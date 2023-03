Posadas | Comerciantes aseguran que hay escasez y aumento de precios en los productos básicos para Semana Santa

La sequía y el fenómeno La Niña causan escasez y aumentan precios de alimentos básicos en Semana Santa, afectando principalmente al almidón, la mandioca, el trigo y la leche y complicando el consumo de pescado y pollo.

En el contexto de la sequía y el fenómeno La Niña, que fueron provocados por la falta de lluvias, hubo una disminución considerable en la producción de alimentos básicos como el almidón, la mandioca, el trigo y la leche; los consumidores comienzan a sentir el impacto en los precios y la disponibilidad de estos productos. Nelson Lukoski, comerciante de Posadas, con muchos años de experiencia en el sector, comentó su perspectiva sobre la situación actual y cómo afectará a los consumidores durante la Semana Santa.

El comerciante aseguró que la falta de almidón es tan grave que “este año para Semana Santa desaparecerá de unas cuantas mesas la famosa chipa”. Además, señaló que dos marcas misioneras de almidón ya desaparecieron desde octubre del año pasado.

No obstante, ante la escasez, algunos productores solicitaron al gobierno autorización para importar almidón de Paraguay y Brasil, pero la oferta no alcanza y los precios no han acompañado.

“Estamos hablando de un kilo de chipa que está superando los dos mil pesos”, afirmó el entrevistado, y agregó que el precio de la carne también aumentó considerablemente. “Un kilo de carne cuesta más que un kilo de chipa”, argumentó.

En relación a los productos lácteos, el experto en supermercados comentó que el queso cremoso experimentó una suba del 30% en el último mes, mientras que el precio del huevo se incrementó alrededor del 50%.

Luego habló del consumo de pescado en Semana Santa, indicando que aunque el precio del pescado no se acrecentó tanto en los últimos tiempos, sigue siendo poco accesible para muchos consumidores. “Estamos hablando de un kilo de surubí o de filetes que están arriba de los dos mil quinientos pesos el kilo”, explicó.

Lukoski también mencionó la situación complicada del pollo debido a la sequía y la gripe aviar, lo que llevó a un aumento en el precio de este producto: “El pollo ha subido una barbaridad en estas últimas dos semanas», lamentó.

Para cerrar, el entrevistado manifestó que, a su criterio, la situación económica actual no cambiará en el corto plazo, especialmente en un año electoral, y recomendó a los consumidores estar atentos a las ofertas y buscar alternativas en la alimentación para afrontar la Semana Santa.

