Posadas | La artista Ailin Majeras sobre las obras de arte que decoran el espacio de Alegrarte: “Es fantástico porque acerca a las personas desde una tacita de té al arte”

Se inauguró "Alegrarte", una galería de arte familiar que busca fomentar la creatividad y acercar a la comunidad al arte desde un ambiente amigable y accesible ubicado en la calle Roque Sáenz Peña 1870, en el microcentro de Posadas.

En la reciente inauguración de “Alegrarte”, una innovadora galería de arte local, su cocreadora y artista, Ailin Majeras, compartió todos los detalles sobre el proyecto destacando cómo el arte atraviesa su vida y la de su familia: “Venimos trabajando ya hace dos años en la creación de este espacio”, contó. “Carla es la mente creativa y nosotros le ayudamos a llevar a cabo este sueño”, añadió.

El lugar exhibe diversas obras, desde murales hasta cuadros abstractos: “Hay obras desde el fondo, murales en el fondo, en los baños cuadros con diferentes cuestiones o conceptos que ella quiso comunicar”, mencionó. Además, se mostró entusiasmada por la oportunidad de comercializar su trabajo: “Es fantástico porque acerca a las personas desde una tacita de té al arte, nos aproxima desde un lugar más frecuente o de ocio a esta actividad que quizá mucha gente no habitúa, no conoce y nos posibilita, como dijiste, venderlo”.

El público mostró gran interés en las producciones y la historia detrás de ellas. Al respecto, Majerás señaló: “Desde que se abrió el espacio, un montón de gente se sumó, me está siguiendo en Instagram, me escribe, me pregunta, me consulta precios, me consulta si hago trabajos a pedido”. También resaltó que está abierta a conversar con sus seguidores y clientes: “Somos personas, podemos charlar y aceptamos todo tipo de mensaje, queremos hablar y acercarnos a la gente”.

Un aspecto particularmente interesante de la galería es su enfoque en el arte familiar. Ailin disfruta pintar con su hija y compartir la experiencia en común: “Está buenísimo, para los chicos también es fantástico ya desde tan chiquititos poder experimentar texturas, colores, materiales, les hace muy bien a su desarrollo cognitivo y a la creatividad”, concluyó la artista.

La galería es un espacio único que combina la pasión por el arte con el valor de la familia, creando un entorno enriquecedor tanto para artistas como para visitantes.

