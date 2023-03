Lionel Messi, tras el reencuentro con los hinchas: “Siempre soñé con este momento”

Este jueves, la Selección argentina derrotó 2 a 0 a Panamá en el Monumental, en un amistoso cargado de emociones. El crack rosarino Lionel Messi metió un golazo de tiro libre que se convirtió en el gol número 800 de su carrera.

La Selección argentina se reencontró con los hinchas este jueves por la noche, en el primer partido amistoso luego de la histórica conquista del Mundial Qatar 2022. La Albiceleste se impuso por 2 a 0 ante Panamá en el Monumental, con goles de Thiago Almada, a casi diez minutos del final, y de Lionel Messi, a los 43, el tanto 800 de su carrera.

Messi fue la gran figura de una noche en la que el motivo principal fue el festejo con los simpatizantes argentinos por haber ganado la tercera estrella. El crack rosarino metió el segundo gol con un disparo inolvidable de tiro libre, que le permitió alcanzar una nueva marca en su carrera.

Tras el partido, Messi les habló a los hinchas. “Primero quiero darles las gracias por el cariño, no solo desde que ganamos la Copa del Mundo, sino desde antes. Siempre dijimos que íbamos a hacer todo lo posible para conseguir esto. En lo personal siempre soñé con este momento, en poder festejar con ustedes, en venir a mi país y levantar una Copa América, la Finalissima y lo más grande, que es el Mundial”, comenzó.

“Hoy es un día nuestro, pero no quiero olvidarme de todos esos compañeros que también hicieron todo lo posible para conseguir esta copa. Lamentablemente en su momento no se nos dio, estuvimos muy cerquita. Ellos (por los futbolistas de la Selección que formaron parte de otros ciclos) también se merecen el respeto y el reconocimiento del pueblo argentino. Dejaron todo por esta camiseta”, continuó.

Por último, les dejó un mensaje más a los argentinos. “Estuvimos mucho tiempo para ganarla y no sabemos cuánto faltará. Ojalá que no pase mucho tiempo, pero quedó demostrado que es muy difícil ganar la Copa del Mundo y por pequeños detalles a veces no se puede conseguir. Disfrutemos de la tercera estrella”.

Lionel Messi llegó a los 800 goles en una noche estelar para los campeones del mundo

Cuando parece que ya no le quedan marcas por superar, Lionel Messi vuelve a sorprender. Este jueves marcó en el amistoso de la Selección ante Panamá y llegó al gol 800 en su carrera como futbolista profesional. Sus números son cada día más legendarios.

La conquista llegó a los 43 minutos del segundo tiempo y fue a través de un fantástico disparo de tiro libre. Fue el 2-0 ya que previamente Thiago Almada había abierto el marcador.

Messi está en el podio de goleadores desde que superó los 765 goles de Pelé en diciembre de 2021. Sus números son sorprendentes: 800 goles en 1015 partidos con las camisetas de Barcelona (672 goles), Paris Saint Germain (30 goles) y la Selección argentina (98 goles).