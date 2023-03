Marcelo D’Alessandro habló de los chats, de Lago Escondido y su renuncia: “Quiero que el autor de esta operación ilegal esté preso”

El ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, acusó al kirchnerismo de estar detrás de la “operación clandestina de inteligencia” que capturó sus comunicaciones telefónicas con jueces, fiscales y empresarios de medios y dijo que “no va a parar hasta que el autor intelectual de este espionaje ilegal esté preso”.

El funcionario, que estuvo de licencia casi tres meses, confirmó esta semana que no retomaría sus funciones y reconoció que dio un paso al costado porque no podría estar al 100% para cumplir sus obligaciones como ministro de Justicia y Seguridad y también porque no tenía intenciones de “ser un escollo en la campaña presidencial de Juntos por el Cambio”.

En una entrevista con Infobae, insistió con que son “falsos, adulterados o manipulados” los chats de Telegram que trascendieron públicamente y que lo muestran en conversaciones incriminatorias con figuras relevantes del ámbito judicial, de las telecomunicaciones, empresarial y de la política. Y habló de la existencia de “grupos de tarea que hacen espionaje ilegal y están a la venta al mejor postor”.

D’Alessandro afirmó que la captura de sus comunicaciones, en realidad, buscó afectar a la Corte Suprema, con el supuesto fin último de tener argumentos para sentar a los magistrados en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. “Todo lo que el kirchnerismo no puede controla lo destruye”, manifestó el ahora ex funcionario.

De todos modos, resaltó que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de la coalición opositora, le pidió que se ponga al frente de los equipos de trabajo que están diseñado un plan de seguridad nacional. Y destacó que tanto Patricia Bullrich como Elisa Carrió le expresaron su respaldo.

Las definiciones salientes del reportaje

1- “Hace siete años que trabajaba en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Es una función que demanda estar al 100% y no iba a poder estar al 100%. Y no estaba dispuesto a ser un escollo en la campaña, por eso di un paso al costado”.

2- “Fui víctima de una operación ilegal de inteligencia donde me utilizaron como vehículo para llegar a la Corte y hacerle juicio político, que es lo que buscan. Quieren ir por un sector de la Justicia que no conducen, porque el kirchnerismo lo que no controla, lo destruye”.

3- “No voy a parar hasta encontrar al autor intelectual y lograr que termine preso”.

4- “No podemos permitir que valga todo. Hay límites que hay que cumplir y esto, los grupos de tarea y tener servicios de inteligencia ilegales al mejor postor, no pueden existir más en la Argentina”.

5- “Mañana le puede pasar a Alberto Fernández que sea víctima de esto”.

6- “Hay grupos de tarea que hacen espionaje ilegal y están a la venta al mejor postor. Hubo una violación a datos personales de varias personas y lo que se usó fue difundido en cuotas, para que le sirva sólo a un sector: el kirchnerismo”.

7- “Hay chats que fueron tomados. Hay audios que fueron editados, hay audios que eran de otros chats y los pusieron en otro lado, que fueron cortados y hay algunos que están totalmente creados e inventados”.

8- “El de Lago Escondido fue un viaje que veníamos programando y se fue dilatando. Viajamos dos días y, nada, simplemente eso, fue un viaje, no hay delito alguno. El único delito hasta ahora que se pudo comprobar y que la Justicia determinó es el hackeo y la violación a la vida privada de los que sufrimos la vulneración de los teléfonos”.

9- “Cada uno se pagó el viaje a Lago Escondido. Eso fue acreditado en la causa, fueron presentadas las facturas. Hay gente con la que viajé a la que conozco hace 20 años. No es la primera vez que viajamos, y con ninguno de los jueces que viajé tengo o tuve una causa”.

10- “Ninguno de los jueces que viajaron me pudieron favorecer en causa alguna. Hablan de representantes de medios o gente que trabaja en los medios. ¿Qué vínculo como ministro de Seguridad yo puedo tener con el Grupo Clarín? Es casi irrisorio. ¿Le voy a poner un policía en la puerta como intercambio de algo?”.

11- “Era ministro de Justicia, ¿cómo no voy a tener relación con jueces? Si siempre y constantemente estamos trabajando en la ciudad con ellos”.

12- “Rodolfo Tailhade está llevando la estrategia de la Comisión de Juicio Político y es uno de los voceros directos con respecto a este tema”.

13- “En esos chats, que son los escandalosos, donde no hay audios ni hay nada. (Con el empresario de las grúas, Marcelo Violante) no tengo vínculo, contrato ni licitación y el Ministerio que conduje siete años no tiene vínculo comercial alguno. Es absolutamente burdo. Es todo mentira, todo falso.

14- “Los que fueron condenados por robo son ellos. Los que revoleaban bolsos con dólares son ellos. A mí, en todo caso, la Justicia hasta ahora, lo que ha determinado es la falsedad del ilícito de estos chats”.

15- “Rodríguez Larreta me dijo que quería que lidere los equipos técnicos de seguridad de Juntos por el Cambio y que siga trabajando en la campaña con el plan de seguridad y -lo dijo públicamente- que sigo siendo parte del espacio”.

16- “Agradezco y valoro mucho el apoyo de Carrió. Ella nunca dudó, ni un segundo, y desde el primer momento me acompañó, me apoyó y confió. Ella tiene bien claro cómo fue el tema de los chats y no dudó ni un segundo”.

17- “Hablé con Patricia Bullrich, con Macri no. A ella la conozco hace mucho y la respeto muchísimo. Le tengo un aprecio personal, trabajamos juntos y constantemente hablo con Patricia”.

