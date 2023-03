Sergio Massa defendió el canje de la deuda en dólares: “Es beneficioso para ANSES”

El ministro de Economía, Sergio Massa, defendió este sábado la medida que tomó esta semana en relación a la pesificación de la deuda de organismos públicos. Dicha medida tiene el objetivo de reducir la brecha entre el dólar blue y los financieros.

«Es beneficioso para la Anses», sostuvo Sergio Massa en declaraciones a Radio Mitre. Además, explicó el titular de la cartera económica que pidió un dictamen sobre la iniciativa a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. «Si se determina que no es beneficioso, la ANSES no intervendrá en el canje», afirmó.

El ministro sostuvo que el canje dispuesto se trata de un «ordenamiento de la deuda pública del estado» y explicó que, previo a la toma de esta medida, había «113 organismos del sector público nacional que de manera desordenada, muchas veces incluso generando perjuicio al Estado, administraban en mercado secundario la compra y venta de títulos públicos».

El ministro señaló que esa situación constituía «un problema para una economía que necesita orden en sus cuentas públicas” y que le quitaba “capacidad de acción y de estabilización al Estado”, por lo cual la medida permitirá “garantizar certidumbre” y ganar “transparencia”, resolviendo una “disociación entre la política económica y la participación del sector público en el mercado secundario”.

“A partir de la medida los organismos no podrán comprar y vender bonos a discreción en el mercado secundario. Lo van a tener que hacer bajo un programa y bajo las reglas del mercado de capitales por Byma y MAE”, detalló.

El ministro respondió a las críticas generadas por esta medida

“La Anses gana un poco más de US$ 2 millones con esta operación porque lo que hace es mantener la dolarización de cartera y, por otro lado, le da la posibilidad en el bono al momento de venderlo de elegir entre liquidarlo por inflación o en dólares”, precisó Massa.

Tras lo cual, apuntó que en lugar de presentar una pérdida, implicará una ganancia de “más de $ 400.000 millones” en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGyS) que «serán asignados a créditos a jubilados y créditos productivos”, lo cual será anunciado por la entidad previsional la “la próxima semana”.

El funcionario consideró que las críticas partieron de “opiniones anticipadas” que habían sido vertidas antes de publicarse el decreto y su anexo y recordó que el FGS tuvo “un crecimiento en el valor patrimonial de casi el 40%” en los últimos tres años.

“Entiendo que cuando aparecieron las primeras opiniones no había sido publicado el decreto, ni el anexo, entonces no entendían e ignoraban el tema. No conocer los detalles lleva opiniones anticipadas, el desafío y la oportunidad nos tiene que permitir fortalecer el FGS, que en los últimos tres años ha tenido un crecimiento de 40% en su valor en dólares”.

Intervención de la UBA

Respecto al particular punto de la Anses, el ministro contó que ordenó a la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA “un dictamen para aquellos que todavía tengan dudas respecto a si es beneficioso o perjudicial para la Anses”.

“Si el dictamen diera que no es beneficioso, Anses no intervendrá en el canje pero tenemos la certeza que es absolutamente beneficioso”, enfatizó Massa.

Apoyo del Frente de Todos

El ministro de Economía también afirmó que las medidas que lleva adelante tienen el “apoyo y compromiso” de “absolutamente todos” los integrantes del Frente de Todos (FdT).

“Más allá que puedo tener en lo privado diferencias, a la hora de llevar adelante las medidas, el Frente de Todos ha tenido hacia mi persona y mi equipo un nivel de apoyo y compromiso que debo agradecer, de absolutamente de todos” los integrantes de la coalición, aseguró Massa en declaraciones a Radio Mitre.