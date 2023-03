21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down: con nosotros, no para nosotros

Cada 21 de marzo se conmemora en todo el mundo el “Día Mundial del Síndrome de Down”, por iniciativa de las Naciones Unidas y con el objetivo de concientizar sobre esta alteración genética, conocer un poco más de ella y así valorar su contribución a la sociedad.

La fecha, el día 21 del tercer mes (marzo), se seleccionó para indicar la singularidad de la triplicación (trisomía) del cromosoma 21 que causa el Síndrome de Down.

Es un día que brinda la posibilidad de hacer un cambio, desde nuestro lugar y con nuestras acciones, una oportunidad para acercarnos a las personas con Síndrome de Down y crear una sola voz global que aboge por sus derechos, su inclusión y su bienestar.

¿Qué es el Síndrome de Down?

Se trata de una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual. La incidencia estimada del Síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos.

Las personas con Síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en general. Sin embargo, los avances médicos consiguieron mejorar la calidad de vida de las personas con el síndrome. A principios del siglo XX, se esperaba que los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que lo padecen superan la edad de los 50 años.

Un trabajo médico y de cada familia en edades tempranas favorece la calidad de vida y la salud de quienes sufren este trastorno genético al satisfacer sus diferentes necesidades, entre las cuales se incluyen chequeos regulares para vigilar su desarrollo físico y mental, atención y estimulación temprana, educación inclusiva y la importancia de respetar y favorecer la autonomía e independencia individual, en particular la libertad para que cada persona con Síndrome de Down pueda tomar sus propias decisiones.

Con nosotros, no para nosotros…

Todos los años, el Día Mundial del Síndrome de Down plantea un lema que constituye la base de una campaña global que insta y ayuda a generar comunidad, dar pasos hacia la inclusión y derribar mitos o estereotipos pre establecidos. El lema de este año “Con nosotros, no para nosotros” pretende dejar atrás el obsoleto modelo caritativo de la discapacidad, que trataba a las personas como objetos de la beneficiencia, merecedoras de lástima y dependientes de la ayuda de los demás.

Un enfoque basado en los derechos humanos considera que las personas con discapacidad tienen derecho a ser tratadas con justicia y a tener las mismas oportunidades que todas las personas, trabajando con los demás para mejorar sus propias vidas.

Medias diferentes para ser iguales

En el 2018, una niña británica llamada Chloe Lennon viralizó la práctica de utilizar medias de colores diferentes gracias a un video publicado en sus redes sociales. La pequeña pidió a todos usar medias de colores diferentes en cada pie para «celebrar este día».

Las medias fueron elegidas como un símbolo del Día Mundial del Síndrome de Down porque tienen una forma similar a la de los cromosomas y la idea principal atrás de esta iniciativa es iniciar una conversación, de modo que cuando la gente pregunte por las medias diferentes, quien las usa pueda decirles: “Me los pongo para crear conciencia sobre el Síndrome de Down”, y luego poder contarle todo lo que quieran o sepan sobre el mismo.

Quienes participan de esta movida, siempre comparten sus fotos en sus diferentes redes sociales junto al hashtag #MediasDiferentes.

Trabajar por la inclusión y el respeto

La inclusión social de las personas con Síndrome de Down es esencial para su bienestar y el de la sociedad en general. Sin embargo, aún hay mucho por hacer en términos de educación, empleo y acceso a los servicios de salud y de atención a largo plazo. Las personas con Síndrome de Down merecen los mismos derechos y oportunidades que cualquier otra persona, y debemos trabajar juntos para asegurar que se cumplan.

Una de las formas en que podemos apoyar a las personas con Síndrome de Down es promoviendo la educación inclusiva. Esto significa que los niños con Síndrome de Down deben tener acceso a la educación en la misma escuela que los demás niños, con adaptaciones y apoyos según sea necesario. La educación inclusiva no solo beneficia a los niños con discapacidad, sino que también fomenta la comprensión, el verdadero sentido de inclusión y la empatía en la sociedad.

Otro aspecto importante es el empleo. Las personas con Síndrome de Down pueden y deben tener la oportunidad de trabajar y contribuir a la sociedad. Sin embargo, a menudo enfrentan barreras como la discriminación y la falta de acceso a la capacitación y al apoyo laboral. Las empresas y empleadores pueden jugar un papel importante en la promoción de la inclusión laboral, brindando oportunidades justas y equitativas.

Es importante reconocer la participación activa de las personas con Síndrome de Down en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Las personas con síndrome de Down tienen voz propia y deben ser escuchadas y respetadas. La inclusión significa no solo aceptar la diversidad, sino también celebrarla y valorarla.

En resumen, el Día Mundial del Síndrome de Down es una oportunidad para recordar a la sociedad que las personas este síndrome merecen los mismos derechos y oportunidades que cualquier otra persona. Debemos trabajar juntos para asegurar que estos se cumplan y promover la inclusión y la igualdad en todos los ámbitos de la vida.

Compartamos esta información y promovamos la reflexión y la acción en nuestras comunidades para generar una sociedad más justa e igual, derribando los muros de la discriminación y abriendo las puertas de las oportunidades y el desarrollo; para aprender de las diferencias y no detenernos en ellas; y celebrando finalmente la diversidad de reconocernos seres únicos, valiosos e irrepetibles.