En el Día Mundial del Síndrome de Down, resaltaron la importancia de la visibilización: “Al caminar juntos y con herramientas, pueden alcanzar su máximo potencial”

En conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, Eduardo Moreno Vivot, pediatra, resaltó la importancia de visibilizar y valorar a las personas con esta condición genética. El médico destacó el esfuerzo y las ganas de aprender de quienes padecen síndrome de down. Aseguró que, con un trabajo eficiente, estas personas pueden lograr desarrollos impensados años atrás.

Eduardo Moreno Vivot, médico pediatra especialista en Síndrome de Down, destacó la importancia de la familia en el desarrollo de las personas con síndrome de Down. Explicó que la sobrevida de estas personas es de 65 años, lo importante es llenar su vida de experiencias significativas y enriquecedoras. La función de los padres y hermanos es fundamental para acompañarlos en su crecimiento y prepararlos para enfrentar la vida con independencia.

El especialista también abordó el impacto de la pandemia en las personas con síndrome de Down, quienes se vieron afectados por el encierro y la interrupción de sus terapias y actividades cotidianas. A pesar de las dificultades, el médico afirmó que muchos de sus pacientes se recuperaron y retomaron su vida normal.

El lema de este año para el Día Mundial del Síndrome de Down es “Con nosotros, no por nosotros”, lo que refleja la importancia de empoderar a las personas con esta condición para que sean protagonistas de su propio desarrollo. “Al caminar juntos y brindar oportunidades y herramientas, las personas con síndrome de Down pueden alcanzar su máximo potencial”, concluyó Eduardo Moreno Vivot, médico pediatra especialista en Síndrome de Down.

