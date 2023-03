El presidente de México niega que haya zonas controladas por el narcotráfico

(Reuters) -El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que es falso que haya regiones de su país que estén dominadas por el narcotráfico, en respuesta a una reciente declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Durante una comparecencia ante un comité del Senado del país vecino, Blinken afirmó el miércoles que es justo decir que algunas zonas del territorio mexicano están controladas por narcotraficantes.

“Eso es falso”, dijo López Obrador en su conferencia diaria. “No hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad”, agregó.

El Ejecutivo mexicano negó una fractura con el gobierno de Joe Biden y consideró que las afirmaciones de Blinken obedecen a los intereses político electorales de los legisladores republicanos en el país norteamericano y sostuvo que México hace su parte en el combate al fentanilo.

“Hay en EEUU una campaña anticipada por las elecciones del año próximo, entonces se suscitan estos encuentros o debates. Tengo entendido que un republicano le planteó al señor Blinken sobre si en México dominaban los narcos”, explicó López Obrador.

Inisistió que en aquella nación existe una campaña antimexicana y reprochó la falta de información por parte de legisladores republicanos, quienes a través de una carta dirigida al embajador de México en EEUU, Esteban Moctezuma, exigieron que el gobierno de México reitere las fuerzas militares desplegadas en predio de Punta Venado.

Con ello negó que las acciones de su gobierno contra empresas como Vulcan Materials tengan la intención de alejar a las inversiones norteamericanas.

“Esta empresa Calica, Vulcan allá, destruyó el territorio en Quintana Roo. (…) Llevaron a cabo un ecocidio, no es que tengamos en contra de las empresas estadounidenses, no es que tengamos como propósito ahuyentar la inversión extranjera… es que no podemos tolerar ni permitir eso”, señaló en la conferencia mañanera.

(Fuente: Reuters e Infobae)

