Análisis semanal: El kirchnerismo se resigna a las PASO, Massa busca domar al dólar y Misiones se planta del lado de los productores

Máximo Kirchner habilitó las internas y desde el albertismo lo celebraron como un gol de Messi. Massa volvió a autoexcluirse de las candidaturas y ensayó un nuevo ardid de ingeniería financiera para contener el desmadre de los precios. Posadas se consolida como la capital del Norte Grande con más trabajo registrado y el Gobierno provincial anticipó gestiones a favor de productores yerbateros.

Los otrora jóvenes dirigentes de La Cámpora marcharon desde la ESMA hasta Plaza de Mayo para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, oportunidad que fue aprovechada por el líder espiritual de esa agrupación, Máximo (hijo de) Kirchner, para despotricar contra la gestión del Presidente que su mamá Cristina designó por Twitter. Como corolario de su nueva diatriba contra el Gobierno del que su agrupación participa en los cargos pero no en la concepción ideológica, señaló que “si alguien se enoja, vamos a elecciones y la sociedad define”.

Desde el entorno del Presidente Alberto Fernández, que andaba por República Dominicana participando de la Cumbre Iberoamericana, celebraron la frase de Máximo con la alegría contenida de quien gana una escaramuza después de muchas batallas perdidas.

Por primera vez el hombre fuerte de La Cámpora admitía la posibilidad de que las candidaturas surgieran de una interna y no fueran definidas unilateralmente desde el kirchnerismo. Lo que entre otras cosas allana el camino para una hipotética y utópica candidatura a la reelección de Alberto, opción que provoca nauseas en el núcleo más cercano a la presidente del Senado.

Dentro del Frente de Todos ya nadie cifra la más mínima expectativa en la posibilidad de llegar a algo parecido a un acuerdo interno antes de las elecciones y la opción de arribar a las PASO con más de una lista parece inevitable. El problema es que no abundan voluntarios para encabezar fórmulas presidenciales en un contexto electoral que se vislumbra adverso.

Los últimos números de la consultora Aurelio muestran a Juntos por el Cambio con una intención de voto de 34%, la alianza de gobierno aparece en segundo lugar con 32% y cierra el podio Javier Milei con 21%.

El problema para el FdT es que este escenario de tres tercios con números relativamente parecidos se modifica dramáticamente en una eventual segunda vuelta, porque los 21 puntos de los libertarios se trasladan casi directamente a cualquiera de los candidatos de JxC, que así superaría cómodamente los 50 puntos, mientras que el oficialismo apenas sumaría algunos puntos provenientes de votantes de la izquierda.

El kirchnerismo se resiste a la idea de tener nuevamente a Alberto como candidato presidencial, pero ninguna de sus figuras principales se anima a dar el paso al frente.

Cristina ya dijo que no y lo más probable será verla encabezando la lista de senadores de la provincia de Buenos Aires. “Si no es Cristina que sea Axel” reclaman los camporistas, pero al gobernador bonaerense lo atrae mucho más una candidatura a una probable reelección que inmolarse en una batalla presidencial que parece perdida de antemano. A Wado De Pedro le gustaría, pero los números de las encuestas son crueles con sus pretensiones y a Máximo no se lo ve muy apurado por probarse por primera vez en su vida en las urnas como candidato a un cargo ejecutivo y seguramente continuará su carrera política al abrigo de alguna lista sábana.

Cómo estará de resignado el kirchnerismo que a sus referentes en esta oportunidad no les molestaría ir enganchados en una boleta encabezada por el otrora denostado Sergio Massa, pero el tigrense jura que se mantendrá al margen. Cualquiera fuera su decisión, sus chances dependen directamente de su capacidad para bajar la inflación, objetivo que a esta altura del año parece de muy difícil concreción.

Lo que escasea a un lado de la grieta, sobra en la margen opuesta. La posibilidad cierta de ganar las presidenciales y la falta de un liderazgo aglutinante alimentaron un listado de candidaturas más largo que el line up de Lollapalooza. Bullrich, Rodríguez Larreta, ¿Macri?, Vidal, Manes, Morales y Carrió forman parte de la lista de autopercibidos presidenciables de un espacio que desarrolló un nivel de fragmentación mayor que el FdT.

