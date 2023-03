La ley de etiquetado frontal: una medida para informar y fomentar la alimentación saludable

Gabriela Reina Allan, nutricionista, informó el impacto ley de etiquetado frontal, que requiere que los alimentos tengan etiquetas de advertencia en productos altos en azúcar, sodio y grasas saturadas. Ella enfatizó que la ley no está destinada a castigar a la industria, sino más bien a informar a los consumidores para que puedan tomar decisiones sobre lo que consumen.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/03/03-23-SantaMariadelasMisiones-Gabriela-Reina-Allan-Ley-de-etiquetado-frontal-8.18.mp3

Santa María de las Misiones – Gabriela Reina Allan

¿Cómo avanza la implementación de esta ley de etiqueta frontal?

Gabriela Reina Allan: es como dice Marcelo, que bueno que por lo menos la mano frena un poco en agarrar el producto y al menos leer esa advertencia. Porque era justamente lo que nosotros pedíamos y que la industria informe a la gente. Por supuesto que la decisión la tiene el consumidor pero, hasta antes de esta ley nadie sabía qué tiene realmente el alimento cuando se lo procesa e industrializa. El problema es cuando si industrializa, cuando lo tienen que hacer durar para que sea redituable económicamente, el proceso que hace y todo lo que le agregan deja de ser tan saludable desde ese punto de vista, esta ley tiene que ver con eso, no con la composición que ya tiene el alimento, sino con cuando se lo procesa, que le están agregando que es lo que en realidad hoy nos enferma porque los alimentos son super sanos, o sea, en su aporte, el tema es este, hoy se conoce que el cacao es 80% azúcar, matizante y colorante y la verdad que de la fruta del cacao rallado no tiene nada y nosotros comprábamos y le damos a nuestros hijos la chocolatada rica, y nutritiva en chocolate, el cacao es nutritivo, pero ese producto totalmente industrializado que no tiene cacao y la verdad que no nutre porque no tiene las propiedades del fruto del cacao.

¿Consideras que esta información de alguna manera afectaría al consumo y a la venta de estos productos? ¿Qué es lo que observas en cuanto a la conducta de quién va a comprar?

GRA: La ley contempló porque, lo dije siempre, la ley no va en contra del industria, lo que nosotros, los profesionales de salud, queríamos es justamente que se informe para que la gente tenga la oportunidad de decidir respecto a eso y porque el problema de salud no es del Ministerio de Salud, que tienen que atender la gente que tiene distintas enfermedades, ni de educación que tienen que educar en buenos hábitos. La industria también tenía que hacerse eco porque realmente las cifras epidemiológicas de enfermedades cardiovasculares, de sobrepeso, de hipertensión, diabetes cada vez en menores de edad es mayor y es producto del consumo de estos alimentos industrializados. Porque en la vorágine en la que vivimos, dejamos de cocinar de manera casera en casa, ya no es volver a la receta de mamá, de la abuela. Compramos todo hecho. Entonces dijimos, ya vivimos de esta manera, informemos a la gente. Eso por un lado, entonces la industria también se contempló en la ley distintos plazos porque ellos tienen que llegar, no se pretende que no se le agregue nada porque se entiende que el alimento tiene que durar. Tiene que tener cierta conservación que si lo hacemos de manera casera, no dura. Entonces lo que sí dice la ley es que no te excedas de este límite de azúcar, de este límite de sodio. Porque eso si nos enferma, entonces, la industria tiene la chance, por un lado, de readecuar su producción y no agregarle tanto, respetando los límites. Por lo tanto, ese producto no va a llevar el octágono ni las etiquetas de emergencia. Eso se puede ver hoy en la publicidad que hace Marley con su hijo del Danonino, si ustedes prestan atención, el promueve el consumo y en el empaque aclara una nueva receta sin sello.

Tal vez te interese leer: Licenciatura en Nutrición de la UGD: la alimentación como clave para un buen estado de salud

En el caso que no veamos las etiquetas, ¿Cómo podemos hacer para saber si a algún producto le falta esa etiqueta? ¿Tengo alguna fuente de consulta o para hacer la denuncia correspondiente?

GRA: Si el organismo que se ocupa de eso es la ANMAT, administración nacional en medicamentos alimentos y tecnología. Cuando uno ingresa a la página, hay una calculadora virtual, entonces uno agarra y pone los datos del producto que vos queres evaluar y ahí te dice si es excesivo o no. y también la ANMAT tiene un canal de denuncia porque la modificación de los límites de estos nutrientes excesivos, así como la regulación de la publicidad, si el producto tiene al menos uno de estos sellos, no debe ser publicitado. El organismo de control es la ANMAT y eso se modifica directamente con el Código Alimentario Argentino. Distinto es el sistema educativo, que es la tercera pata de esta ley que dice que aquellos productos que tengan alguno de estos sellos no pueden ser vendidos en kioscos, no pueden ser entregados a alguno de los chicos.

Creo que lo más importante y uno de los objetivos que tenía esta ley es adoptar una alimentación saludable y por lo menos ahora estamos más atentos, incluso los niños están aprendiendo a mirar cuál es el alimento más saludable

GRA: Así es en Chile la experiencia ellos hace quince años que tienen esta ley, el consumo de todo estos alimentos dañinos bajó de un 96% a un 16%. Así que nosotros no llevamos ni un año y todavía estamos en la etapa de implementación y bueno, pero por supuesto que también es responsabilidad de la sociedad civil, de nosotros como consumidores, cuando estamos al frente de la góndola, porque es lo que pasa con el cigarrillo también tenemos leyes con etiqueta que no saben qué poner para revertir. Y bueno, hay gente que sigue fumando.