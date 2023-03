Crece la escasez de alquileres en Posadas para estudiantes debido a la gran demanda

Posadas es una de las ciudades que recibe a muchos estudiantes universitarios por la gran oferta académica que tiene, sin embargo, estos últimos meses se ven afectados por la gran escasez de alquileres debido a la gran demanda.

Posadas recibe a estudiantes que vienen a estudiar en sus más de 180 carreras. Sin embargo, la oferta de alojamiento es escasa, ya que los alquileres disminuyeron a raíz de la Ley de Alquileres 27.551. Esta ley provocó que los propietarios de inmuebles piensen antes de invertir en la construcción de nuevos espacios para alquilar: “La demanda es fuerte, es una temporada altísima”, dijo María Bower, presidente de la Asociación de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Misiones. Luego añadió: “pero hoy la oferta es poca o prácticamente nula”.

Además, Bower señaló que, aunque la inversión en el sector de la construcción de viviendas y alquileres disminuyó, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones está comprometido a informar a la población y a los inversionistas sobre los cambios en la ley y los recursos disponibles: “nosotros como institución nueva necesitamos el apoyo del ciudadano, del Estado, como para encaminar e informar”, agregó.

La ley 27.551, que regula los contratos de alquiler, fue criticada por su impacto en el mercado inmobiliario. Al respecto, la entrevistada explicó: “esto es una base porque estamos teniendo en el mercado falsos corredores inmobiliarios, que después el ciudadano no tiene donde hacer el reclamo”, enfatizó. Seguidamente, opinó que “la gente opta por esta forma de alquileres más irregulares, porque le conviene el bolsillo y le sale más barato para ingresar y eso, pero no tiene ese respaldo, no tiene seguridad”.

De esta manera, la presidenta del organismo provincial, instó a los ciudadanos a contratar corredores inmobiliarios con matrícula habilitante y a hacer denuncias cuando se sospeche de un corredor ilegal: “diríjanse a las inmobiliarias, hagan trato con las inmobiliarias, pero exíjanle la matrícula habilitante. Me parece elemental a la hora de cubrirse, de poder hacer estos reclamos”, acentuó.

Por otro lado, Bower hizo hincapié en la importancia de que las legislaciones nacionales acompañen estos procesos para que regresen los inversores en el sector inmobiliario. La corredora señaló que es fundamental que el aporte de lo privado ayude al Estado a cumplir con su tarea, de lo contrario, no se podrán aprovechar las condiciones únicas que ofrece Misiones.

En cuanto a la legislación sobre corretaje, afirmó que no se habla de derogación, sino de modificación, ya que la ley actual es onerosa para el bolsillo del ciudadano y el índice de actualización causa incertidumbre en los valores de los alquileres. Por lo tanto, propuso una modificación progresiva de los valores para que el ciudadano tenga cierta previsibilidad en lo que va a pagar en el alquiler.

Por último, la empresaria hizo un llamado a la responsabilidad y compromiso del legislador para involucrar a los actores reales en cada tema, lo que es elemental para que un país marche como tiene que marchar. Como corredores inmobiliarios, dijo, son los intermediadores entre la oferta y la demanda de bienes inmuebles y deben estar matriculados en su provincia para tener derecho al cobro de honorarios.

