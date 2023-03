Jey Mammon rompió el silencio tras la denuncia por abuso en su contra: “El episodio en gran parte es falso”

Jey Mammon rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual que le realizó Lucas Benvenuto. “El episodio en gran parte es falso”, sostuvo en el comunicado que compartió en sus redes sociales.

“Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”, sostiene el músico y conductor.

“He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad. La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”, completó el artista que difundió el escrito durante la tarde de este jueves en todas sus redes sociales.

Todo aconteció tras la repercusión que tuvo la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon por abuso sexual. El joven rompió el silencio en un video que compartió con la producción de A la tarde (América). Durante el descargo que tuvo una duración de seis minutos, el hombre aclaró que le costó mucho hablar sobre el caso y dijo que decidió hacerlo mediáticamente porque nunca tuvo una respuesta de la Justicia. “Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”, expuso.

Una de las cuestiones que remarcó en este comunicado es cuánto le cuesta enfrentar la exposición. “Hay muchos medios que me llaman si parar. Hace dos días que no puedo comer, que no puedo dormir. Quiero que sepan que después de cada entrevista que doy, quedo destrozado”, indicó.

Además, aseguró que necesitaba hablar para poder sanar y que no va a dar más entrevistas porque quiere dar la vuelta la página: “Necesito volver a crear amor adentro mío, porque fue lo que me salvó. Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”.

“Fue muy difícil para mí reconstruirme como persona y a ese niño que soy. Para convertirme en este adulto que soy, hubo todo un equipo de terapeutas y el camino fue muy largo. El camino fue muy largo para que hoy pueda estar acá. ¿Qué puedo decirte de ‘estar acá’? Mi vida estuvo en riesgo dos veces, hubo dos veces que yo intenté quitarme la vida. Incluso, estuve dos veces en terapia intensiva y no se sabía cómo iba a despertar”, aseguró Benvenuto, que habría mantenido una relación con Jey cuando él tenía 14 y el conductor 32.

“Al no tener respuesta de la Justicia no me quedó otra opción que darle la cara y la voz a mis casos junto a mi abogado, que fue muy importante en este camino. Es el padre que me hubiese gustado tener. Batallamos juntos en la Justicia. La última herramienta que me quedó fueron los medios, así por lo menos yo podía tener justicia social o la justicia verdadera. Creo que ahora están todos encima de una sola persona, que todos ya saben quién es. Están centrados ahí, pero yo vengo batallando junto a mi abogado en un montón de casos y me duele un montón que quieran usar solo ese nombre para tener la primicia”, continuó.

“Venimos luchando desde hace muchos con esto. La Justicia me dio la razón muchas veces, y lo pueden comprobar si van a los juzgados a pedir los expedientes. Cuando fui con un abogado particular tuve respuesta, cuando fui a la esperanza de la fiscalía lo único que obtuvimos fue la resolución de una prescripción. Lo que sucedió es real, mi relato fue verdadero y había coherencia, pero quedó sobreseído por prescripción”, expresó Lucas.

“En 2020, yo sabía adentro mío que no iba a lograr nada de la Justicia. Al haber tenido dos casos en la Justicia, ya tenía experiencia con la prescripción. Durante la pandemia decidió sanar y con el equipo de terapia decidimos que yo necesitaba hablar. Fui muy claro y ya está. Ya hablé, ya denuncié. Para mí ya está, no voy a salvar el mundo si doy una entrevista para exponer a estas personas. Necesito volver a crear amor adentro mío, porque fue lo que me salvó. Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”, completó.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

