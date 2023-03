La argentina Victoria Alonso deja Marvel Studios luego de 17 años

Aún se desconocen los motivos de su salida. Ingresó a la compañía en 2006 como jefa de efectos visuales y posproducción y contribuyó al lanzamiento de Marvel Cinematic Universe. recientemente fue productora del largometraje argentino nominado al Oscar como Mejor película internacional, Argentina, 1985.

Han pasado 17 años desde que Victoria Alonso llegó a Marvel Studios y ahora se confirmó que la ejecutiva de la compañía y productora de diversas películas, ha salido de la empresa. Hasta el momento no se han dado las razones de su salida, que se dio desde el pasado viernes. Alonso fue recientemente productora del largometraje argentino nominado al Oscar como Mejor película internacional, Argentina, 1985.

Alonso había estado con la compañía desde el primer Iron Man, se unió a Marvel en 2006 como jefe de efectos visuales y postproducción, y participó en el lanzamiento de Iron Man de 2008 como coproductora. Contó los créditos de coproductora en Iron Man 2 (2010), Thor (2011) y Captain America: The First Avenger (2011), y fue elevada a EP en Avengers (2012).

Alonso ha sido un productora ejecutiva en varias películas de Marvel y series de Disney+, incluyendo más recientemente Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Pantera Negra: Wakanda Forever, Thor amor y trueno y Doctor Strange en el Multiverso de la locura, además de la serie como Loki y The Guardians of the Galaxy Holiday Special, por nombrar algunos.

Alonso se desempeñó por primera vez como Vicepresidenta ejecutiva de efectos visuales y postproducción cuando se unió en 2006, convirtiéndose en coproductora de Iron Man en 2008. Comenzando con Los Vengadores en 2012, se ha convertido en productora ejecutiva y obtuvo su primera nominación al Emmy como productora de la primera serie de Disney+ de Marvel, WandaVision.

Antes de Marvel, Alonso, originaria de la provincia de Buenos Aires, comenzó en el dominio digital del estudio de efectos visuales y se desempeñó como productora de efectos visuales para películas como Kingdom of Heaven de Ridley Scott, El gran pez de Tim Burton y Shrek de Andrew Adamson.

Desde entonces, se ha convertido en una de las productoras más destacadas de Hollywood y en una figura importante en el impulso de la diversidad en la industria del entretenimiento. Ella ha desempeñado un papel importante en el aumento del número de mujeres contratadas para dirigir películas y series de Marvel, incluyendo a Chloe Zhao y Nia DaCosta para las películas Eternals y The Marvels, Jac Schaeffer para WandaVision, Kari Skogland para Falcon and the Winter Soldier, Kat Coiro para She-Hulk.