Desde ese punto de vista, podría asumirse que un eventual gobierno de JxC va un paso adelante respecto a lo que fue la experiencia del FdT en el gobierno, porque los cambiemitas ya están todos peleados antes de asumir.

Los artilugios de Massa

El ministro de Economía que hace algunas semanas había ordenado recomprar bonos en dólares ahora salió a venderlos. Esta nueva intervención tiene como objetivo contener la estampida de precios que inició en enero y se aceleró en lo que va de marzo.

En el Palacio de Hacienda están convencidos que la aceleración de la inflación está directamente relacionada con la suba de los tipos de cambio bursátiles. El razonamiento es que como las empresas están obligadas a recurrir al MEP o al CCL para hacerse de dólares, cuando estas cotizaciones aumentan, las empresas trasladan esos mayores costos a sus precios.

La idea es intervenir aumentando la oferta de bonos en dólares para bajar sus precios. La medida resultó efectiva, los bonos bajaron su cotización y el dólar blue y las cotizaciones financieras revirtieron la tendencia alcista que venían arrastrando.

Las dudas surgen respecto a la efectividad de este tipo de medidas más allá del muy corto plazo. En diálogo con Misiones Online, el economista Enrique Szewach (director ejecutivo del IERAL) calificó a estas intervenciones en el mercado de bonos como “manganetas” de ingeniería financiera que nunca serán “un buen sustituto de la macroeconomía”.

“Así como la recompra de bonos tuvo un resultado efímero, duró dos o tres días y después volvió el problema, la venta de esos bonos va a tener el mismo resultado… vos podés inventar: vendo los bonos, compro los bonos, les saco el arancel y lo pongo acá, pero al final del día el único que financia todo este desastre es el Banco Central y esto finalmente termina generando más inflación y más desorden. Entonces todo ese artilugio por un ratito a lo mejor te baja la brecha y se calma. Pero el resultado final es el mismo”, desarrolló.

Además se generó un debate en torno al impacto que tendría la venta de bonos ordenada por Massa en el fondo de sustentabilidad de la Anses que tomaría parte del canje.

Para zanjar esa discusión, el ministro de Economía salió a mostrar sus proyecciones que indican una ganancia final de alrededor de 2 mil millones de dólares para la Anses y anunció que solicitará a la UBA que emita un dictamen sobre la participación del organismo de seguridad social en el esquema de canje. Aseguró que “si diera que no es beneficioso, Anses no intervendrá” en la medida.

Finalmente, para la semana próxima se espera que Massa anuncie la puesta en vigencia de un tipo de cambio diferencial para las economías regionales, algo largamente esperado por los exportadores misioneros.

“Estamos preparando para abril-agosto un programa de incentivo a las exportaciones para lo que es agro y economías regionales que permita no sólo acumular el volumen de reservas, sino darle certidumbre a los productores agropecuarios”, adelantó el titular del Palacio de Hacienda en declaraciones radiales.

Se agota el crecimiento

“Argentina fue el tercer país que más creció en la región en 2022”, tituló la agencia oficial Télam su análisis de un informe publicado el viernes por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Economía. El título es rigurosamente cierto, pero no menos cierto que ese mismo informe revela que los últimos cuatro meses del año pasado se registraron caídas consecutivas del nivel de actividad.

Más allá del dato que muestra un crecimiento de 5,2% del PIB durante todo 2022, un análisis más fino revela que la economía Argentina sufrió un desplome de 9,9% en el pandémico 2020, luego experimentó un rebote de 10,4% en 2021 y que esa recuperación se extendió a la primera parte del año pasado, pero se fue desinflando hasta convertirse en caída en septiembre, octubre, noviembre y diciembre últimos.

La sequía, que según estimaciones provocará un recorte de 20 mil millones de dólares en los ingresos por exportaciones, no hace más que profundizar en contexto recesivo de la economía que, todo indica, este año cortaría la tendencia de crecimiento iniciada en 2021.

