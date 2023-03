Yerba Mate: representante de la producción admite que será muy difícil evitar un nuevo laudo

El director por la Producción del INYM, Jonás Petterson, en una entrevista con Misiones Online TV manifestó que en la reunión del 20 de marzo no hubo coincidencias por el precio de la yerba mate. Todo indica que esta discusión no se va definir en la provincia de Misiones, nuevamente El laudo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación sería quien defina el precio.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/03/Jonas-Peterson-integrante-del-INYM-RADIO-LIBERTAD-1.mp3

Misiones Online TV – Jonas Petterson

¿Cómo fue esta reunión? tengo entendido que han pasado a un nuevo cuarto intermedio.

Jonas Petterson: Sí, la verdad que no hubo mucha coincidencia, salvo nosotros, el sector de trabajadores y la provincia de Misiones que coincidimos en 121 pesos en el sector de cooperativas que propuso 99,70 pesos y el sector industrial que propuso que el precio quede como está que no haya ningún incremento.

¿Sería el mismo precio que 6 meses atrás?

JP: Exactamente, el mismo precio que el laudo nacional mandó hace seis meses atrás. Y bueno, en ese sentido, nosotros la verdad que no podemos aceptar, la provincia de Corrientes no propuso ningún valor y bueno, estamos en un momento difícil para la negociación de precios. Yo creo que vamos a estar en este cuarto intermedio hasta el jueves por una cuestión de agotar las posibilidades, pero yo creo que en este punto ya no hay mucha posibilidad de lograr un precio acá.

El último laudo, fue de 70,08 pesos, no le había caído tan mal al sector productivo, igual habría una diferencia notable entre esos 70 pesos y lo que ustedes solicitan, que son 120 pesos. ¿Tienen esperanza de que en la nación el laudo nuevamente sea positivo para ustedes?

JP: Mira. No sé, no sé si decirte positivo pero, sí creo que con este laudo anterior que hubo de $70,08 no nos dejó con una distancia tan larga como teníamos ante el precio oficial y lo que cobramos nosotros. Y ahora ahora las cosas están iguales, el precio oficial es $70,08 se está cobrando eso y esperemos que la nación tenga en cuenta la inflación que sufrimos todos los productores hoy, a la hora de laudar de nuevo el precio. Nosotros, además de la inflación, contemplamos en nuestra grilla de valores la negociación de precios que están teniendo los trabajadores hoy, que en cualquier momento va a salir y si o si va a tener que haber una variación, no puede seguir el trabajador también con el mismo valor de hace seis meses atrás y eso nosotros sí lo tuvimos en cuenta en nuestra grilla por eso nos da $121,76, esperemos que nación también tenga en cuenta eso. No sé si llegaremos a 121 con el laudo nacional, pero nosotros hicimos los números bien claro, también hicimos nuestra grilla y la anexamos al expediente del INYM para que si en caso de que llegara a la Nación se tenga en cuenta todos esos costos.

Tal vez te interese leer: El INYM decomisó un cargamento de yerba mate valuado en $18 millones: estaba en mala calidad y no tenía estampillas

¿Qué miden desde el sector industrial para no moverse de un valor de hace seis meses atrás?

JP: Mira ellos lo que dicen es que la Nación le pone tope a su precio a la salida del molino con el sistema de Precios Justos. Y bueno, la verdad que no se le puede creer mucho el cuentito, porque si fuese así no habría paquete valiendo mil mil y pico de peso en la góndola hoy. Si fuese, como dicen ellos, que se rigen todo por los Precios Justos e iríamos hoy al mercado a comprar, y pagamos lo mismo que hace seis meses atrás. No es así. Entonces hay una parte que no está bien contada, pero bueno, cuando no hay voluntad de armar un valor y restaurar los valores del sector productivo suceden estas cosas. Por lo menos nosotros somos transparentes en lo que hacemos, hablamos con el sector de trabajadores.

Analizamos lo que pretenden ellos como sueldo y bueno, incorporamos ese valor a la grilla y el sector industrial pretende pagarnos la sobra a nosotros los productores, teniendo en cuenta un supuesto tope que le ponen la Nación, que todos sabemos que ese tope ellos tampoco cumplen.

Y por otra parte, el argumento de ellos es que hay un sector comercial que se queda con ganancias importantes que no le llega a ellos.

Entonces lo que planteamos nosotros, que eso es lo mismo que pretenden hacer ellos con nosotros, si ellos dicen que tienen que aumentar para que el de arriba le de la ganancia al de abajo. A ellos no les está funcionando el sistema. Entonces tampoco nos va a funcionar a nosotros

¿Ayudaría en algo modificar la Ley del INYM y que no sea más por unanimidad, sino por mayoría la definición del precio?

JP: Mira, yo creo que el INYM tiene muchas cosas para seguir trabajando todavía es una ley muy amplia. Me parece que la unanimidad no cambiaría mucho las cosas porque hay que hacer cumplir muchas aristas a la ley. Todavía me parece a mí que la ley tiene mucho beneficio, muchas cuestiones que hacer para que el precio se forme y se construya de abajo para arriba.

Una de las cosas más importantes es, desde mi punto de vista, es más importante que el precio en sí, es la construcción del equilibrio, si nosotros construimos el equilibrio el precio se da de manera tranquila. Cuando no hay equilibrio en un sector, no hay precio impuesto que se logre cumplir.

La unanimidad nos garantizó en épocas en que el sector industrial tenía a su comodines dentro del INYM sentados y a nosotros no nos avasallen con eso. Entonces yo creo que la ley se tiene que respetar y seguir los pasos que impone.