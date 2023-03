Referente social insiste en sumar más controles en las zonas de fronteras para la prevención y lucha contra la trata de personas

En el marco de la detención de Marcelo Corraza por pertenecer a una red de trata de personas en Oberá. Sandra Barrios, presidenta de la Federación RATT, Red Nacional alto al tráfico y trata de personas, afirmó que a la federación no le sorprende que Misiones este a la mira de un caso de trata de personas nuevamente.

Santa María de las Misiones – Sandra Barrios

¿Te sorprende un caso así que nuevamente tenga en la mira a la provincia de Misiones?

Sandra Barrios: Bueno, realmente a nosotros desde la federación no nos sorprende, porque como siempre decimos, desgraciadamente es moneda corriente en la provincia de Misiones, no son casos aislados. Tenemos casos de trata de personas, de venta de niños, eso pasa constantemente.

¿Cuál es la situación de estos niños? se habló de una situación de vulnerabilidad ¿Qué datos tienen ustedes?

SB: Bueno, generalmente en todos los casos de trata cuando están los niños involucrados, son niños de bajos recursos, muchas veces los mismos padres o algún familiar directo son los que entregan a sus hijos a estas redes, sin saber mucho, porque por ahí le convencen a cambio de dinero o porque van a conseguir un mejor trabajo, una mejor vida. Dentro de la provincia ocurre mucho esto de que los mismos padres entregan a sus hijos.

¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con el estado? ¿Hacen la vista gorda o son cómplices?

SB: Ustedes verán que poco se habla sobre la trata de personas acá en nuestra provincia, en algunos municipios me han respondido que esas son puertas que nadie quiere abrir, en los municipios que están en las fronteras te dicen que ahí es todo tranquilo y ahí te das cuenta como miran para un costado. Nosotros desde la federación decimos que acá, en Misiones y en todas las provincias de las fronteras deberían tener un mayor control, de la misma manera que se hace el control de tráfico de drogas, debería haber un control de trata de personas, o mejor dicho del traslado de niños y adolescentes porque en este caso por ejemplo, ¿Cómo fueron trasladados estos niños hasta Buenos Aires? ¿Dónde están los controles? tanto los controles en las terminales, en el aeropuerto, en la ruta. Nosotros vemos una gran gran falencia.

Teniendo en cuenta la repercusión que está teniendo la noticia ¿Tenes expectativas que de alguna manera se destape realmente esta red que está ocurriendo en Misiones?

SB: Nosotros trabajamos en conjunto con el Comité Federal de Trata, con la oficina de Rescate Nacional y siempre tenemos en claro que cuando vos rescatas una víctima no es que termina, no es que se destapa, no termina ahí el trabajo, ahí recién comienza porque hay que seguir lo que nosotros llamamos la ruta del dinero. Cuando vos destapas a una banda, hay algo mucho más grande atrás. Sabemos que el foco pudo haber estado en Oberá pero generalmente tienen otras conexiones, ahora sabemos que eran niños de Oberá que se trasladaban pero estamos esperando que otros niños, seguramente hoy ya adultos se puedan quebrar, como decimos nosotros, para hacer las denuncias.