Tierra de trabajo

La última entrega de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC reveló la continuidad del proceso de crecimiento de la economía que se viene registrando en la provincia y que encuentra en el incremento de la demanda laboral uno de sus aspectos más sobresalientes.

De acuerdo al organismo de estadística, la tasa de empleo en la capital provincia durante el último trimestre del año pasado fue de 45,1%, lo que implicó un crecimiento interanual de medio punto y consolidó a Posadas como la capital de provincia con mayor porcentaje de población ocupada en todo el Norte Grande.

La tasa de empleo, que mide qué porcentaje del total de la población tuvo empleo durante el período en el que se realizó la medición, creció en Posadas y bajó en Corrientes capital, lo que hizo que la diferencia entre los índices de ambas ciudades se ampliara con relación al año anterior.

Misiones también mejoró en su índice de desocupación, que bajó de 4% a 3,1% en un año, mientras que en Corrientes aumentó de 2% a 4,2%.

Yerba al laudo

Representantes de los distintos eslabones de la cadena yerbatera reunidos en la mesa del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no lograron ponerse de acuerdo para definir los precios oficiales para la hoja verde y la yerba canchada durante la próxima cosecha de invierno.

Más allá de las reuniones que se realizaron, lo cierto es que prácticamente no hubo lugar para la negociación, en tanto la industria se plantó en una posición que sabían de antemano que sería inaceptable para productores y secadores. Los molineros propusieron mantener los precios vigentes que fueron establecidos a principios de octubre último, una postura irracional en un contexto de inflación que corre al 100% anual.

Salvo por el representa de Corrientes, provincia que se caracteriza por defender los intereses de los grandes molinos, los demás integrantes del directorio del INYM se mostraron disconformes con la postura de la molinería que directamente buscó boicotear la mesa de concertación.

Como conclusión de la sesión especial de precios, el INYM elevó una grilla de costos elaborada por sus técnicos que sugiere un valor de 105 pesos para el kilo de hoja verde, valor respaldado por secaderos y cooperativas, mientras que los representantes de la producción, del Gobierno de Misiones y de los trabajadores rurales pidieron un precio de 121,76 pesos y la industria pidió mantener los actuales 70 pesos.

El representante de Corrientes se abstuvo por considerar que no son formadores de precios, negando de esa manera una de las funciones fundamentales que se le encomendó al INYM.

El mismo día en que se dio por finalizada la sesión de precios, el gobernador Oscar Herrera Ahuad dejó en claro que la Provincia hará honor a su tradición de respaldar los intereses de los pequeños productores y lo hará a través de un pedido concreto del propio gobernador al ministro de Agricultura de la Nación, José Bahillo, con quien se reunirá el martes.

“Un laudo favorable a la producción es una prioridad para nosotros y así se lo haré saber al ministro de Agricultura”, dijo Herrera Ahuad.

En campaña

A la oposición en Misiones le costó más de la cuenta conseguir candidatos interesados en participar de las próximas elecciones provinciales y se les cayó la mitad de los sublemas que había inscripto.

Los delegados en Misiones de Juntos por el Cambio habían reservado más de 400 sublemas, pero a la postre solo consiguieron candidatos para completar poco más de 200 listas y se quedaron sin representación en cuatro municipios.

Algo parecido le pasó al Frente de Todos que solo consiguió confirmar 152 de los 228 sublemas que había inscripto y no tendrán listas municipales en 28 municipios y el Frente Amplio deberá conformarse con 40 sublemas que competirán en 28 municipios.

La única fuerza que cubrirá toda la geografía provincial será el Frente Renovador, que además consiguió en todas las ciudades, pueblos y colonias de Misiones el respaldo de referentes de las más diversas actividades, profesionales destacados, deportistas, productores, activistas ambientales, entre otros.

En la vereda de enfrente reina el desencanto. Hay dirigentes que reconocen que ya tienen perdida las elecciones antes de iniciar la campaña, porque se fracasó en la tarea de construir una alternativa de gobierno, algo que no podrán compensar por más posteos que hagan sus candidatos en las redes sociales.

