Un hincha fanático de Newell's tiene prohibida la entrada a la cancha porque debe la cuota alimentaria de su hijo de 12 años. La jueza santafesina Andrea Mariel Brunetti hizo efectivo un fallo ejemplar contra el hombre, y les sumó que no podrá manejar un vehículo.

Un hombre santafecino que lleva más un año sin cumplir con la cuota alimentaria de su hijo de 12 años, no podrá salir país, ya no podrá manejar un vehículo dado que le quitaron la licencia de conducir y, además, no volverá a ingresar al estadio de Newell’s Old Boys de Rosario, club del que es hincha fanático.

Según el fallo, la madre del menor solicitó hace más de 12 meses al Tribunal que el padre del menor le otorgue un porcentaje de su sueldo para la cuota alimentaria; pero el hombre no cumplió con sus obligaciones. Ante esa situación, el padre de menor fue intimado después de meses donde se mostró «desinteresado y en silencio» respecto de su obligación de abonar la cuota alimentaria.

Entonces, la magistrada sentenció “la prohibición al demandado del ingreso al estadio de fútbol de Newell´s Old Boys de Rosario, oficiándose al Club respectivo, a la autoridad policial de Rosario y la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos para que incluyan al demandado en la lista de personas que tienen restringido el ingreso a los encuentros futbolísticos como se ordena, hasta tanto se haga íntegro el pago de los alimentos adeudados”.

De manera que el Tribunal Colegiado de Familia 7 de Rosario determinó que el hincha “leproso” ingresara al Registro de Deudores Alimentarios Morosos: «No se trata de ir donde más duela, sino que hay particularidades que a los fines de hacer cumplir la situación, a veces, no hay otras formas», explicó la jueza Brunetti a medios locales.