”.

Macri contó que durante estos tres años pudo viajar por el mundo y tomar distancia. “Uno empieza a ver la decadencia a la que nos ha llevado este gobierno que es única en la historia”, opinó. Y lanzó: “Para un país normal esto sería hiper. No solo en la inflación, el dólar, las regulaciones, esta cosa de la invasión bestial del Estado en todos los lugares y sin rigor, solamente para ejercer el poder. Estamos con una inflación imposible, y entramos ya en recesión, se están usando los dólares de la gente y ellos siguen sin bajar el gasto”.

Su rol dentro de la oposición

“Estoy muy convencido de algo: presidente hay uno solo, no puede haber dos”, expresó Macri al ser consultado sobre cuál será su rol a partir de ahora dentro de la oposición. Y continuó: “Tenemos que elegir a quien va a estar más capacitado para un cambio profundo, que tiene que enfrentar un estatus quo mafioso, corporativo, que tiene trabada a la Argentina hace décadas, que ya nos tiraron 14 toneladas de piedras y van a tirar cientos más hasta que derrotemos esa forma violenta que ellos tienen de expresarse y liberemos a la Argentina”.

Entonces, planteó que estará a disposición del próximo presidente, si el candidato de Juntos por el Cambio logra triunfar en las elecciones de este año. “Estaré para lo que necesite, cuando necesite un consejo, uno lo dará en privado, jamás poniendo en duda su figura”, dijo.

Una vez más, enfatizó en la importancia del equipo. “Es un cambio de era, donde el equipo está por arriba del líder y tiene que estar fortalecido. No creo en los iluminados. Tiene que haber mucha convicción y mucha firmeza”, sostuvo.

(Con información de La Nación y Ámbito)