Natacha Jaitt había denunciado la red de corrupción de menores que se vincula a Marcelo Corazza

Antes de ser encontrada sin vida y hace poco más de cuatro años atrás, Natacha Jaitt, había denunciado públicamente a través de los medios de comunicación y en la Justicia a varios famosos del medio, incluyendo al ex Gran Hermano.

La detención del productor y primer ganador de Gran Hermano, Marcelo Corazza imputado por formar parte de una red de corrupción de menores, volvió a traer a colación las denuncias de la difunta modelo Natacha Jaitt, que develó un entramado de pedofilia y trata de menores que salpicó al Club Independiente, al mundo del espectáculo y al establishment político.

Aunque ciertamente algunos periodistas señalan que muchas de sus acusaciones podrían ser un tanto delirantes, la modelo y ex trabajadora sexual Jaitt, dio en la tecla a tantísimas cuestiones secretas monstruosas de los famosos, muy al margen de lo ético.

Como es sabido, el 23 de febrero del 2023, se cumplieron ya tres años de la muerte de Natacha Jaitt por una falla multiorgánica. El cuerpo sin vida de Jaitt, encontrado en un salón de fiestas de Villa La Ñata, tenía rastros de cocaína, aunque su hermano Ulises asevera que ello fue ‘plantado’ en el organismo.

Pero Natacha Jaitt tras salir de la UFI 4 de Avellaneda en el 2018 apuntó a poderosos que estarían implicados en la causa Independiente. «Hay famosos, empresarios, políticos, pero para no entorpecer la causa, ya saldré a revelar los nombres», dijo ante la prensa.

Recordemos que el caso Independiente salió a la luz luego de que un chico de las Inferiores de Independiente le confesará a un psicólogo del Club haber sido abusado a cambio de dinero de una persona mayor. La modelo había nombrado en reiteradas ocasiones al relacionista público Leonardo Cohen Arazi y al árbitro de inferiores Martín Bustos, quienes a priori habían sido detenidos por orden de la fiscal de la UFI 4 de Avellaneda, María Soledad Garibaldi, que le pidió el arresto al juez de Garantías 9, Luis Silvio Carzoglio.

Pero a cuatro años de la denuncia de abusos sexuales infligidos a futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente, el Tribunal aún no fijo la fecha de inicio del juicio. A su vez, el árbitro Bustos y el RR.HH. Cohen Arazi fueron beneficiados con la excarcelación—luego del fallo de Sala I de Casación de Lomas de Zamora— y se cambió la carátula de abuso sexual de menores a la de corrupción de menores.

“Por qué no dicen los medios que Brian Lanzelotta, Francisco Delgado y el árbitro, junto a Leo Arazi, corrompían menores. Cuenten la verdad”, escribió Jaitt en su cuenta oficial de Twitter, ensuciando a los ex participantes de GH, Brian Lanzelotta y Francisco Delgado (éste último ganador de Gran Hermano).

En la «Noche de Mirtha» en abril del 2018 Natacha Jaitt inculpó a Cohen Arazi -que formaba parte del casting de Gran Hermano edición 2015 que salía al aire en Canal América- de realizar castings sábanas para seleccionar a los integrantes del reality. Luego la ex participante de GH, Mariana Farjat, acreditó lo expuesto por Jaitt.

“Leo me ofreció prostituirme cuando yo apenas había salido de la casa de Gran Hermano. Yo estaba en el programa El debate y en el corte fui al baño y ahí me lo dijo. Me preguntó: ‘¿Te gustaría hacer presencia intimas con empresarios, con gente de plata? ‘ y yo le dije que no me interesaba”, explicó la ex GH, a lo que agregó que después de negarse a su ofrecimiento la difamó en redes sociales.

(Con información de TN, El Tributo y El Trece)