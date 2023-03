En un momento es la agobiada dueña de una lavandería, en otro es una estrella de cine que domina las técnicas de kung fu, en otro tiene unos dedos largos y flácidos... Es Evelyn, la protagonista de “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once), película que se llevó 7 premios Oscar en la gala del domingo 12 de marzo.

Este personaje parece entrar y salir de diversos universos paralelos y navegar en versiones alternativas de su propio yo.

“En todo el multiverso, he visto miles de Evelyns. Puedes acceder a todos sus recuerdos, sus emociones, incluso sus habilidades”, le dice su esposo en la cinta. El multiverso en un concepto que se ha abierto paso en la literatura científica y que el cine de ciencia ficción recibió con los brazos abiertos.

En una entrevista con The New York Times, los directores de la cinta, Daniel Scheinert y Daniel Kwan, describieron su multiverso como una combinación de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica y de la idea de los universos de burbujas cósmicas.

“En lo que respecta al uso de la idea del ‘multiverso’ en ese filme maravilloso, no creo que haya ninguna implementación científica precisa del concepto y, claro, es algo que uno no esperaría de un trabajo artístico”, le señala a BBC Mundo Djordje Minic, profesor en el departamento de Física de la universidad Virginia Tech, en Estados Unidos.

“Esta gran película, que vi con inmenso placer, está realmente jugando con la idea del ‘¿qué pasaría si…?’, un concepto explorado por algunos lógicos y filósofos, en el sentido de ‘patrones de vida alternativos’, para poder contar una historia familiar que es existencialmente conmovedora”. Pero, ¿qué se entiende realmente por multiverso desde una perspectiva científica?

Minic y otros expertos ayudan a dilucidarlo. Y es que se trata de un concepto sobre el que no hay consenso. “No todos los físicos se sienten cómodos con él”, indica el académico.

Un gran misterio

En 2022, el cosmólogo Carlos Frenk, profesor de la Universidad de Durham, en Inglaterra, exploró en un video de la BBC cinco misterios de nuestro universo.

“No hay razón para creer que nuestro universo es único. Es muy posible que así como se creó nuestro Universo, también se crearon muchos universos”, dice al abordar el primer misterio.

“Si ese es el caso, entonces vivimos, no en un solo universo, sino en una enorme colección de universos a los que los físicos se refieren como el multiverso. Podemos pensar en ellos como universos insulares, cada uno con sus propias peculiaridades, tal vez incluso cada uno con sus propias leyes de la física”.

“Por ejemplo, podría haber uno de estos otros universos donde la gravedad es 100 veces más fuerte que en nuestro Universo. Si de alguna manera pudiéramos probar de manera concluyente la existencia de múltiples universos, del multiverso, eso sería una revolución intelectual genuina, un cambio completo en nuestro pensamiento cósmico”.

¿Y del otro lado?

La física Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, en México, nos pide imaginar una caja vacía en la que están todas las fuerzas de la naturaleza y donde puede haber fluctuaciones del vacío tales que se genere algo como el Big Bang.

Así nació nuestro universo: “Se liberó energía del vacío, creó materia y vivimos en este universo en expansión”, le dice a BBC Mundo.

“Estamos de este lado de la Gran Explosión, pero ¿qué habrá pasado del otro lado? Pueden haber cosas diferentes, universos diferentes”, plantea.

“Además de esa caja vacía que hizo nuestro universo, nuestra Gran Explosión, pudo haber hecho otras, infinitas. Debe haber universos paralelos”, señala la experta. “Probablemente hayan formas de comunicarse instantáneamente entre un universo y otro, pero de ahí a que eso se pueda hacer realidad y sea como en las películas, hay un abismo: la ciencia ficción son inventos”.

Fierro vio la película y le gustó que haya puesto de manifiesto la parte humana, las emociones. La base física no la encontró.

(Fuente: BBC Mundo)