Grabaron a Morena Rial robando en un negocio: se llevó productos carísimos y quedó imputada

Morena Rial quedó envuelta en un escándalo tras ser grabada por una cámara de seguridad mientras robaba en un negocio, perteneciente a un familiar de Facundo Ambrosioni, su ex. En A la tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco, aseguraron que los videos comprobaron que se llevó varios iPhone, y por eso la Justicia decidió imputarla.

Carlos Nayi, el abogado del demandante, contó en El show del Lagarto (eldoce) que la mediática podría recibir, como mínimo, seis años de condena, y adelantó que si los cargos de coacción y amenazas avanzan contra ella, se sumarían otros seis años. La joven accedió a ir a declarar luego de dos llamados, y lo hizo en compañía de una amiga y su letrado.

La hija de Jorge Rial eligió un atuendo bastante particular para evitar ser reconocida, pero no pudo evitar que un curioso la retratara: se puso un maxibuzo rosa con capucha que no le sirvió para pasar desapercibida. En medio de un gran temor por la inminente viralización del material que la compromete, Morena hizo un descargo en su cuenta de Instagram, donde intentó defenderse. “Las acusaciones ridículas y falsas que estuvieron circulando en medios serán explicadas por Alejandro Cipolla, mi abogado. Luego no me vengan llorando para que lo frene, como sucedió varias veces. Violencia contra una mujer y tu hijo es algo despreciable”, sentenció

More Rial mostró los golpes que le habría dado Facundo Ambrosioni y denunció que él también le pegó a su hijo

Morena Rial se cansó de Facundo Ambrosioni, con quien decía tener un buen vínculo por el bienestar de su hijo Francesco, y lo acusó públicamente por violencia de género. Dijo que sobre él ya pesan tres denuncias formales y se animó a mostrar fotos con los supuestos golpes que recibió, y hasta un certificado médico que comprueba la fractura de un dedo.

“Así me dejó el hijo de mil puta de mi ex, progenitor de mi hermoso hijo, el cual en diez días cumple 4 años y jamás le pasó un centavo”, expresó indignada. Acto seguido, contó todo lo que hizo para ayudarlo durante los años que estuvieron en pareja: “Tuve que conseguir contactos truchos para que pareciera una persona decente y bien psicológicamente”.

Fuente: TN

