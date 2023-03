Puerto Rico: avanzan los programas de saneamiento ambiental

El intendente de Puerto Rico, Carlos Koth, se refirió a las importantes obras de saneamiento ambiental que se llevan adelante en la localidad. Mencionó que la red cloacal se sigue ampliando a los barrios que más necesitan y en total están cubriendo el 40% de la ciudad.

¿Podrías comentarnos sobre la obra que ha culminado?

Carlos Koth: Esta última obra que hemos culminado es una obra más para poder dar el servicio de cloaca a diferentes barrios. Es un sistema que venimos gustando hace un tiempo atrás, hace dos años, con la experiencia de un barrio de Iprodha que se hizo hace muchos años acá en barrio Cerro Azul, a este barrio se lo pudo conectar a la red troncal a donde va a las lagunas, donde se potabilizada el agua, así tiene salida al río. Este barrio al conectarse quedó en desuso un biodigestor que justamente el Iprodha lo había conectado y bueno, este biodigestor nosotros lo hemos llevado hace dos años a viviendas de barrios grandes que están hace muchos años. Uno tiene 250 viviendas, barrio San Francisco. Y al barrio Norte, que es un barrio también del Iprodha de 45 viviendas. Hemos conectado ahí y hoy lo están usando y funciona perfectamente.

¿Quiénes han participado de esta obra?

CK: Trabajamos con la Cooperativa de agua, en un convenio que tiene hace muchos años el municipio donde la cooperativa de agua compra los materiales y el municipio hace toda la parte de mano de obra para la conexión de los caños. La cooperativa, es la encargada de cada verificación de la conexión y de la aprobación de que esto funcione cómo debe funcionar, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos, porque estamos avanzando considerablemente porque ya estamos llegando prácticamente al 40% de conexiones en la ciudad de Puerto Rico. Y es un sistema mucho más económico y no facilita también acceder, por ejemplo, a lugares donde por decantación directa o por gravedad, mejor dicho podemos, prestar este servicio.

¿Qué creen que van a provocar con este avance?

CK: Que se llegue cada vez a más barrios. Esto va a dar una posibilidad de crecimiento más acelerado de la ciudad y es una obra que nunca se termina porque la ciudad sigue creciendo, pero la verdad, la calidad de vida, hablamos de salud, es un servicio que por ahí o una obra que poner ahí al tiempo, la gente se olvida o no se la ve, pero realmente es algo que tiene que ver con la salud y ni hablar de lo que avanza una ciudad con cloaca porque podemos hablar de construcciones de edificios y es una facilidad muy grande que tiene cada persona, cada familia y un problema menos. Sobre todo, este inconveniente lo tenemos en barrios donde hay muchas casas al lado de la otra, donde llega un momento que los pozos ciegos no dan abasto y empieza a brotar el agua, porque ese fue el caso de algunos barrios que tuvieron prioridades, te da esta facilidad que son obras, que si bien no son muy económicas, pero son mucho más economía que llevar a la red troncal que nosotros tenemos, que dicho sea de paso, la red troncal que tenemos su capacidad ya llegó al punto máximo. Tendríamos que hablar de una inversión muy grande como para hacer otra laguna en otro lugar.

¿En qué otras obras están trabajando?

CK: Nosotros estamos avanzando con obras importantes, tanto con fondos nacionales y provinciales, como el nuevo acceso que está prácticamente terminado y la obra más importante y la más esperada, es una obra muy grande que ya está haciendo el Gobierno provincial que es el hospital de área, que va a ser un hospital de nivel tres. La verdad que ahora muy contentos porque han empezado de nuevo la obra, a partir de este mes empezaron a trabajar con mayor intensidad proyectando como para que este año esté culminado el hospital. Otra de las obras importantes que tenemos con el Gobierno provincial es el Palacio de Justicia, el cual es un edificio muy grande, muy conveniente, muy lindo. Que va a quedar acá en Puerto Rico, que realmente es una obra muy, pero muy esperada justamente para organizar y para unificar todo lo que son los juzgados. También estamos con un puente importante para unificar la costanera, esta es una obra que la estamos encarando con fondos genuinos, una obra grande que va a buen ritmo para terminar para mediados de abril.