En Juntos por el Cambio las críticas internas apuntan contra Martín Arjol, a quien cuestionan por haber provocado peleas internas para ganar su candidatura a gobernador para luego no “ponerle el pecho a la campaña”.

Los dirigentes radicales del interior se cansaron de esperar la visita del candidato a gobernador del partido y muchos terminaron dándole la espalda, lo que motivó en buena medida la caída de 200 sublemas de JxC, y los que se quedaron adentro lamentan tener un candidato que no entusiasma, que no tracciona.

La inactividad también está reflejada en la dependencia nacional de los dirigentes locales. Todo lo que ocurre en Buenos Aires repercute acá. Y las internas están en el peor momento luego de la reaparición de Macri pretendiendo que Bullrich y Larreta se bajen para garantizarle una candidatura que no dependa de una PASO de incierto resultado.

Ese distanciamiento se traslada a las diferentes facciones locales y por eso cada uno hace campaña por su lado.

En Oberá, que supo ser bastión radical y donde la oposición llegó a amenazar al gobernante Frente Renovador con resultados positivos, ahora una reciente encuesta de 800 casos arrojó una concentrada polarización entre el intendente Pablo Hassan y los candidatos renovadores Lucas Fernández y Santiago Madorrán, con una leve ventaja del primero sobre los otros dos, pero con amplia diferencia sobre el resto. Recién en cuarto lugar, a 20 puntos de distancia, aparece el primero de Juntos por el Cambio.

En Posadas es fuerte el respaldo a la gestión de Lalo Stelatto y la sumatoria de sublemas de JxC apenas supera el diez por ciento, de acuerdo a números que manejan en La Rosadita.

El otro socio del frente opositor solo tiene una desgastada presencia en Apóstoles y se preocupó por asegurarse un lugar cómodo en las listas que le diera chances de resultar electo sin hacer esfuerzo en la campaña. Es que las cartas parecen echadas y nadie quiere trabajar para perder. El armado de las listas solo profundizó la desazón de los militantes porque se priorizó a los amigos y las secretarias en los primeros lugares.

En San Vicente la candidatura a intendente de Rene Prox, profesor de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU), no hizo más que profundizar las sospechas sobre un posible uso político de los fondos de esa casa de estudios a favor de Juntos por el Cambio.

Hace algunos años, estudiantes de la UNAU habían denunciado que la mayoría de los cargos directivos se habían reservado para familiares del diputado provincial radical Ariel Pianesi.

Interés por el Silicon

Intendentes y gobernadores de varias provincias se mostraron interesados en el modelo del Silicon Misiones y pidieron cita para recorrerlo. El proyecto de construir una ciudad orientada al desarrollo de empresas de base tecnológica que se está desarrollando frente al Parque del Conocimiento de Misiones despertó fuerte interés en la vecina Corrientes, donde ven algunos de los desarrollos que consiguió Misiones en las últimas décadas como deseos muy lejanos.

El modelo de gestión de la renovación está causando cada vez más interés por su capacidad para generar resultados y consolidarse en el tiempo, mientras otros espacios políticos se desmoronan.

Las concreciones son reales, palpables y al alcance de todos como el Silicon, la Escuela de Robótica y la secundaria de la Innovación, el Parque Industrial, el Puerto, el asfalto en los barrios, la Costanera, las playas, las colectoras en la ruta 12, el Parque de la Salud, son resultados insoslayables de una gestión.

Frente a esto la oposición se afirma en su estrategia de atacar en redes sociales y poner la boleta en el cuarto oscuro tratando de cosechar el voto bronca. Y la gente ya entendió en 2015 que el voto bronca sirve para cambiar las cosas en lo nacional pero no en lo provincial.

Las encuestas muestran que la gran mayoría de los misioneros prefieren cuidar el modelo político local y por eso se comprometieron miles de nuevos candidatos en la renovación NEO, enriqueciendo las propuestas desde nuevas visiones y con energía joven.